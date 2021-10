Oni ze śmiercią mają do czynienia na co dzień

Społeczne pojęcie na temat branży funeralnej jest bardzo stereotypowe. W rzeczywistości to całe przedsiębiorstwa, z mocno rozbudowanym zapleczem biurowym. I co najistotniejsze, jest to branża, w której jeśli chcemy pracować, musimy wykazywać się wyjątkowymi cechami charakteru.

Zakłady pogrzebowe to rozbudowane przedsiębiorstwa, które (jak każda branża) potrzebują pracowników. Ci w tym konkretnym przypadku powinni wyróżniać się dużą odpornością psychiczną, empatią i odpowiedzialnością.

Jak wyjaśnia w rozmowie z portalem PulsHR.pl właścicielka jednego z największych zakładów pogrzebowych w Bytomiu Bożena Walicka, branża dziś nie boryka się z problemami w zatrudnianiu nowych pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wiele firm, w związku z konsekwencjami pandemii, ograniczyło działalność lub niestety upadło. Ci, którzy stracili pracę, poszukują nowego zatrudnienia. W czasie, kiedy my potrzebowaliśmy pracowników, sporo osób aplikowało i obecnie nie mamy problemów z zapełnieniem wakatów. Lista tych, którzy starają się o pracę, jest bardzo szeroka, co daje nam komfort zatrudniania ludzi, którzy posiadają niezbędne w tej branży cechy - wyjaśnia.

Praca w zakładzie pogrzebowym bowiem do najłatwiejszych nie należy. Trudnych sytuacji, z jakimi pracownicy (bez względu na stanowisko) muszą się mierzyć, jest wiele.

- Każda praca wymaga odpowiednich cech charakteru. W naszej branży to przede wszystkim odporność psychiczna. Zderzamy się z dużymi tragediami. Pamiętajmy, że ludzie umierają w różnych okolicznościach i nasi pracownicy muszą się z tym mierzyć - podkreśla.

Praca w zakładzie pogrzebowym to także duża odpowiedzialność.

- W tej specyfice pracy do pomyłek dojść nie może. Ewentualne kosztują bardzo dużo, zarówno same rodziny, jak i pracowników czy zakłady pogrzebowe. Rzetelność, ostrożność, odpowiedzialność, delikatność i kultura osobista - to cechy, które są wymagane na wstępie - zaznacza Walicka.

Uwagę na specyfikę branży funeralnej zwraca także specjalista od wizerunku Marta Cała-Sturzbecher z agencji MoMa.

- Niedawno rozmawiałam o tym z paniami z biura obsługi klienta jednego z zakładów pogrzebowych, że zarówno klienci, jak i ich znajomi nie zdają sobie sprawy, jak naprawdę wygląda ich praca. I owszem, mają makabryczne wizje. A zazwyczaj praca osób, które spotykamy w firmach pogrzebowych na stanowiskach obsługi, to… zwykła praca biurowa. Zwykła i niezwykła zarazem, bo to, co odróżnia tę branżę od innych, to klient. I wcale nie mówię o zmarłym, co wszystkim od razu przychodzi na myśl. Mowa o rodzinie, bliskich - wyjaśnia.

Jak tłumaczy, wyjątkowość branży polega na sytuacji, w jakiej pracownicy się znajdują. - Panie z obsługi same mówią o sobie, że są powiernicami i ludźmi tła. Załatwiają formalności i organizację ceremonii, podczas gdy klienci mogą skupić się na sobie - dodaje.

Podczas rekrutacji szczerość

Cechy charakteru, jakimi powinna wykazywać się osoba chcąca pracować w zakładzie pogrzebowym, dość trudno jest zweryfikować na poziomie rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna nie da przecież odpowiedzi na pytanie, jak wysoki poziom empatii ma osoba podejmująca się kontaktu z rodziną zmarłego.

Jak podkreśla Bożena Walicka, na tym etapie kluczowa jest szczerość.

