Oto dlaczego Polacy z wytęsknieniem wyczekują końca dnia pracy. To już plaga

74 proc. pracowników zapytanych o to, kto powinien ich wspierać w utrzymaniu odpowiedniego balansu pomiędzy pracą a czasem wolnym, odpowiada: to obowiązek pracodawców. Takie działania popiera zdecydowana większość zarówno pracowników biurowych, jak i fizycznych.

Portal z ogłoszeniami o pracę Pracuj.pl sprawdził, jak pod względem wypalenia zawodowego wygląda sytuacja w polskich firmach.

Kto jest bardziej narażony na wypalenie zawodowe - osoby wykonujące prace umysłowe czy manualne? W tym celu Pracuj.pl zapytał ponad 1700 pracowników reprezentujących różne branże i stanowiska.

39 proc. badanych pracowników biurowych i 32 proc. pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.

Pracownicy zapytani, kto powinien dbać o możliwość zachowania przez nich równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, w większości odpowiadają, ze jest to zadanie pracodawców.

Wypalenie zawodowe dotknęło ponad 1/3 pracowników

Wyniki badania pokazały, że ponad jedna trzecia badanych pracujących Polaków doświadczyła w swojej karierze zawodowej epizodu, który określiliby jako wypalenie zawodowe. Dokładnie 39 proc. badanych pracowników biurowych i 32 proc. pracowników fizycznych deklaruje, że w ich życiu zdarzył się epizod, który mogliby nazwać wypaleniem zawodowym.

Wśród badanych widoczna jest potrzeba odpoczynku, zrobienia sobie przerwy. Taką chęć odcięcia się od pracy na dłużej niż dwa tygodnie odczuwa 28 proc. pracowników biurowych i 26 proc. pracowników fizycznych. Ta sytuacja może wynikać z przemęczenia związanego z dużą ilością zawodowych obowiązków – 28 proc. przedstawicieli segmentu white deklaruje zmęczenie bieżącymi zadaniami. Podobną deklarację składa 21 proc. badanych z grupy blue collars. Ponad 1/4 respondentów ma poczucie przeładowania obowiązkami.

W największym stopniu przeładowani pracą czują się przedstawiciele najmłodszego pokolenia (32 proc.), a najmniej odczuwają to najstarsze na rynku osoby aktywne zawodowo – przedstawiciele pokolenia silver (23 proc.). 34 proc. pracowników biurowych i 37 proc. pracowników fizycznych z kolei wyczekuje zakończenia dnia pracy. Także w tej kwestii utrzymuje się tendencja wiekowa – najbardziej końca dnia pracy nie mogą się doczekać najmłodsi (54 proc.), a godziny w najmniejszym stopniu odliczają najstarsi (28 proc.). Aż 21 proc. badanych pracowników biurowych i 16 proc. pracowników fizycznych deklaruje poczucie niemocy i braku sensu.

Grafika: badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl

Jeśli praca nie będzie satysfakcjonująca, to nie skończy się wyłącznie pójściem na urlop. Połowa badanych pracowników deklaruje, że zrezygnuje z pracy, jeśli będzie miała ona negatywny wpływ na zdrowie fizyczne (51 proc. z grupy white i 53 proc. z grupy blue). 51 proc. nie zdecyduje się zostać w organizacji, jeśli praca będzie wywoływać u nich negatywny wpływ na zdrowie psychiczne – w takim wypadku decyzję o rezygnacji chętniej podejmą pracownicy biurowi (54 proc.) niż fizyczni (48 proc.).

Co więcej, ponad 1/3 badanych deklaruje, że wśród znajomych lub rodziny mają przynajmniej jedną osobę, o której wiedzą, że rzuciłaby pracę ze względu na jej zły wpływ na zdrowie psychiczne. Z kolei aż 54 proc. pracowników nie zgodzi się na mobbing. Jeśli taka sytuacja wystąpi w firmie, odejście deklaruje 55 proc. badanych pracowników biurowych i 49 proc. pracowników fizycznych.

