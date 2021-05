Oto dlaczego rekruterzy uparcie pytają kandydatów o stacje benzynowe

Ile jest piłeczek pingpongowych w samolocie? Ile stacji paliwowych jest w Warszawie? Ile zarabiasz w obecnej pracy? Zostajesz szefem naszej firmy - jakie 3 rzeczy wdrażasz lub zmieniasz i dlaczego? Z odpowiedziami na takie pytania mierzą się kandydaci do pracy w firmach ze świata e-commerce i digital. O co pytają Jakub Gierszyński, e-commerce director w Sephorze czy Wojciech Zięba, e-commerce & omnichannel director w Decathlonie?

Branże e-commerce i digital są jednymi z prężniej rozwijających się w czasie pandemii. Przymusowy zwrot w kierunku online, jaki musieliśmy wykonać, spowodował, że firmy z tych segmentów zwiększają zespoły. Według szacunków wartość rynku zakupów online w Polsce wyniesie w tym roku 100 mld, a nie 70 mld złotych, jak szacowano przed pandemią. Duży wzrost potwierdzają też dane GUS-u, które mówią, że w październiku 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 9,1 proc.

To przekłada się na szybki wzrost zapotrzebowania na pracowników w tych sektorach. Według raportu opublikowanego przez agencję pracy OTTO Work Force aż 72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę właśnie w branżach powiązanych z e-commerce, jak usługi kurierskie i logistyczne. Oznacza to, że w najbliższym czasie wielu potencjalnych pracowników uda się na rozmowy rekrutacyjne do firm z tego sektora. O co mogą zostać zapytani?

Sprawdziła to firma rekrutacyjna Digitalx.pl, która zapytała przeszło 20 liderów biznesu, przedsiębiorców oraz menedżerów świata e-commerce i digital o ich ulubione pytania, które zadają rozmówcom podczas rekrutacji.

- Każdy menedżer jest inny, tak jak inne są firmy, które prowadzą lub dla których pracują, dlatego czasem nawet na pierwszy rzut oka podobne pytania mogą różnić się w samej intencji, jaka za nimi stoi. Analizując i przygotowując odpowiedzi na te pytania, możesz wcześniej opracować przekonywujące odpowiedzi, które zrobią świetne wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zdecydują o twoim przyszłym zatrudnieniu - komentują przedstawiciele Digitalx.pl.

Przeczytajcie, o co pytają i dlaczego szefowie i kadra zarządzająca 21 firm z sektora e-commerce i digital. Niektóre pytania mogą zaskoczyć.

Jakub Gierszyński, e-commerce director w Sephorze

Jakie są 3 pozytywne i 3 negatywne rzeczy, jakie mógłbym usłyszeć o tobie od osób, z którymi współpracowałeś?

Pytanie zadaję w drugiej części rozmowy, kiedy jesteśmy po small talku i części dotyczącej doświadczenia zawodowego. Na tym etapie rysuje mi się pierwszy obraz kandydata. Pytanie jest zaprojektowane tak, aby usłyszeć z perspektywy kandydata, jak go oceniają osoby, z którymi pracował. Staram się przez nie sprawdzić samoświadomość rekrutowanego i poziom jego empatii. Mogę zderzyć z tym swoje pierwsze odczucia, jakie mam na temat mojego rozmówcy.

Zbigniew Nowicki, co-managing director w Bluerank

Opowiedz mi proszę o swoim hobby.

Celem każdego spotkania jest znalezienie kolejnego talentu do firmy. Zapytanie kandydata o jego hobby to potężne narzędzie podczas spotkania rekrutacyjnego zbliżające nas do wyłonienia najlepszych kandydatów. Silnie wierzę, iż pracownicy posiadający życiową pasję i idącą za tym wewnętrzną równowagę są w stanie rozwijać się w kierunku przywództwa, łatwiej przyswajać nowe umiejętności lub zająć się nowymi projektami. Dlatego jako pracodawca uważam, że pracoholicy i żywe roboty wykazują wysoki potencjał “załatwiania spraw”, ale niestety niski potencjał rozwoju.

