Oto dlaczego pracownicy odchodzą. "Zajmijmy się tym w końcu na poważnie"

43 proc. pytanych Polaków przegląda opinie o pracodawcach na dostępnych portalach, 46 proc. sprawdza firmowe social media, a 47 proc. pyta przyjaciół i bliskie osoby. Szukają tam informacji na temat firmy, z którą chcą się związać zawodowo. Tym, co może przeważyć w decyzji o zmianie pracy, jest kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

Na kulturę organizacyjną składają się wszystkie działania czy interakcje, jakie prowadzi dana firma (Fot. Shutterstock)

Firma rekrutacyjna LMC Polska opublikowała badania na temat kultury organizacyjnej w firmach.

Sprawdziła w nich m.in. komu ufają Polacy, gdy szukają informacji o pracodawcy. Najwięcej badanych wymieniło tu przyjaciół i swoich bliskich.

Atmosfera w pracy dziś może zdziałać więcej niż jednorazowa podwyżka, bo zostaje z nami na dłużej, wzmacnia poczucie satysfakcji i wpływa na zaangażowanie. Ta atmosfera jest bardzo ważna dla osób szukających pracy.

Na kulturę organizacyjną składają się wszystkie działania czy interakcje, jakie prowadzi dana firma. Jest ona obecna w każdej firmie. Także w tych, o których mówimy, że mają wysoki wskaźnik rotacji pracowników, bo ci nie chcą się z nią związać na dłużej. Kultura organizacyjna również w nich jest, ale bardzo zaniedbana.

- Zajmijmy się w końcu na poważnie kulturą organizacji, bo pracownicy chcą pracować w miejscach, w których ta kultura jest i to taka, która im odpowiada - podkreśla Rafał Glogier-Osiński, country manager LMC Polska.

W jego opinii tym, co może przeważyć w decyzji o zmianie pracy, jest właśnie kultura organizacyjna. Sposób zachowania i zarządzania przez bezpośredniego szefa, podejście do work-life balance, do rozwoju osobistego, do pracy zdalnej. Atmosfera w pracy dziś może zdziałać więcej niż jednorazowa podwyżka, bo zostaje z nami na dłużej, wzmacnia poczucie satysfakcji i wpływa na zaangażowanie.

W podobnym tonie wypowiada się Iwona Grochowska, CEO Nais, firmy oferującej aplikację do doceniania pracowników.

- Organizacje, które od dawna konsekwentnie i autentycznie tworzyły kulturę firmową, zwłaszcza w wymiarach wartości i relacji, są dzisiaj w o wiele lepszej sytuacji. Wspólnota wartości i relacje sprawiają, że ludzie czują się bardziej związani ze swoim zespołem i firmą - mówi Iwona Grochowska.

Jak dodaje, właśnie zespół z jego szefem na czele jest dzisiaj najważniejszą sceną, na której trwa sprawdzian z wartości i siły relacji oraz egzamin z autentyczności i siły kultury wewnętrznej.

- Bezpośredni przełożony ma największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa psychicznego pracowników. Ono zaś jest czynnikiem niezbędnym do tego, żeby zespół pracował w sposób otwarty, potrafił przyjąć feedback i życzliwie nim się dzielił, żeby każdy człowiek mógł bezpiecznie wyrażać pomysły, zadawać pytania i przyznawać się do błędów - wskazuje ekspertka. Bliscy numerem jeden Jednak nim zaczniemy przygodę z nowym pracodawcą i będziemy budować nowe relacje z nowym szefem, chcemy wiedzieć, u kogo będziemy pracować, jaka jest atmosfera w firmie, jak się tam pracuje, czy ludzie lubią chodzić do pracy i wykonywać swoje zadania, czy będzie szansa na rozwój itd. Gdzie szukamy informacji na ten temat? 43 proc. badanych przegląda opinie na portalach, 46 proc. sprawdza social media, a 47 proc. pyta przyjaciół i bliskich osób o opinię na temat firmy. Robią tak najczęściej osoby w wieku 25-34 lata, z wykształceniem wyższym. Grafika: LMC Warto zaznaczyć, że szukając opinii o potencjalnych pracodawcach najbardziej wierzymy opiniom przyjaciół i bliskich osób (31 proc.), kolejnym źródłem są obecni pracownicy (19 proc.), na trzecim miejscu wymieniają: „opinie innych osób w internecie” (16 proc.). - Ciekawe jest to, że Polacy tak dużą wagę przywiązują do mediów społecznościowych. W mediach społecznościowych niezmiernie przecież łatwo o nieprawdziwą informację - komentuje Rafał Glogier-Osiński. Wskazuje też, że przyszli pracownicy chcą wiedzieć, jak się pracuje w danej firmie, jak się tam czują pracownicy, jakie mają benefity, czy jest dobra atmosfera, etc. - Gdy do tych potrzeb dołożymy wzmożony ruch na rynku pracy oraz chęci i możliwości jej zmiany lub otrzymania lepszej oferty, to czym zatrzymamy swoich pracowników? Skoro pieniądze i tak są dobre, i u nas, i u konkurencji? - podkreśla szef LMC Polska. Po czy przed Autorzy badania zapytali również o to, kiedy szukamy informacji o pracodawcy. Okazało się, że nie zawsze prześwietlamy go przed wysłaniem CV. 64 proc. uczestników przyznało, że szuka informacji zanim odpowie na ofertę pracy lub skontaktuje się z firmą, zaś 36 proc. po tym, gdy odpowiedzieli na ogłoszenie o pracę. Grafika: LMC - Według mnie zbyt duży odsetek osób poszukujących pracy weryfikuje informacje o firmie dopiero po złożeniu aplikacji. Lepiej byłoby, gdyby przed wysłaniem CV poszukali, sprawdzili, czy to na pewno miejsce dla nich. Czy w tej firmie się odnajdą, co tam się konkretnie robi? Gdzie mają biuro – czy przypadkiem zupełnie nie po drodze z przedszkola czy szkoły? Świadoma decyzja przed złożeniem CV pozwoli na skrócenie procesu rekrutacji i zaoszczędzi szukającemu oraz rekruterowi rozczarowania z powodu nieskutecznej rekrutacji - uważa Rafał Glogier-Osiński.

