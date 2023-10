Opozycja ma większość mandatów w Sejmie. Przypominamy jej wyborcze obietnice

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć nowy rząd i koalicję z mniejszościowym udziałem Trzeciej Drogi i Lewicy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się kształtowało w najbliższych dniach. Mimo to przed wyborami padło wiele propracowniczych obietnic, a my jako przedstawiciele pracowników, powiemy "sprawdzam" - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl wyniki wyborów parlamentarnych 2023 szef OPZZ Piotr Ostrowski.

Obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy

Przypominamy, jakie obietnice przed wyborami złożyła Koalicja Obywatelska, a jakie Trzecia droga i Lewica.

Koalicja Obywatelska:

- postulat płacenia PIT-u tylko po otrzymaniu wpłaty za fakturę,

- wprowadzenie „urlopu dla przedsiębiorców", czyli miesiąca zwolnienia od składek ZUS i świadczenia urlopowego stanowiącego połowę minimalnego wynagrodzenia,

- powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej,

- eliminacja składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych,

- ZUS miałby wypłacać zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika,

- kontrole u mikroprzedsiębiorców miałyby trwać maksymalnie 6 dni rocznie, Urzędy Skarbowe nie mogłyby przedłużać kontroli,

- podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł,

- osoby z zarobkami do 6000 zł brutto oraz emeryci z emeryturą do 5000 zł brutto byliby zwolnieni z PIT-u,

- podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli o co najmniej 30 proc.

- likwidacja „pułapki rentowej”,

- zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji, w tym na GPW (do 100 tys. zł, jeśli trwają ponad rok),

- obniżenie VAT-u w branży kosmetycznej do 8 proc.,

- wprowadzenie „babciowego” w ramach programu „Aktywna mama”.

Trzecia droga (sojusz PSL oraz Polski 2050):

- likwidacja luki płacowej,

- przywrócenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu,

- dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy,

- stabilność podatkowa i wsparcie dla firm,

- regulacja składki zdrowotnej,

- wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u,

- dopłaty do wymiany taboru na elektryczny dla branży transportowej

- stworzenie systemu wsparcia z Funduszu Pracy dla tych, którzy chcą pracować w branży transportowej,

- brak podwyżek podatków w kadencji,

- wprowadzenie zmian podatkowych do czerwca danego roku,

- uproszczenie systemu podatkowego,

- wprowadzenie płatności VAT od zapłaconej faktury,

- wakacje od składek ZUS dla firm w kryzysie.

Lewica:

- likwidacja umów śmieciowych i wymuszonego samozatrudnienia,

- L4 płatne w 100 proc.,

- wzrost minimalnego wynagrodzenia do 66 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku,

- wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy (najpierw skrócenie czasu pracy o 2 godziny w tygodniu, potem o 5),

- 35 dni urlopowych,

- waloryzacja emerytur dwa razy w roku,

- postulat, by w przetargach publicznych priorytet mieli lokalni producenci,

- obniżenie stawki VAT,

- wprowadzenie dwóch nowych ustaw dla podatników PIT i CIT, które mają uporządkować przepisy dotyczące podatku dochodowego,

- 30-dniowy termin płatności przez sieci handlowe, bezpłatne ubezpieczenie oraz dostosowanie dopłat do poziomów europejskich dla rolników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl