Oni nie mają powodu do wstydu. Ponad tysiąc firm podjęło odważną decyzję

Już od ponad 4 miesięcy trwa exodus zagranicznych firm z Rosji. Niektóre z nich błyskawicznie po rozpoczęciu inwazji podjęły decyzję o zaprzestaniu lub ograniczeniu dalszej działalności w kraju rządzonym przez Władimira Putina, innym zajęło to trochę więcej czasu, co spotykało się z negatywną reakcją opinii publicznej. Odbiło się to także w niektórych przypadkach na rekrutacji.

Na koniec czerwca 2022 r. 305 firm zdecydowało o całkowitym opuszczeniu Rosji (Fot. Shutterstock)