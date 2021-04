Opieka pocovidowa dla pracowników. Trend, który nabiera na sile

Od początku wybuchu pandemii COVID-19 wirusa z Wuhan "złapało" 2 731 256 osób, zaś 2 380 787 wyzdrowiało. W tej grupie sporą część stanowią pracownicy. Jak wspierać tych, którzy z wirusem wygrali?

W naszym kraju od początku trwania pandemii COVID-19 stwierdzono u 2 731 256 osób, wyzdrowiało 2 380 787, zaś 64 168 zmarły (Fot. Pixabay)

Obecnie walczymy z trzecią falą pandemii koronawirusa. W sumie od 4 marca ubiegłego roku w Polsce na COVID-19 zachorowało 2 731 256 osób.

Jak w połowie marca podało Ministerstwo Zdrowia, w tej odsłonie głównym źródłem zachorowań są zakłady pracy, a ofiarami wirusa pracownicy.

Choć wiele osób przechodzi zarażenie wirusem łagodnie lub bezobjawowo, coraz więcej z nich zmaga się później z dotkliwymi powikłaniami. Firmy mogą pomóc im pokonać te problemy.

- Zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń; to bardzo ważne, by tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną - mówił w marcu minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczał, że z danych resortu zdrowia wynika, że dochodzi w nich aż do 50 proc. zachorowań.

Grafika: gov.pl

Ostatnie miesiąca spowodowały, że oczekiwania pracowników wobec pracodawców uległy zmianie. Jednym z priorytetów stało się odpowiednie dbanie o zdrowie pracowników.

– Pandemia koronawirusa wyraźnie zweryfikowała potrzeby pracowników i ich oczekiwania wobec pracodawców. Myśląc o benefitach, na pierwszym miejscu stawiamy obecnie zdrowie i możliwość otrzymania prywatnej opieki medycznej zarówno dla siebie, jak i członków swojej rodziny. Wyraźną potrzebą stają się coraz częściej pakiety zawierające badania pocovidowe i w razie wskazań lekarza rehabilitację pocovidową, która jest coraz bardziej pożądana, a wciąż trudno dostępna – mówi Tomasz Lewandowski, kierownik marketingu w Centrum Medycznym CMP.

