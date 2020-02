Oni najczęściej na podróż służbową wynajmują samochody

Z badania dowiadujemy się, że 57 proc. osób, które wynajmowały samochód na wyjazd biznesowy stanowili pracownicy średniego szczebla - starsi specjaliści (35 proc.) i specjaliści (22 proc.). Na kolejnych pozycjach w badaniu na zlecenie Avis Polska uplasowali się menadżerowie (17 proc.) oraz właściciele firm (11 proc.). Znacznie mniejszy odsetek stanowili dyrektorzy - 4 proc. ankietowanych.

- Duży odsetek pracowników średniego szczebla, którzy podczas podróży służbowej korzystają z wynajmu auta potwierdza, że koszt wypożyczenia samochodu nie musi być wyższy od podróży innym środkiem transportu - podkreśla Martin Gruber, dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Europę Środkową. Zauważa on, że oszczędza się zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę czas oraz komfort pracownika w czasie podróży. - Im lepsze warunki, tym mniejsze zmęczenie, co w pozytywny sposób przekłada się na efektywność pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa to firmy, których pracownicy najczęściej wybierają wynajem samochodu podczas wyjazdu w interesach. Pracownicy małych podmiotów, zatrudniających od 11 do 50 osób stanowią 36 proc. badanych. Takie samo zainteresowanie wynajmem samochodu jest wśród pracowników przedsiębiorstw średniej wielkości, zatrudniających od 51 do 250 osób. Mniejsza, 15 proc. popularność najmu dotyczy pracowników największych firm o zatrudnieniu przekraczającym 250 osób.

Jak przewiduje ekspert Avis Polska, trend korzystania z różnych form wynajmu samochodów będzie coraz popularniejszy wśród przedsiębiorstw.

- Wynajem krótkoterminowy na wyjazd w interesach czy wynajem długoterminowy w firmie, aby korzystać z auta na co dzień, stają się coraz bardziej popularne. Wiąże się to przede wszystkim z szukaniem oszczędności - wypożyczenie pojazdu okazuje się efektywniejsze kosztowo niż utrzymanie własnej floty. Szczególnie dla przedsiębiorstw, które potrzebują określonego rodzaju pojazdu - na przykład auta dostawczego - tylko sezonowo, wynajem to dogodne rozwiązanie - dodaje Martin Gruber.

Badanie przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie Avis Polska na próbie 529 osób, które na przestrzeni minionych 12 miesięcy korzystały z usługi wynajmu auta podczas podróży służbowej.