Onboarding w wersji wojennej obejmie całe rodziny

Większość Ukraińców (77 proc.), którzy przebywają w Polsce z powodu wojny i szukają obecnie pracy w naszym kraju, przyjechała nad Wisłę z rodziną. W pojedynkę granicę przekroczyło 23 proc. Połowa z tej grupy chce zostać u nas na dłużej albo na stałe, często również w towarzystwie rodziny. To wyzwanie dla firm, które rozpoczęły rodzinne „onboardingi”. Mają one pomóc w szybkiej aklimatyzacji pracowników i ich rodzin, a tych zdecydowanych na wyjazd przekonać do podjęcia decyzji o związaniu się z Polską na stałe.

km

• 10 maj 2022 13:02





Przejście graniczne w Medyce (fot. PTWP)

REKLAMA

Jak wynika z badania Grupy Progres, 77 proc. uchodźców z Ukrainy – poszukujących obecnie etatu – przyjechało do Polski z bliskimi (2-3 osoby lub więcej), 23 proc. przekroczyło granicę w pojedynkę.

Połowa badanych (50 proc.) planuje zostać u nas na dłużej lub na stałe – taki zamiar deklaruje 50 proc. osób, które przebywają u nas z rodziną (2-3 osoby lub więcej) i 40 proc. osób, które przyjechały do Polski w pojedynkę.

Skłonność do relokacji, jest o wiele niższa niż przed pandemią i wojną, gdy otwartość na zmianę miejsca zamieszkania w obrębie Polski, jeśli wraz z przeprowadzką pojawiła się szansa na lepszą pracę, była na bardzo wysokim poziomie.

Od 24 lutego do 9 maja do Polski z Ukrainy przyjechało 3,26 mln osób. W tym samym czasie, jak wynika z danych Straży Granicznej, z naszego kraju na Ukrainę wróciło 1,123 mln osób (dane Straży Granicznej).

Jak wynika z badania Grupy Progres, 77 proc. uchodźców w Ukrainy – poszukujących obecnie etatu – przyjechało do Polski z bliskimi (2-3 osoby lub więcej), 23 proc. granicę przekroczyło w pojedynkę. Część Ukraińców (42 proc.), zgłaszających chęć udziału w procesie rekrutacji, deklaruje, że wróci do swojego kraju, gdy tylko sytuacja się uspokoi. Połowa badanych (50 proc.) planuje zostać u nas na dłużej lub na stałe – taki zamiar deklaruje 50 proc. osób, które przebywają u nas z rodziną (2-3 osoby lub więcej) i 40 proc. osób, które przyjechały do Polski w pojedynkę.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Obecna fala migracji jest w połowie tymczasowa i przedsiębiorcy, którzy przyjmują do pracy Ukraińców, muszą liczyć się z tym, że na dłużej zostanie z nimi połowa z tych osób. Część uchodźców ma poduszkę finansową i bez względu na to, ile osób mają na utrzymaniu, nie musi martwić się o środki do życia. Jednak wielu Ukraińców nie ma takiego komfortu i szuka etatu, a gdy jest tu z rodziną, stara się o takie zajęcie, które zapewnia mieszkanie dla nich i ich bliskich, czy inne wsparcie np. pomoc w załatwieniu miejsca w pobliskiej szkole albo przedszkolu dla dziecka – mówi Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowych w Grupie Progres.

Przeczytaj: To czeka Ukraińców w Polsce. Kryzys demaskuje problemy pudrowane od lat Jak podkreśla Natalia Myskova to duże wyzwanie dla pracodawców. - Onboarding – do tej pory skupiający się na kadrze – muszą rozszerzyć na całą rodzinę. Nie każdy przełożony jest na to gotowy, dlatego obok firm otwartych na zatrudnienie pracownika i opiekę nad jego bliskimi, są też takie, które chętniej przyjmują do pracy osoby deklarujące, że w Polsce przebywają same lub są na tyle samodzielne, że nie potrzebują wsparcia w urządzaniu sobie życia – podkreśla. Praca tak, ale bez relokacji Mimo że Ukraińcy – chcący rozpocząć swoją aktywność zawodową w Polsce – są otwarci na etat w niemal każdej branży, nawet jeśli nie mają w niej doświadczenia, to już ich skłonność do relokacji jest bardzo mała. Co więcej, jest o wiele niższa niż wcześniej – przed pandemią i wojną – gdy otwartość na zmianę miejsca zamieszkania w obrębie Polski, jeśli wraz z przeprowadzką pojawiła się szansa na lepszą pracę, była na bardzo wysokim poziomie. Według badania Grupy Progres obecnie tylko nieco ponad 5 proc. badanych zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania, jeśli dzięki temu będą mogli liczyć na dobrą pracę, mieszkanie i opiekę nad nimi oraz ich rodziną. Jest też grupa osób (8 proc.), które same planują relokację do innego kraju, a w Polsce chcą pracować jedynie na chwilę, po czym ruszą dalej – na Zachód (np. do Niemiec czy Hiszpanii) lub w odleglejsze miejsca, np. do Kanady. fot. Bohdan Komarivskyi/Unsplash - Przedsiębiorcy chcący zatrzymać część Ukraińców, nawet tych myślących o wyjeździe z Polski, już teraz powinni oferować kandydatom stabilną pracę, najlepiej w lokalizacji, w której przebywają Ukraińcy. Niestety wielu z nich nie chce zmieniać miejsca zamieszkania na inne, bo pobyt w dużym mieście jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań czy Łódź jest o wiele bardziej atrakcyjny niż przeprowadzka do mniejszej miejscowości. Co więcej, przełożeni muszą zagwarantować także warunki umożliwiające szybkie wdrożenie w obowiązki służbowe, naukę języka polskiego – mówi Natalia Myskova. Zobacz: Sytuacja polskiego rynku pracy jest trudniejsza niż przed wojną Inwestycja w pracownika jest jednak opłacalna. - Z pewnością taka forma inwestycji w pracownika zwróci się pracodawcy w postaci jego zaangażowania i długofalowej współpracy, która w dobie permanentnych braków kadrowych jest na wagę złota. Trzeba jednak pamiętać, że w parze z dużym zaangażowaniem może iść silne przywiązanie do ojczyzny i chęć powrotu, a tym samym odejście z pracy po krótkim czasie od jej rozpoczęcia – podkreśla.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU