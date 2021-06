Oto co już teraz mogą zrobić firmy, by nowi pracownicy nie byli potrzebni

Kompetencje, ich deficyt i niedopasowanie są przedmiotem dyskusji ekspertów od wielu lat. Postępujące zmiany w otoczeniu pogłębiają problem i wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Programy dotyczące „career mobility", czyli mobilności pracownika w ramach organizacji, nie są już tylko możliwością, ale stają się koniecznością.

Na strukturę polskiego rynku pracy wpływ mają w dużej mierze dwa czynniki - demografia i automatyzacja. Według prognoz GUS w ciągu najbliższych 30 lat liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmniejszy się o 17 proc.

Dodatkowo nakładają się na to procesy automatyzacji, które na nowo definiują kompetencje potrzebne na rynku pracy. Prawie 14 proc. miejsc pracy w krajach OECD prawdopodobnie zostanie zautomatyzowanych, a kolejne 32 proc. jest w wysokim stopniu zagrożone częściową automatyzacją.

Zmiany te znacznie przyspieszyła pandemia. Według raportu „The Future of Jobs 2020” World Economic Forum ponad 80 proc. kadry zarządzającej w firmach przyspiesza plany cyfryzacji procesów pracy i wdrażania nowych technologii. Przedsiębiorcy szacują, że około 40 proc. pracowników będzie wymagało przekwalifikowania, a 94 proc. liderów biznesowych zgłasza, że oczekuje od pracowników zdobywania nowych umiejętności w pracy. Zgodnie z prognozami, do 2025 roku ludzie i maszyny podzielą się zadaniami w proporcji 50-50, a na świecie zniknie powstanie 97 milionów nowych miejsc pracy w obszarach sztucznej inteligencji, gospodarki ekologicznej i opieki.

Wszystkie te zjawiska pogłębiają trudną już sytuację, jeśli chodzi o dostępność na rynku pracy kandydatów o określonych kompetencjach. Zgodnie z wynikami raportu „Rozwiązanie problemu niedoboru talentów” ManpowerGroup w Polsce, jeszcze przed pandemią, 70 proc. firm zgłaszało trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami. Popyt na pracę będzie rósł – w wyniku automatyzacji i digitalizacji procesów powstaje więcej nowych miejsc pracy niż jest redukowanych. Wśród firm w Polsce, które wdrażają automatyzacje, aż 97 proc. chce zwiększyć liczbę etatów lub utrzymać ją na niezmienionym poziomie.

- Największego przyrostu zatrudnienia wynikającego z automatyzacji procesów w firmach należy oczekiwać w sektorze produkcyjnym oraz IT. Spadku liczby etatów można natomiast spodziewać się na stanowiskach administracyjnych, a także w obszarze finansów – dodaje Agnieszka Krzemień, right management leader w ManpowerGroup, ekspertka Polskiego Forum HR.

Kompetencje potrzebne od zaraz

Rozwój kompetencji jest niepodważalnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Spośród pracodawców spytanych o planowane działania, które pozwolą im ją utrzymać, największa ich część, bo aż 54 proc., wskazuje, że będzie wdrażać upskilling i reskilling pracowników, a 40 proc. będzie pozyskiwać nowe talenty z rynku zewnętrznego. Jedynie 16 proc. pracodawców wskazuje, że posiada wszystkie umiejętności, których potrzebuje, aby zabezpieczyć swoją firmę na przyszłość.

Jednocześnie tylko 29 proc. HR-owców w Polsce przygotowuje długofalowe plany rozwoju kompetencji przyszłości, a 35 proc. skupia się na bardziej przewidywalnej perspektywie tego roku.

Do najważniejszych umiejętności, które zdaniem pracodawców będą zyskiwać na znaczeniu w okresie do 2025 roku, należą takie kompetencje jak krytyczne myślenie i analiza oraz rozwiązywanie problemów, a także umiejętności w zakresie zarządzania sobą, takie jak aktywne uczenie się, odporność, tolerancja na stres i elastyczność. Dodatkowo, pracodawcy w Polsce nieustannie zgłaszają zapotrzebowanie na kompetencje techniczne, inżynieryjne, sprzedażowe, IT, menedżerskie, ale też umiejętności obsługi maszyn.

- Wiele branż tworzy swoje sektorowe listy kompetencji przyszłości. Część z nich to specyficzne umiejętności zawodowe i techniczne. Dla wielu organizacji pracownik przyszłości powinien cechować się swoistą „zwinnością i łatwością uczenia się nowych technologii”. Jest duża szansa, że w wielu obszarach za 5 lat będziemy działać w oparciu o rozwiązania dziś jeszcze niewymyślone. Podobnie z pracą projektową – przestanie być domeną stanowiska czy roli project managera. Każdy pracownik, na każdym poziomie organizacji, już dziś w mniejszym czy większym stopniu uczestniczy w pracach projektowych. W wielu organizacjach mamy do czynienia z pracą z dużą ilością danych – nie tylko rozumianą jako ich agregowanie i przetwarzanie w różnych systemach, ale przede wszystkim ich analizowane i interpretacja. W cenie będzie umiejętność znalezienia nowych zastosowań dla istniejących danych oraz wykorzystywanie danych zbieranych w czasie rzeczywistym do bieżącej weryfikacji sprawności realizacji różnych projektów i oceny trafności podjętych inicjatyw biznesowych - mówi Agnieszka Jagiełka, sales & marketing director, Lee Hecht Harrison Polska, ekspertka Polskiego Forum HR.

