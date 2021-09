Oto 10 najlepszych miast w Europie na pracowakacje

Workation, czyli tzw. “pracowakacje”, to połączenie urlopu wypoczynkowego z pracą zdalną. Kiedyś marzyliśmy o takiej możliwości, dziś taki tryb pracy staje się coraz bardziej popularny. Gdzie najlepiej pojechać?

Polscy pracownicy zdają się być spragnieni wyjazdów każdej długości. Najwięcej ankietowanych w badaniu Grant Thornton wybrało opcję „bez ograniczeń” – niemal 1/3 badanych. Jednak sporo osób chętnie skorzystałoby z wyjazdów 1-2-miesięcznych. Relatywnie najmniej pracowników chciałoby działać z dala od firmy przez 3-6 miesięcy w roku.

Gdzie najlepiej pojechać na workation? Holidu, wyszukiwarka apartamentów i domów wakacyjnych, postanowiła stworzyć ranking najlepszych miast na tzw. pracowakacje, czyli wyjazd łączący pracę z dobrą zabawą i odpoczynkiem. Ranking został opracowany na podstawie analizy wielu czynników, które każda osoba pracująca zdalnie uzna za ważne.

1. Lizbona

Najlepszym miastem na pracowakacje według wskaźników Holidu jest Lizbona. To ojczyzna pysznych pastel de nata, wina, dobrej energii i oczywiście muzyki fado, którą słychać na każdym kroku. Wybór i bliskość plaż są tu tak duże, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie na poranny jogging czy na wieczorny relaks po całym dniu pracy.

2. Barcelona

Na drugim miejscu w rankingu Holidu znajduje się drugie co do wielkości miasto w Hiszpanii - Barcelona. Wyjątkowa architektura miasta, stworzona przez takich artystów jak Gaudi, zapewniła Barcelonie miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej “instagramowych” miast w Europie. Imponujące budowle Gaudiego, takie jak Sagrada Familia i Park Guell, to miejsca, które trzeba zobaczyć.

Jeśli chodzi o pracę zdalną, Barcelona plasuje się na drugim miejscu, licząc ilość przestrzeni co-workingowych w Europie. Szybkość internetu w Barcelonie jest również imponująca, biorąc pod uwagę populację ponad 5 milionów osób.

W Barcelonie zamieszkała niedawno cyfrowa nomadka Justyna Fabijańczyk, założycielka agencji copywritingowej ODISEO, autorka bloga Cyfrowi Nomadzi.

- To bardzo liberalne miasto, bardzo różnorodne, bogate kulturowo i tolerancyjne. Właśnie tam chcę teraz zamieszkać z moją córką - mówi.

Fabijańczyk w 2014 roku spakowała laptopa i pojechała na swoje pierwsze pracowakacje. Odwiedziła ok. 50 krajów, a jej życie zawodowe zmieniło się na lepsze.

Barcelona (Fot. Daniel Corneschi/Unsplash)

3. Budapeszt

Ostatnie miejsce na podium zdobywa Budapeszt. Dobre wyniki we wszystkich kategoriach zapewniły temu węgierskiemu miastu trzecie miejsce w rankingu Holidu. Nie jest to najcieplejsze miejsce w Europie, ponieważ według danych Holidu w Budapeszcie jest średnio około 2000 słonecznym godzin rocznie. Natomiast jest to przepiękne i niedrogie miasto. Cappuccino kosztuje tu średnio tylko 1,40 euro. Miasto jest również dobrym wyborem dla tych, którzy lubią napić się piwa po pracy - dwa litry lokalnego piwa kosztują tu około 2,80 euro.

Budapeszt (Fot. Ervin Lukacs/Unsplash)

4. Stambuł

Stambuł zajmuje kontrowersyjne czwarte miejsce w europejskim rankingu Holidu, ponieważ tak naprawdę to miasto jest podzielone na dwa kontynenty - Europę i Azję. Jednak stolica Turcji została nazwana Europejską Stolicą Kultury w 2010 roku, co zdaniem przedstawicieli Holidu sprawia, że zasługuje na swoje miejsce na tej liście.

W zeszłym roku to miasto odwiedziło ponad 31,4 miliona turystów, co tłumaczy ogromną liczbę zdjęć na Instagramie z użyciem hashtagu #Istanbul - w sumie jest ich ponad 116 milionów.

Stambuł (Fot. Pixabay)

5. Bukareszt

Na piątym miejscu listy najlepszych europejskich miast do pracy zdalnej znajduje się Bukareszt. Tętniąca życiem i ruchliwa stolica Rumunii staje się coraz bardziej popularnym miejscem na workation i ma wiele do zaoferowania zdalnym pracownikom: jedno z najszybszych na świecie Wi-fi o prędkości 54 Mb/s, tanie taksówki i dwa kufle lokalnego piwa za około 2,78 euro.

Bukareszt (Fot. Pixabay)

6. Madryt

Na szóstym miejscu znajduje się Madryt. Stolica Hiszpanii i siedziba hiszpańskiej rodziny królewskiej oraz hiszpańskiego rządu. Jest to największe miasto w tym kraju, z niezliczoną ilością atrakcji. Nic dziwnego, że na Instagramie jest aż 44 miliony postów z hashtagiem #Madryt.

Madryt (Fot. Florian Wehde/Unsplash)

7. Sofia

Kolejnym miastem w rankingu Holidu jest Sofia. Miasto z ciekawą historią, które zostało założone 7000 lat temu. Jest to drugie najstarsze miasto w Europie. To również miasto dla piwoszy - znajdziemy tu piwo za około 3 euro.

Sofia (Fot. Pixabay)

8. Kraków

Czas na perełkę w tym rankingu - piękny Kraków. To miasto zdaniem Holidu zasługuje na wyróżnienie. Jak wiemy, jest to jedno z najstarszych miast w Polsce, które mimo swojego wieku posiada spektakularne budowle, pozostałe po II wojnie światowej. Mimo że liczą sobie setki lat, są dobrze zachowane i zdecydowanie warto je zwiedzić.

Dzisiaj Kraków tętni życiem, jest to jedno z ulubionych miast studentów, miejsce koncertów i wydarzeń kulturalnych. Jego różnorodność sprawia, że jest to idealne miejsce na pracowakacje.

Kraków (Fot. Pixabay)

9. Belgrad

Kolejnym miastem na liście jest Belgrad. Zupełnie inna propozycja - z jednej strony miasto tętniące nocnym życiem, pełne klubów i barów, z drugiej zaś jedno z najstarszych miast w Europie, z bolesną historią.

Nie jest to miasto oblegane przez turystów, więc szukając niedrogiej destynacji, warto wziąć pod uwagę Belgrad. Z danych Holidu wynika, że pyszną kawę dostaniesz tu już za około 1,54 euro.

Belgrad (Fot. Pixabay)

10. Praga

Na ostatnim miejscu w naszym rankingu znajduje się Praga. Miasto słynące ze świetnie zachowanych zamków, barokowych i gotyckich katedr, średniowiecznych placów i majestatycznych mostów. To również popularne miejsce na weekendowy wypad, tętniące nocnym życiem. Piękne stare miasto i wyśmienite jedzenie to to, co zdaniem Holidu może zachwycić w Pradze.