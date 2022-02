Ostrzeżenie dla biznesu. Pracownicy wolą to zrobić niż poprosić o podwyżkę

Mamy złe wiadomości dla przedsiębiorców. W ostatnim półroczu 2021 roku pracownicy oraz śmielej mówili "dość" i składali wypowiedzenie. Firmę najczęściej zmieniali inżynierowie oraz kasjerzy i sprzedawcy. – Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy może być psychologicznie łatwiejsza niż wnioskowanie o podwyżkę lub zgłoszenie niezadowolenia z otrzymanego wzrostu wynagrodzenia - zauważa Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

22 proc. pracowników zmieniło miejsce zatrudnienia w ubiegłym półroczu. To wzrost o 3 pkt proc. (fot. Unsplash/ Amy Hirschi)

Z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster płyną niedobre wiadomości dla pracodawców.

Wzrosła rotacja pracowników – 22 proc. z nich zmieniło miejsce zatrudnienia w ubiegłym półroczu. To wzrost o 3 punkty procentowe.

Rotacja może niepokoić pracodawców - przyznaje Monika Hryniszyn, członek zarządu i dyrektor personalna Randstad Polska.

W górę poszedł odsetek osób, które zdecydowały się na zmianę pracodawcy, nieznacznie wzrósł też odsetek osób aktywnie szukających nowej pracy lub rozglądających się za ofertami – z 54 do 57 proc. Najbardziej aktywni stanowią jednak jedynie 10 proc. ogółu badanych.

Najczęstszym powodem zmiany pracy jest chęć rozwoju zawodowego (44 proc.). Jednocześnie jedynie 17 proc. badanych awansowało w ostatnim czasie u obecnego pracodawcy. Warto podkreślić, że kolejny kwartał z rzędu maleje znaczenie wysokości wynagrodzeń jako motoru zmian zawodowych (37 proc.).

- Rotacja może niepokoić pracodawców, szczególnie w zestawieniu z niewielką liczbą pracowników, którzy są już dostępni na rynku i są gotowi podjąć zatrudnienie niemal od ręki. Notujemy co prawda rosnącą przeświadczenie o dostępności ofert pracy, ale jednocześnie maleje przekonanie, że to oferty rozwojowe, lepsze od obecnego zatrudnienia. To pokazuje, że troska o możliwości rozwoju zawodowego w firmie może wpłynąć na wyhamowanie rotacji, ale też skutecznie przyciągać nowych pracowników - podkreśla Monika Hryniszyn, członek zarządu i dyrektor personalna Randstad Polska.

Wynagrodzenie a chęć zmiany pracy

Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę, że przy analizie wskaźników rotacyjnych warto popatrzeć na motywy rotacji pracowników poprzez wyniki badania dotyczące satysfakcji z wynagrodzenia.

Z "Monitora Rynku Pracy" wynika, że 43 proc. badanych jest zadowolone z zarobków, co – prawdopodobnie - jest efektem podwyżek, jakie otrzymali w ostatnich latach w swoim miejscu pracy lub zmiany pracy, dla którego motywem była właśnie chęć uzyskania bardziej atrakcyjnego wynagrodzenia.

- Wśród powodów, dla których pracownicy nie chcą rozpocząć negocjacji o podwyżce w najbliższym kwartale, na drugim miejscu znajduje się odpowiedź wskazująca na to, że niedawno otrzymali podwyżkę (24 proc. respondentów), a 14 proc. respondentów uważa, że dobrze zarabia. Przed negocjacjami płacowymi ankietowanych hamuje głównie obawa przed tym, jak taka prośba zostanie przyjęta, co może być wskaźnikiem nieprawidłowych relacji w firmie lub po prostu braku umiejętności rozmawiania w sposób rzeczowy o wynagrodzeniu z osobami, od których to wynagrodzenie w dużym stopniu zależy. Jednak to nie wszystko, jak pokazują wyniki badania Pracuj.pl pieniądze nadal są tematem tabu w firmach. Wielu osobom poruszanie kwestii finansowych wydaje się niezręczne, nawet w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę. Tylko 28 proc. spośród ankietowanych osób przyznało, że dzieli się informacjami na temat zarobków z innymi. Trudno się więc dziwić, że tylko połowa respondentów (49,5 proc.) ma w swojej opinii wiedzę, jak na tle konkurencji wypadają ich zarobki. Inżynierowie i sprzedawcy najczęściej zmienili pracodawców Pracodawców najczęściej zmieniali w ostatni półroczu inżynierowie (29 proc.), sprzedawcy i kasjerzy (27 proc.) oraz specjaliści z wyższym wykształceniem (26 proc.). Najrzadziej z kolei kadra zarządzająca (16 proc.), kierowcy oraz kadra kierownicza średniego szczebla (po 14 proc.). Jeśli chodzi o branże, największa rotacja pracowników dotyczy hotelarstwa i gastronomii (32 proc.), handlu detalicznego i hurtowego oraz transportu i logistyki (po 29 proc.). Najmniejszą rotację notujemy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (18 proc.), przemyśle (17 proc.) i edukacji (16 proc.). Czytaj więcej: Auchan, Lidl, Netto, Kaufland, Żabka - które sieci kończą z handlem w niedzielę? – Dla wielu pracowników zmiana pracodawcy może być psychologicznie łatwiejsza niż wnioskowanie o podwyżkę lub zgłoszenie niezadowolenia z otrzymanego wzrostu wynagrodzenia. Firmy i instytucje, które będą chciały ograniczyć kosztowną rotację pracowników powinny rozważyć uzdrowienie kultury organizacyjnej tak, by komunikowanie oczekiwań – nie tylko płacowych – było łatwiejsze i uwzględniało przy tym realia ekonomiczne. Pracownicy, którzy mają poczucie, że firma docenia ich wkład w sukces pracodawcy, będą wiązali się silniej z dotychczasowym miejscem pracy – komentuje to zjawisko Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, redaktor portalu rynekpracy.org i współautor podcastu „Ekonomia i cała reszta”.