Osoba zaangażowana w rozwój własnej pasji, wykraczającej poza biznes, jest bardziej wszechstronna. Często oznacza to, że dzięki nabytym doświadczeniom jest zbiorem różnorodnych informacji, spostrzeżeń i perspektyw. Tacy kandydaci są myślicielami przyszłości. To pracownicy, którzy podejmują skalkulowane ryzyko, eksperymentują, sugerują ulepszenia i lepiej rozumieją otaczający nas świat, a dzięki temu również potrzeby naszych klientów.

Maciej Żyto, digital director w Play

Gdybyś był prezesem swojej obecnej firmy, to jaką jedną rzecz zrobiłbyś w niej i dlaczego?

To pytanie bada 2 aspekty. Pierwszy - czy kandydat widzi tzw. duży obrazek. Czy zastanawia się (a może nawet rozumie), jaki strategicznie istotny problem ma jego bieżąca organizacja. Drugi aspekt to badanie ambicji - czy kandydat wchodzi w buty prezesa w tym sensie, że aspiruje już dziś do seniorskich funkcji. Czy ta aspiracja się materializuje w myśleniu o organizacji.

Wojciech Zięba, e-commerce & omnichannel director w Decathlonie Polska

Jeżeli mógłbyś być zawodowym sportowcem, to jakiej dyscypliny i dlaczego?

Pytanie ma na celu zbadanie naturalnych predyspozycji i cech osobowości kandydata. W jakim środowisku czuje się najlepiej, czy lubi współpracę i grę drużynową, czy raczej dyscypliny indywidualne. Jakiego typu rywalizacja jest mu bliższa, czy chciałby realizować się w sportach wymagających dużego wysiłku fizycznego, czy raczej precyzji i techniki w działaniu. Dodatkowo sport jest bardzo wdzięcznym tematem do rozwinięcia rozmowy i szerszego zbadania cech osobowości.

Mikołaj Wezdecki, dyrektor e-commerce w Eobuwie.pl

Ile stacji paliwowych jest w Warszawie?

Umiejętność sprawnego analizowania tematu i wyciągania wniosków w oparciu o brak danych.

Łukasz Szymula, country manager CEE/Poland w Tradedoublerze

Jaka jest twoja pasja?

Dla mnie zawsze na koniec ważne jest, z jakim człowiekiem współpracuję. Nie z jakim pracownikiem. Kompetencji zawodowych można się nauczyć, można nabywać wiedzę ekspercką, uczyć się nowych umiejętności. To, jakim się jest człowiekiem, jest bardziej złożoną rzeczą. Poznanie pasji dopiero co poznawanego kandydata pozwala mi częściowo poznać, jakim jest on człowiekiem. Szczególnie jest to ważne w rozmowie z kandydatami o małym doświadczeniu zawodowym.

Pasja jest bardzo ważna - nadaje sens naszym wysiłkom, daje nam napęd i energię do działania, do pokonywania trudności. To, jak kandydat pokonuje trudności w swoich pasjach, zainteresowaniach może pokazać, jak będzie sobie radzić z trudnościami w pracy. Mam też przekonanie, że pasja wspiera nas w budowaniu równowagi prywatnej i zawodowej. Ważna jest dla mnie praca z autentycznymi i empatycznymi współpracownikami. A pasja bardzo buduje naszą autentyczność. "Pasja jest twoją radością, jest esencją tego, kim jesteś. Musisz ją rozpakować i znaleźć" - Jackie St. Onge.

Michał Blak, CEO edrone

Opowiedz mi o jednym największym sukcesie i jednej największej porażce zawodowej.

Pytanie pozornie dotyczy historii z poprzedniej pracy. W rzeczywistości dowiem się z niego kilku rzeczy na temat kandydata:

• czy ma ciekawą osobowość i będę z nim chciał pracować na co dzień;

• czy jest kreatywny;

• czy jest zaangażowany i nie boi się podejmowania wyzwań;

• czy będzie inspirować innych i dzielić się doświadczeniem;

• czy jest prawdomówny i otwarty.

Jeśli kandydat na stanowisko biznesowe odpowie, że jego największą porażką było to, że nie domknął jakiegoś deala, to znaczy, że ma wąski horyzont i nie widzi prawdziwych problemów lub nie jest szczery. Taka osoba nie pasuje do organizacji stawiającej na "radical candor" (sposób zarządzania polegający na skrajnej, radykalnej szczerości - red.). Z kolei opowieści o największych sukcesach pozwalają mi zrozumieć, jakie są najsilniejsze strony kandydata. W wyborze najlepszych talentów ważniejsze jest to, w czym jesteś dobry, a nie to, czego nie potrafisz.

Sascha Stockem, CEO w Nethansie

Co musiałoby się wydarzyć, aby podjęcie pracy w tej firmie okazało się dla ciebie jedną z najlepszych decyzji w życiu?

Chciałbym wiedzieć, jakie są życzenia kandydata i jak wyobraża sobie pracę w idealnym przypadku. Być może podpowie to, co musimy zrobić jako pracodawca, aby być postrzeganym jako jedno z najlepszych miejsc pracy. Oczywiście pytam również po to, aby zrozumieć jego tok myślowy.

Damian Zapłata, COO, członek zarządu Allegro

Co by powiedział na twój temat ktoś, kto ciebie lubi? Co powiedziałaby osoba, która za tobą nie przepada?

Podczas rekrutacji bardzo istotne jest, aby nie tylko poznać umiejętności i doświadczenia kandydata, ale również poznać jego osobowość i cechy charakteru. Szczególnie jest to ważne przy rekrutacji liderów, którzy swoją postawą i zachowaniem będą wpływać na kulturę pracy i efektywność zespołów. Tak sformułowane pytanie pozwala kandydatom spojrzeć na siebie oczami innych osób i zrozumieć, jak są postrzegani.

Dzięki takiej formule pytania kandydaci potrafią być bardziej spontaniczni i opowiedzieć o sobie z większym dystansem, są bardziej otwarci na szczerą rozmowę o swoich cechach charakteru. Często jednak zdarza się, że kandydaci mają trudności z szybką odpowiedzią na takie pytanie lub potrzebują dłuższej chwili do zastanowienia. Dla mnie to sygnał, że ich świadomość własnego wpływu na otoczenie jest niska. Od efektywnego lidera oczekuję, że rozumie, jak jego cechy charakteru mogą wpływać na zespół i jest świadomy, jak unikać sytuacji, w których mogą one mieć negatywny wpływ na innych pracowników. To doskonałe pytanie na ocenę poziomu inteligencji emocjonalnej.

Tomasz Woźniak, CEO & partner w Future Mind

Co jest dziś fundamentem budowania strategii digital? Coś, co zapewni długoterminowe korzyści i odporność na dynamiczne otoczenie?

Pytaniem tym chcę zrozumieć, czy dana osoba jest świadoma tego, jak istotne jest właściwe zbieranie danych o kliencie i jego interakcjach. Wielu managerów stosuje kilka prostych i często nawet działających taktyk digital marketingowych, korzystając z zewnętrznych narzędzi, pośredników czy po prostu kupowania leadów. Długoterminowa strategia powinna uwzględniać właściwy sposób gromadzenia i przetwarzania praktycznie każdej interakcji klienta z marką bez względu na fakt, czy to marketing, sprzedaż, czy opieka klienta. Na końcu tej drogi jest możliwość spersonalizowanej komunikacji i podejmowania decyzji właśnie w oparciu o dane.

Monika Mikowska, CEO w Mobee Dick

Ile zarabiasz w obecnej pracy?

To pytanie to wstęp do rozmowy na temat oczekiwań finansowych kandydata. Zaraz potem dopytujemy "jakie są twoje oczekiwania finansowe?". To pytanie zadajemy już na pierwszej, półgodzinnej rozmowie z kandydatem, aby od razu wiedzieć, czy mamy finansowy sweet spot z kandydatem. Dopowiadamy, że to nie jest etap negocjacji, a próba weryfikacji, czy nie ma po obu stronach dużego rozminięcia potrzeb. Po drugie chcemy o pieniądzach rozmawiać transparentnie, od razu. Wtedy też wychodzi, kto nie umie o nich mówić. To może też sygnalizować u tej osoby brak umiejętności rozmawiania o trudnych dla niej tematach.

Remigiusz Chrzanowski, digital director i członek zarządu SuperPharm

Jakie są trzy rzeczy, które twoim zdaniem powinniśmy zmienić/poprawić jako firma?

