Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS

Lex Odra to projekt, który ma wesprzeć przedsiębiorców, których przychody spadły o co najmniej 50 proc. w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Wsparcie skierowane jest do płatników, których dotknęły zamrożenie lub spadek dochodów w przypadku prowadzenia działalności np. w zakresie turystyki, noclegu, gastronomii, rybołówstwa, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.

- A to oznacza, że zanim ktoś wyśle wniosek powinien sprawdzić czy kod PKD jego firmy jest na liście. Mam na myśli kod podany podczas rejestracji firmy co nie zawsze pokrywa się z rzeczywiście wykonywaną działalnością – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Wsparcie skierowane jest do płatników, którzy prowadzili swoją działalność na terenie powiatów, przez które przepływa Odra lub w jej pobliżu.

Jest jednak kilka warunków ogólnych, które trzeba spełnić: prowadzenie działalności na określony dzień (1 lipca), termin zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (do 31 lipca), data obowiązku opłacania składek (nie późniejsza niż 1 lipca 2022 r.), zgłoszenie, co najmniej jednej osoby do ubezpieczeń (i utrzymanie tego ubezpieczenia).

Aby uzyskać pomoc, konieczne jest wykazanie niższego przychodu w sierpniu 2022 r., o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., czerwcu 2022 r. albo sierpniu 2021 r.

Jednorazowa wypłata (za sierpień 2022 r.) w kwocie 3 010 zł za każdego ubezpieczonego spełniającego warunki ustawowe jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega także potrąceniom i egzekucji. Świadczenie stanowi tzw. pomoc de minimis.

