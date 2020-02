Opieka nad dorosłymi mniej doceniana niż ta nad dziećmi. To musi się zmienić

Jak pokazują wyniki badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wiedza o sytuacji osób pełniących role opiekuńcze wobec osób starszych jest dużo niższa niż w przypadku opieki nad dziećmi.

Mniej niż co druga osoba ma dostęp do narzędzi wspierających godzenie pracy z obowiązkami opiekuńczymi.

27 proc. badanych jest zdania, że osoby opiekujące się dziećmi spotykają się z większym zrozumieniem niż opiekunowie niesamodzielnych osób dorosłych.

Statystyczny Polak żyje 74 lata, Polka 81,8 lat. Grupa osób w wieku podeszłym - starszych niż 80 lat - odpowiada liczbie dzieci, które rodzą się w Polsce przez 4 lata. W efekcie coraz większym wyzwaniem staje się opieka nad dorosłymi osobami zależnymi. Jak się jednak okazuje, temat wsparcia i pielęgnacji osób dorosłych wymagających pomocy jest niedostatecznie rozpoznany.

Z okazji 8. urodzin Karty Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z partnerami Santander Bank Polska i Henkel Polska zaprezentowało pierwsze wyniki badania na temat łączenia ról opiekuńczych z pracą zawodową kobiet i mężczyzn w Polsce.

- Chcemy, by nasze badanie było przyczynkiem do szerokiej debaty na temat wyzwań, z którymi codziennie mierzy się ponad 6 milionów pracowników i pracownic w Polsce. Czy rozwiązania oferowane przez pracodawców są adekwatne do potrzeb związanych z rolami opiekuńczymi, zwłaszcza rozumianymi szerzej niż tylko w kontekście opieki nad dziećmi? Wyniki badania FOB pokazują, że nadszedł czas, by tematy ekonomii troski i ról opiekuńczych znalazły się w centrum debaty publicznej - tłumaczy Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Co drugi pracownik pełni role opiekuńcze

Jak pokazują wyniki badania pracodawcy są świadomi wyzwań związanych z rolami opiekuńczymi wobec dzieci, proponują jednak mało rozwiązań dla osób pełniących opiekę nad dorosłymi. 27 proc. badanych jest zdania, że osoby opiekujące się dziećmi spotykają się z większym zrozumieniem niż opiekunowie niesamodzielnych osób dorosłych. A to błąd.

Kwestia opieki nad osobami zależnymi - zarówno dziećmi, jak i dorosłymi - dotyczy co trzeciego gospodarstwa domowego w Polsce. Ponad 6,2 mln pracowników i pracownic, czyli połowa zatrudnionych na umowę o pracę, pełni role opiekuńcze, zajmując się dziećmi i/lub rodzicami. Ponad 80 proc. pracowników ma w swoim miejscu pracy osoby z obowiązkami opiekuńczymi. Według co czwartego ankietowanego kwestia obecności w ich miejscu pracy osób, które zajmują się dorosłą osobą zależną to istotne wyzwanie dla ich firmy. Tego zdania są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Analiza badań pokazała jednak, że temat osób opiekujących się osobami dorosłymi jest nieobecny w rozmowach i przestrzeni publicznej. Tylko 39 proc. przebadanych wie, że kolega czy koleżanka z pracy opiekuje się kimś dorosłym. Co trzeci badany/a nie był pewny/a, czy takie osoby są w jej miejscu pracy. Czy biznes w Polsce jest gotowy na zmiany? Wyniki badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazują, że rośnie oczekiwanie, by firmy skupiły się na odpowiedzi na realne potrzeby zatrudnionych, związane z pełnieniem przez nich ról opiekuńczych/opieką nad dziećmi i osobami dorosłymi. 8 na 10 ankietowanych uważa, że pracownice i pracownicy pełniący role opiekuńcze - zarówno wobec dzieci, jak i dorosłych - powinni mieć możliwość skorzystania z dodatkowych rozwiązań, ułatwiających opiekę. Ponad połowa ankietowanych za atrakcyjne uznaje dofinansowanie usług opiekuńczych (np. bony opiekuńcze). Jednak w praktyce z takiego rozwiązania może skorzystać zaledwie 5 proc. z nich. Blisko co druga osoba chętnie skorzystałaby także z możliwości objęcia płatnym pakietem opieki z firmy również osoby starszej. To udogodnienie jest dostępne jedynie dla 8 proc. ankietowanych. Co drugi badany/a jako atrakcyjne rozwiązanie wskazuje dwa dni wolne do opieki nad osobami starszymi - wzorem przysługujących rodzicom dwóch dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Przeczytaj: Opiekunka seniorów zawodem z przyszłością? Pracownicy, którzy opiekują się osobami dorosłymi, doceniają możliwość wyjścia na żądanie z pracy w ciągu dnia na krótko, z możliwością odrobienia nieobecności bez straty urlopu. W ich opinii przydatnym rozwiązaniem są także elastyczne bądź krótsze godziny pracy i możliwość wykonywania części obowiązków zawodowych w domu. Jednocześnie ważne jest poczucie stabilności zatrudnienia - pracowniczki i pracownicy proponują zniesienie umów rocznych/okresowych i zawieranie od razu na czas nieokreślony drugiej umowy z pracodawcą. Docenić pracownika z obowiązkami Jak się okazuje, pełnienie ról opiekuńczych wzmacnia kompetencje przydatne w miejscu pracy - tego zdania jest czterech na dziesięciu pracowników i pracownic. Ponadto takie osoby mają także dodatkową motywację związaną z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego swoim bliskim. Większa liczba obowiązków wymaga od nich także lepszej organizacji czasu. Badanie zrealizowano w okresie od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku na grupie 3376 osób.