Staram się wykorzystywać każdą okazję, żeby polepszać doświadczenia zakupowe naszych klientów. Kandydaci do pracy to bardzo często nasi klienci lub osoby, które zrobiły research na temat naszej firmy; zdarza się, że zwracają nam uwagę na ciekawe elementy do poprawy. Dodatkowo tak postawione pytanie pozwala mi wstępnie sprawdzić, czy w trakcie pracy dana osoba będzie miała odwagę, żeby wypowiedzieć swoje zdanie, nawet jeżeli będzie ono odmienne/krytyczne względem mojego.

Części osób odpowiedź na to pytanie przychodzi z trudem, bo uważają, że nie wypada krytykować firmy. Odpowiedzi typu "moim zdaniem jesteście państwo super firmą" lub "wszystko robicie ekstra" wskazują, że prawdopodobnie dana osoba nie jest przygotowana do spotkania lub w przyszłości będzie się wstrzymywać od wyrażania krytycznych opinii i zachowywać je dla siebie, nawet gdyby mogły one nam pomóc usprawnić doświadczenia zakupowe naszych klientów.

Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej

Co uważa pan/pani za największy minus tego stanowiska?

To pytanie ma pokazać poziom szczerości oraz sposób myślenia kandydata. Uświadomić, że pidczas gdy w każdej pracy są momenty sukcesów i ciekawych wyzwań, to będą też momenty mniej interesujące. Wykonywane obowiązki to nie jest koncert życzeń.

Przemysław Wolski, head of talent aquisition w Divante

Jaką wartość z tej współpracy wyniesiesz dla siebie i jaką wartość przyniesie organizacji współpraca z tobą?

Jest to jedno z ostatnich pytań rekrutacyjnych. Mamy dwa elementy: znamy już historię, umiejętności i motywację kandydata. Z drugiej strony on zna już firmę, wie o naszych celach i wyzwaniach. Po pierwsze widzimy, czy kandydat widzi wartości, jakie wniesie do jego życia zawodowego współpraca z nami. Po drugie, czy rozumie potrzeby organizacji i jest w stanie je zaadresować.

Katarzyna Czuchaj-Łagód, dyrektor zarządzająca Mobile Institute

Jakie ciekawe trendy widzisz wśród polskich konsumentów?

Powiedz, jakie są twoje obserwacje w tym zakresie. Podstawa pracy w agencji badawczej to ciekawość - świata, ludzi, zjawisk. Odpowiedź na to pytanie pokazuje mi, czy kandydat (nie tylko badacz) interesuje się otaczającą rzeczywistością, czy jest na bieżąco z tym, co się dzieje plus czy potrafi formułować ciekawe wioski.

Kamila Kaliszyk, VP, business development w Mastercard

Zostajesz szefem naszej firmy - jakie 3 rzeczy wdrażasz lub zmieniasz i dlaczego?

Zadanie kandydatowi takiego pytania z jednej strony pozwala mi usłyszeć i zrozumieć pogląd osoby na dany problem oraz sposób podejścia do przyszłych wyzwań. Czy umie myśleć niestandardowo, czy patrzy strategicznie? Z drugiej strony daje też informację, jak kandydat radził sobie z nimi w przeszłości oraz czy nie boi się wyzwań, których inni unikają. Czy lubi zmiany, ryzyko i ma odwagę realizować nawet szalone pomysły, co jest istotne w pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie technologicznej, takiej jak Mastercard.

Tak zadane pytanie otwarte niesie ze sobą duży potencjał dla obu stron: daje osobie możliwość swobodnego wypowiedzenia się, a w trakcie dyskusji mogę dowiedzieć się, czy kandydat lubi próbować nowych rzeczy i rozwiązywać problemy bez względu na to, jak trudne i złożone by nie były. Taka rozmowa daje szansę zorientować się, jakie są najważniejsze cechy kandydata, które umożliwiają mu realizowanie ambitnych przedsięwzięć biznesowych. I tak naprawdę w tym pytaniu nie jest ważne to, jakie konkretnie 3 rzeczy chce wdrożyć lub zmienić (tu nie ma złych odpowiedzi), ale co i w jaki sposób o nich opowiada.

Tomasz Berliński, performance marketing director w Ceneo.pl

Jak pan/pani myśli, ile jest stacji benzynowych we Wrocławiu?