- Kolejna kompetencja, która „uniwersalizuje” się na naszych oczach, to innowacyjność i sprawność we wdrażaniu ulepszeń na każdym stanowisku i na każdym poziomie w organizacji. W tym przypadku kluczową rolę pełni podejście (tzw. mindset) rozumiane jako większe poczucie przedsiębiorczości i odpowiedzialności za efekt własnej pracy. Punktem drugim jest umiejętność dostrzegania szans na pozytywne zmiany oraz odwaga w prezentowaniu swoich pomysłów i przekonywaniu do nich osób zarządzających firmą. Na brak takiej postawy wśród załogi skarży się wielu menedżerów, dlatego często jest wymieniana przy projektowaniu programów rozwojowych – dodaje Agnieszka Jagiełka.

Zdawałoby się, że pandemia będzie miała znaczny wpływ na większą otwartość pracowników na podnoszenie swoich kompetencji. Tak się jednak nie stało, zwiększoną chęć w tym zakresie deklaruje jedynie 12 proc., a 16 proc. wykazuje mniejsze zainteresowanie rozwojem umiejętności niż przed pandemią. Duże znaczenie w tym zakresie mają uwarunkowania sektorowe. W ubezpieczeniach i finansach, jak również w sektorze usług wspólnych, odnotowano największy wzrost zainteresowania rozwojem i udziałem w szkoleniach podnoszących kompetencje4.

Mobilność kariery

W obliczu rosnącego deficytu kompetencji na zewnętrznym rynku firmy sięgają po rozwiązania w zakresie mobilności pracowników i zarządzania ich karierą wewnątrz organizacji.

- Niedobór talentów na rynku pracy jest największy od lat, a popyt na nowe umiejętności rośnie. Możemy wyróżnić cztery strategie pozyskiwania talentów. Pierwsza z nich określana jest słowem "przygotuj" i oznacza inwestowanie w kształcenie i rozwój pracowników. Druga to "pozyskaj". Wiąże się ona z poszukiwaniem talentów na zewnątrz firmy i zatrudnianiem ich w celu zdobycia potrzebnych organizacji kompetencji. "Pożycz" z kolei koncentruje się na współpracy z partnerami biznesowymi, którzy ułatwiają firmom dostęp do kandydatów. Ostatnia strategia, "przenoś", pozwala pracownikom zmieniać stanowiska i pełnić nowe funkcje wewnątrz organizacji. Niemal wszyscy pracodawcy w Polsce realizują jedną lub więcej strategii pozyskiwania talentów – mówi Agnieszka Krzemień.

Zarządzanie karierą polega na kompleksowym podejściu do podnoszenia lub zmiany kompetencji pracowników w zgodzie z długofalową strategią rozwoju firmy. Bez wiedzy o tym jakie umiejętności posiadamy, a jakich będziemy potrzebować w przyszłości, niemożliwe jest skuteczne zrealizowanie tego procesu.

Najczęściej wykorzystywanym narzędziem są mniej lub bardziej rozbudowane programy szkoleniowe. Chcąc zwiększyć zaangażowanie pracowników, firmy wdrażają również rozwiązania w zakresie coachingu kariery, gdzie to przy wsparciu coacha kariery pracownicy definiują swoje cele zawodowe i identyfikują obszary do rozwoju w kontekście kolejnych stanowisk, tworząc zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju.

- W coachingu kariery, podejście nakierowane na podniesienie mobilności pracowników poprzez wskazanie opcji i możliwości rozwoju w organizacjach oraz nakierowanie ich działań na potrzeby firmy wzmacnia markę pracodawcy, pozwala przyciągać i zatrzymywać kluczowe kompetencje, zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ryzyko rotacji. Z drugiej strony jest szansą dla pracowników na poznanie i rozwijanie swojego potencjału, wzmacnia ich sprawczość i elastyczność w podejściu do swojej roli zawodowej – mówi Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i członek zarządu Randstad Polska, ekspertka Polskiego Forum HR.

Coraz częściej spotykamy się z redeploymentem, czyli procesem systematycznego łączenia otwartych lub planowanych wakatów z zatrudnionymi pracownikami w oparciu o ich cele, umiejętności i doświadczenie. Dobrze przygotowane i wdrożone rozwiązania ograniczają konieczność stosowania rozwiązań replaceable, polegających na jednoczesnym zwalnianiu i zatrudnianiu pracowników.

Niemniej jednak, jak dobitnie uświadomił nam rok 2020, zmiany w otoczeniu i nowa rzeczywistość biznesowa wymagają czasem zmiany w strukturze zatrudnienia.

- Z punktu widzenia długofalowej strategii pozyskiwania i utrzymywania talentów w organizacji istotne staje się wsparcie pracowników w sytuacji, gdy firma zmuszona jest do wdrożenia zmian. Tymczasem pracodawcy w Polsce ograniczają się najczęściej do świadczeń gwarantowanych prawem. Popularność wykorzystania projektów outplacementowych nadal nie jest wystarczająca. Aż 74 proc. respondentów naszego badania zadeklarowało, że pracodawca nie zaoferował im żadnej pomocy w związku z redukcją zatrudnienia – dodaje Hryniszyn.