- Jeżeli szczerze rozmawiamy z potencjalnymi pracownikami, jasno mówimy im, na czym polega praca, z jakimi sytuacjami mogą mieć do czynienia, wówczas dajemy im chwilę zastanowienia nad tym, czy faktycznie będą w stanie spełnić wszystkie oczekiwania pracodawcy - podkreśla.

Dodaje, że pracownicy muszą mieć świadomość, że scenariusze mogą być różne.

- Muszą mieć świadomość, że nie zawsze będą w pięknym czystym garniturze prowadzili karawan. Może wydarzyć się moment, że w kombinezonie będą musieli odebrać ciało zmarłego na koronawirusa lub pozbierać szczątki osób, które zginęły w tragicznych okolicznościach - tłumaczy Bożena Walicka.

fot. Pixabay

Takie szczere potraktowanie specyficznej sytuacji pozwala już na pierwszym etapie pozostać tym, którzy psychicznie czują, że sprostają wyzwaniom.

- Ci, którzy podejmują rękawicę i przejdą okres próbny, zazwyczaj zostają na dłużej - dodaje Walicka.

Praca w zakładzie pogrzebowym to praca niezwykle specyficzna. Stąd nie można wymagać od kogoś, kto zaczyna, by jego pierwszym wyjazdem był transport zwłok z wypadku.

- Jeżeli ktoś wdraża się do pracy, nie jest na początku wrzucany na głęboką wodę. Najprościej ujmując, taką osobę można wówczas przestraszyć. Staramy się wdrażać ją powoli. Najpierw obserwuje ona prace na miejscu, uczestniczy w ceremoniach pogrzebowych. Następnie jako osoba towarzysząca jedzie na przewóz ciała ze szpitala czy domu. Zawsze jednak jest pod opieką osoby, która ma duży staż pracy. Po miesiącu, dwóch uczestniczy w transporcie zwłok np. z wypadku - wyjaśnia Walicka.

Nie tylko żałobnicy

To co istotne, a nad czym się zazwyczaj nie zastanawiamy, to fakt, że zakłady pogrzebowe to duże przedsiębiorstwa, zatrudniające po kilkadziesiąt osób zajmujących się zarówno kwestiami mocno biurowymi, jak i samą ceremonią związaną z pogrzebem.

W zakładzie Bożeny Walickiej zatrudnionych jest blisko 50 osób. To prócz żałobników czy grabarzy m.in. pracownicy działu obsługi klienta, księgowość, kadry, dział florystyczny czy laboranci.

Co ważne, coraz częściej zwraca się uwagę na potrzebę dbania o rozwój zawodowy pracowników branży pogrzebowej.

- Najczęściej spotykam się z pracownikami zakładów pogrzebowych na szkoleniach z zakresu obsługi klienta i komunikacji wewnętrznej. Przy przedsiębiorstwach zatrudniających kilkadziesiąt osób o pomyłki i brak przepływu informacji nietrudno. I tu szkolenia nie różnią się znacząco od tych prowadzonych w innych branżach. Konieczne jest ułożenie procesów i nałożenie na nie standardów - podkreśla Marta Cała-Sturbecher, która z branżą funeralną współpracuje od kilku lat.

Jak dodaje, obserwując branżę, widać dużą zmianę w podejściu do kształcenia pracowników.

- Szkoliłam kiedyś pracownice, które pracowały w zakładzie ponad 36 lat i nie miały ani jednego dnia szkoleń lub spotkań, które pomogłyby im radzić sobie z problemami, których dostarcza obsługa klienta. To właśnie na tym polu widzę dzisiaj największą zmianę. Przedsiębiorcy widzą potrzebę i korzyści ze szkoleń. Wiąże się to na pewno z rynkiem pracownika, bo – jak w każdej branży – o pracowników niełatwo. Mam poczucie, że w tę branżę trudno wejść, ale jeszcze trudniej z niej wyjść - dodaje.