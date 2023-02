Oni mogą spać spokojnie. Sztuczna inteligencja jeszcze długo ich nie zastąpi

- Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja działa w tempie, któremu nie dorównuje żaden człowiek i jest konkurencyjna pod względem kosztów. Szacuje się, że materiał na 35 tys. znaków przygotowany przez AI może kosztować około 250 zł, a ten napisany przez copywritera można by wycenić nawet na kilka tysięcy złotych. Aczkolwiek sztuczna inteligencja nie ma tego, co posiada człowiek. Brakuje jej kreatywności, finezji twórczej, poczucia humoru, empatii czy chociażby poprawności politycznej - komentuje Anna Jaroszewska, head of content marketing w WhitePress.

- Co więcej, miewa też tzw. halucynacje. Co to znaczy? Otóż to czego AI nie wie, po prostu zmyśli. Ponadto AI zna pojęcie „prawdy”, ale nie potrafi dostrzec, co jest prawdą, a co nią nie jest. Stwarza to wiele problemów na etapie tworzenia treści, dlatego branża sceptycznie podchodzi do opinii, jako że AI zastąpi całkowicie twórców. Na pewno nie tych, którzy przygotowują treści premium – dodaje.

Anna Jaroszewska podkreśla, że ważne jest, by nad wszystkim, co wytworzy sztuczna inteligencja czuwał człowiek - tutaj dostrzega bardzo istotną rolę AI copywritertów.

- W przyszłości ta kompetencja będzie kluczowa, by cały czas sprawdzać i analizować materiały, które tworzy AI pod względem prawdziwości komunikatów - mówi.

AI i copywriter: kto dla kogo będzie wsparciem?

Sztuczna inteligencja może poprawić przede wszystkim szybkość pisania w wielu branżach, a także czasami jakość. Wątpliwe jednak, aby miała całkowicie zastąpić pisarzy, autorów czy twórców. Dzisiaj AI jest obecna w branży copywriterskiej, ale raczej w roli wirtualnego asystenta, który pomaga przyspieszyć proces pisania czy tworzyć teksty zoptymalizowane pod SEO.

Według raportu WhitePress, specjaliści wykorzystują AI do generowania contentu typu: artykuły blogowe, posty czy opisy kategorii. I tutaj dochodzimy do prostego wniosku - żmudną pracę, taką jak tworzenie setek opisów tego samego produktu, można przerzucić na maszyny. Dzięki temu copywriterzy mogą zyskać przestrzeń i swobodę bycia bardziej kreatywnym i skupić się na pisaniu specjalistycznych i bardziej złożonych treści.

- Niewątpliwie połączenie możliwości, jakie ma sztuczna inteligencja z umiejętnościami człowieka może dać jeszcze lepsze efekty. Jakie kompetencje powinien zatem posiadać AI copywriter? Przede wszystkim pisać na bardzo wysokim poziomie. AI potrzebuje kogoś, kto będzie umiał korygować treści przez nią wygenerowane. Po drugie, AI copywriter musi mieć zdolność analitycznego myślenia i wychwytywania ewentualnych zakrzywień rzeczywistości, faktów czy historii przygotowanych przez technologię – mówi Anna Jaroszewska.

Niemniej ważne jest odpowiednie nakierowanie sztucznej inteligencji na właściwe tory. Michał Sadowski z Brand24, w jednym ze swoich ostatnich wpisów stwierdził nawet, że umiejętność tworzenia zapytań do narzędzi AI, jak np. ChatGPT, w celu otrzymania najlepszych efektów, stanie się jedną z najbardziej rozchwytywanych kompetencji rynku pracy w najbliższych latach. Jego zdaniem powstaną także programy certyfikacyjne i rynek szkoleń w tym obszarze wart miliardy.