To pytanie sprawdza zdolności analitycznego myślenia, a dokładnie sztukę dedukcji, kreatywnego myślenia oraz szacowanie wielkości danych liczb. Na jego podstawie oceniam umiejętność wyciągania wniosków w oparciu o dotychczasowe obserwacje, szukania zależności między poszczególnymi czynnikami (wielkość miasta, liczba samochodów na drogach etc.). Zadaję je oczywiście kandydatom z Wrocławia. Z pozoru pytanie wydaje się łatwe, ale zdarza się, że odpowiedzi zaskakują. Mieliśmy przypadki odpowiedzi, że we Wrocławiu jest 20 stacji benzynowych, były i takie, które mówiły, że 10 000. Jednak nie o samą liczbę tutaj chodzi, a sposób dochodzenia do niej.

Adam Oskaldowicz, prezes Performance Media

Co twoim zdaniem najbardziej ukształtowało cię jako człowieka?

Lubię pytać o to kandydatów, bo odpowiedzi mogą pokazać naprawdę wiele. Często kandydaci wskazują obszar pracy i kariery, który ich interesuje, przytaczają historie z życia prywatnego lub opowiadają o swoich pasjach. Tu ważne jest, co kandydat wskaże, ale jeszcze ważniejsze jest, jak o tym opowie. Pytanie to często pokazuje priorytety, wartości, motywacje i pasje kandydata oraz świetnie otwiera drogę do dalszej dyskusji.

Justyna Skorupska, board representative for CX Services, omnichannel expert w e-point

Ile jest piłeczek pingpongowych w samolocie?

To pytanie pozwala lepiej zrozumieć, jak myśli kandydat, czy stara się czegoś dowiedzieć, czy raczej robi założenia, na ile profesjonalnie się zachowa, np. utrzymując powagę sytuacji. Praca w nowych technologiach to ciągłe doskonalenie i systemowe myślenie oraz kreatywność.

Bartłomiej Sobczak, dyrektor rozwoju i zarządzania platformy w Empiku

Jakie wydarzenie w twoim życiu wywarło na ciebie duży wpływ i dlaczego?



Zadaję to pytanie, aby poznać lepiej kandydata zamiast standardowego "powiedz mi coś o sobie". Odpowiadając, kandydat tak naprawdę opowiada o życiowych wartościach, które dla niego są ważne. Słuchając o danym doświadczeniu, mogę dowiedzieć się, dlaczego uważa je za ważne i jakie cechy w nim to wykształciło.

Kamil Sikorski, chief marketing officer w BitBay

Jakim nie chciałbyś siebie widzieć za 5 lat?

Podczas rekrutacji i rozmowy rekrutacyjnej najistotniejsze jest dla mnie poznanie, jakim człowiekiem, osobą jest kandydat. Czy pasuje "mentalnie" do zespołu, który chcę mieć i zbudować w firmie. Bitbay to firma szalenie szybko się rozwijająca, młoda, stawiająca kroki w biznesie do tej pory mało poznanym, niepokorna. I takich samych ludzi poszukujemy, czy to w Bitbayu, czy to w innych firmach, w których miałem okazję pracować. Czyli ludzi odważnych, myślących totalnie nieszablonowo, którzy mają zdanie niemal na każdy temat, nie dlatego, że chcą uchodzić za przemądrzałych, ale dlatego, że chce im się poznawać nowe rzeczy i wyrabiać sobie o nich zdanie. Którzy cały czas chcą iść do przodu i nigdy nie mają dosyć. Zawsze im mało. Tacy ludzi ciągną firmę do przodu, są jej motorem napędowym. Czasami ciężkim do okiełznania, jednak jest to cena, jaką trzeba ponieść, aby mieć w drużynie osoby, które okażą się game changerami.

Przyjęło się jakiś czas temu, że pytanie "Gdzie siebie widzisz za 5 lat?" to jedno z żelaznych pytań podczas rozmowy. Odpowiedzi na takie pytanie w dzisiejszym świecie, gdzie 5 lat to szmat czasu, kiedy wszystko się może zmienić, ciężko uznać za coś wnoszące. Lekki twist tego pytania natomiast może pomóc nam w innym spojrzeniu na osobę w trakcie rekrutacji. Czy jest głodna wiedzy, sukcesu, myśli nieszablonowo, a z drugiej strony czy wie, czego powinna uniknąć, aby osiągnąć sukces?