Konsekwencje po zakażeniu

Choć wiele osób przechodzi zarażenie wirusem łagodnie lub bezobjawowo, coraz więcej z nich zmaga się później z dotkliwymi powikłaniami, dającymi o sobie znać nawet długo po przebyciu infekcji. Badania pokazują, że COVID-19 może negatywnie oddziaływać zarówno na układ oddechowy, krążenia, jak i nerwowy. Choć pozornie powikłania mogą wydawać się łagodne, uszkodzenia mózgu powodują subtelne, ale realne problemy poznawcze, behawioralne i psychologiczne. Lekarze z centrum medycznego w Chicago odkryli, że ponad 40 proc. badanych pacjentów zakażonych koronawirusem wykazywało mniejszą sprawność neurologiczną, a ponad 30 proc. cierpiało na zaburzenia funkcji poznawczych. Według badaczy skutki neurologiczne mogą nawet prowadzić do śmierci. Czytaj więcej: Presja, niepewność, nerwy. Zestresowany jak Polak w pandemii W życiu codziennym może mieć to negatywny wpływ na wysławianie się, pamięć i zdolność koncentracji. Szczególny problem mogą mieć pracownicy umysłowi, a zwłaszcza osoby na stanowiskach kierowniczych, zawodowo zarządzające finansami czy wykonujące pracę twórczą. Często obserwowane są też skutki psychologiczne, takie jak lęki, depresja, a nawet zespół stresu pourazowego. Z kolei osoby, które przeszły infekcję w łagodniejszy sposób, również mogą mieć długotrwałe trudności z koncentracją. Badania grupy chińskich naukowców wykazały, że ozdrowieńcy często nie potrafią skupić się na danej czynności czy informacji przez wystarczająco długi czas. Choć w przeciwieństwie do osób ciężko przechodzących COVID-19 badani nie wymagali hospitalizacji podczas infekcji, prawdopodobnie cierpieli na ciche udary i prawie nieodczuwalny brak tlenu, które w konsekwencji doprowadziły do uszkodzenia mózgu. Komplikacje w funkcjonowaniu mózgu po zakażeniu wirusem określane są mianem tzw. mgły covidowej. Pomóc pracownikom, którzy przeszli COVID-19 Zdrowy pracownik wykonuje swoją pracę szybko i skutecznie, a to ważna wartość dla pracodawcy. Pandemia COVID-19 pokazała, jak istotny wpływ na jakość sprawowanych obowiązków ma samopoczucie i zapewnienie bezpieczeństwa współpracownikom. Ci martwią się o zdrowie swoje i swoich bliskich, a przez to nie koncentrują się w pełni na swoich zadaniach. Przełożeni coraz częściej szukają rozwiązań, które pomogłyby otoczyć opieką ich podwładnych nie tylko w sferze zapobiegania infekcji, ale również radzenia sobie z powikłaniami. fot. materiały prasowe Pacjenci cierpiący na powikłania takie jak mgła covidowa, przewlekły kaszel czy trudności z oddychaniem nie będą mogli pełnić swoich obowiązków na tym samym poziomie, co przed chorobą. Zarówno dla zdrowia pracownika, jak i efektywności jego pracy, warto zdecydować się na benefit pozapłacowy w postaci opieki pocovidowej. W jej skład powinny wchodzić takie elementy jak badania na obecność przeciwciał, aby potwierdzić wcześniejszy kontakt z wirusem Sars-Cov-2 u pacjentów, którzy nie wykonali testu PCR a mają silne podejrzenie przebytej infekcji, wykonanie ukierunkowanych badań laboratoryjnych czy badania EKG. Pakiet powinien też zawierać konsultacje specjalistyczne, np. z pulmonologiem, neurologiem czy psychologiem, aby zapewnić pracownikowi jak najbardziej kompleksową opiekę. Bardzo ważna jest również usługa rehabilitacji pocovidowej, która obecnie najlepiej prognozuje na odzyskanie pełnej sprawności po chorobie. Ważny jest też ich stan emocjonalny. Empatia i proaktywne działania na rzecz podwładnych mogą znacznie przyczynić się do poprawy ich samopoczucia. Pracownik otoczony opieką z pewnością doceni starania pracodawcy, co może przełożyć się na wzrost lojalności wobec niego i zaangażowania w powierzane mu obowiązki. Czytaj więcej: Rzeczywistość stwarza potrzeby. Spotkanie z psychologiem częścią medycyny pracy – Pandemia sprawiła, że wiele osób stanęło przed poważnymi wyzwaniami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Poza skutkami zdrowotnymi, koronawirus doprowadził do izolacji społecznej, odłączenia się od rodziny i przyjaciół, w wyniku czego znacznie więcej osób odczuło poczucie bezradności, lęku i depresji. Dobry pracodawca powinien przede wszystkim jasno komunikować się z pracownikiem i okazać mu wsparcie, a w razie takiej potrzeby, zapewnić również pomoc psychologiczną – wyjaśnia Katarzyna Paszkiewicz z Centrum Medycznego CMP. Psycholog coraz popularniejszy Z rosnącej roli wsparcia psychologicznego w czasie pandemii sprawę zdało sobie wiele firm. Jesienią 2020 firma technologiczna intive uruchomiła program „Less stress”. W jego ramach proponuje pracownikom uczestnictwo w sesjach coachingu indywidualnego, webinarach, spotkaniach i dyskusjach grupowych. W program została także zaangażowana kadra menadżerska. Menadżerowie zapoznają się z tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego w organizacji np. poznają objawy wypalenia zawodowego, które mogą obserwować u pracowników w swoich zespołach i szybko oraz właściwie na nie reagować. - Podeszliśmy do tematu całościowo, wprowadziliśmy procedurę działania w sytuacjach stresowych wewnątrz organizacji oraz toolbox, w którym dzielimy się wiedzą na temat stresu i tego, jak sobie z nim radzić - powiedziała Anna Schattovits, learning and development busines partner w intive. Lidl Polska w lipcu poinformował o wprowadzeniu darmowej pomocy psychologicznej dla swoich pracowników i ich rodzin. Podobne rozwiązanie ma również Santander Bank Polska, który zwalnianym pracownikom oferuje pomoc psychologa. - Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, zdecydowaliśmy się na uwzględnienie szczególnie trudnej sytuacji życiowej pracownika już w kryteriach podstawowych. Ponadto uruchomiliśmy autorski Program Wsparcia, który oprócz warsztatów i szkoleń, zapewni także wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i ofertę rozwojową dla pracowników objętych procesem - czytamy w komentarzu banku.