Polscy pracownicy uczą się na błędach, a to plus

Z takich doświadczeń wyciągają wnioski, bowiem aktualnie 63 proc. Polaków deklaruje, że na co dzień utrzymuje w życiu odpowiednią równowagę. Nieco częściej takie deklaracje składają przedstawiciele sektora white collars (65 proc.) niż osoby z grupy blue collars (62 proc.). Tę tendencję widać także pod kątem czasu pracy – ponad 1/4 pracowników fizycznych deklaruje, że dziennie pracuje więcej niż osiem godzin, z czego co dziesiąty badany na obowiązki zawodowe poświęca średnio 10 godzin dziennie.

Grafika: badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl

Co istotne, ponad połowa badanych (55 proc.) zauważa, że wśród ich znajomych i rodziny w ostatnich latach zaczęto zwracać większą uwagę na równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Taką tendencję jednak rzadziej zauważają pracownicy fizyczni (48 proc.) niż biurowi, wśród których poprawę w tym zakresie zauważa aż 6 na 10 badanych.

- Sytuacja z pewnością nie jest idealna, wciąż zbyt wiele osób w pracy odczuwa przeciążenie obowiązkami czy nawet wypalenie zawodowe. Jednak rośnie grono pracowników, którzy potrafią jasno wyznaczać granicę: tu jest moja praca, a tu życie. Wydarzenia gospodarcze ostatnich lat, choć w wielu kwestiach osłabiły rynek, to paradoksalnie – umocniły pracowników. Dziś formują się zasady i oczekiwania zespołów i kandydatów, które będą miały kluczowy wpływ na standardy rynku pracy w najbliższych latach i możemy określić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że będą to coraz wyższe standardy - mówi Agata Roszkiewicz z Pracuj.pl.

Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników to obowiązek firm

Z badania jasno wynika, że zdaniem pracowników to pracodawcy powinni zadbać o ich dobrostan psychiczny. 74 proc. badanych odpowiada zgodnie: pracodawcy powinni wspierać pracowników w utrzymaniu odpowiedniego balansu pomiędzy pracą a czasem wolnym. Takie działania popiera zdecydowana większość zarówno pracowników biurowych (76 proc.), jak i pracowników fizycznych (72 proc.).

Grafika: badanie przeprowadzone przez Pracuj.pl

Co więcej, ponad połowa badanych uważa, że firmy powinny informować o sposobach, za pomocą których wspierają równowagę pomiędzy pracą i życiem osobistym pracowników już na poziomie oferty pracy. To szczególnie istotne dla pracowników biurowych, wśród których aż ponad 6 na 10 pracowników oczekuje takich informacji w ogłoszeniu. Podobne oczekiwania ma ponad połowa pracowników fizycznych (55 proc.). Różnica w oczekiwaniach jest w tym wypadku zauważalna. 40 proc. osób z grupy white collars chciałoby mieć w pracy dostęp do szkoleń z radzenia sobie ze stresem. Takie udogodnienie interesuje o 11 proc. mniej pracowników fizycznych. Ze szkoleń z work-life balance chętnie skorzystałoby 22 proc. badanych pracowników biurowych i 14 proc. pracowników fizycznych.

Od kwietnia nowe uprawnienia związane z WLB, tymczasem nie wszyscy wiedzą, o co w nich chodzi

Od kwietnia 2023 r. pracownicy mają więcej narzędzi umożliwiających im dbanie o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Takie możliwości dała im nowelizacja Kodeksu Pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r. Wprowadziła m.in. bezpłatny urlop opiekuńczy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz umożliwiła zwolnienia od wykonywanych obowiązków z powodu siły wyższej.

Platforma do organizowania spotkań online ClickMeeting postanowiła sprawdzić, jaką wiedzę na temat zmian wprowadzonych pod koniec kwietnia mają pracownicy - czyli bezpośredni ich beneficjenci. Okazuje się, że jej poziom pozostawia wiele do życzenia. Prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie w zakresie work-life balance. 42 proc. badanych nie jest pewnych, czy firma, w której pracują, wprowadziła zmiany związane z ustawą work-life balance.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl