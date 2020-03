Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, o rzemiośle i wsparciu sektora MŚP

Olga Semeniuk wskazuje, że istotne jest, aby sektorowi MŚP zapewnić możliwie szeroki wachlarz warunków preferencyjnych.

Przykładem jest tu Mały ZUS Plus, z którego korzystać mogą przedsiębiorcy, których roczny przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł.

Jak zaznacza wiceminister, dla resortu rozwoju ważny jest sektor rzemiosła, w którym drzemie olbrzymi potencjał.

Ministerstwo Rozwoju w ostatnim czasie wskazuje na duży potencjał sektora rzemieślniczego. Czy to szczególnie ważny obszar?



- Z całą pewnością patrząc na gospodarkę oraz na kondycję mikro-, małych i średnich firm, warto też pamiętać o funkcjonowaniu izb rzemieślniczych i cechów. Tam również znajdziemy olbrzymi potencjał.



To przeszło 300 tysięcy przedstawicieli firm rzemieślniczych, firm rodzinnych. Często są to firmy mające problemy z sukcesją, z przekazywaniem kolejnym pokoleniom swojego dorobku.



Rzemiosło jest dla nas bardzo ważnym obszarem. Powołuję u siebie w departamencie Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowej. Tak, aby ze szkół wielobranżowych korzystało coraz to więcej pracowników młodocianych. Ale również, żeby przedsiębiorcom wprowadzić różnego rodzaju ulgi.



Ma też powstać inkubator rzemiosła?



- Tak, w tym roku powstanie Polski Inkubator Rzemiosła. Istotne będzie też dodatkowe dofinansowanie dla sektora rzemieślniczego, który jest włączony w sektor MŚP. Dzięki temu będzie realizowane dofinansowanie młodocianych pracowników w ramach stypendiów.



Będziemy również dofinansowywać zakup nowego sprzętu, a także doradztwo podatkowe oraz prawnicze. Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowej będzie współpracował z rzemieślnikami w regionach. Zależy nam na tym, aby odbudować prestiż rzemiosła polskiego, zachowując przy tym jego tożsamość, tradycję i kulturę.



Mówiąc o przyszłości rzemiosła, istotna jest kwestia kształcenia dotycząca między innymi młodocianych pracowników, ważne są również kwestie związane z doradztwem zawodowym.

Polskie PKB jest w dużej mierze zasilane właśnie przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. I ważne jest to, żeby możliwie szeroki wachlarz warunków preferencyjnych temu sektorowi zapewnić.



W małych i średnich firmach często jest obawa przed realizowaniem inwestycji...



- Dlatego właśnie mamy ten pas startowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Mamy Mały ZUS Plus, czyli projekt będący rozszerzeniem ulgi wprowadzonej w 2019 roku, a zatem Małego ZUS-u, który funkcjonował w 2019 roku.



Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw i doprowadziliśmy do sytuacji, w której od 1 lutego 2020 roku faktycznie składki są proporcjonalne do dochodów. To udogodnienie dające najmniejszym przedsiębiorcom możliwość odprowadzania niższych, proporcjonalnych do dochodów składek na ubezpieczenia społeczne.



Z Małego ZUS-u Plus mogą korzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód w roku ubiegłym nie przekroczył 120 tys. zł. Rozwiązanie to wiąże wysokość składek ubezpieczeniowych z dochodem osiąganym w roku poprzednim, a nie jak w przypadku Małego ZUS-u z przychodem.



Podstawę wymiaru składek stanowi połowa przeciętnego miesięcznego dochodu. W porównaniu z 2019 rokiem, prawie dwukrotnie, do 120 tys. zł, podnieśliśmy kryterium przychodowe. Przez to znacznie poszerzył się krąg uprawnionych. Oczywiście firmy korzystają z tych ulg dobrowolnie.



W całym kraju do Małego ZUS-u i Małego ZUS-u Plus przystąpiło już 240 tys. przedsiębiorców spośród 320 tys. uprawnionych, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Chodzi o realną pomoc dla firm. Środki finansowe, które im pozostaną, mogą być później wykorzystywane na inne cele.



Rozmawiał: Jerzy Dudała



Olga Semeniuk została 2 stycznia 2020 roku powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.



Urodziła się 5 grudnia 1988 roku w Warszawie, jest absolwentką Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych na Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończyła studium dla przyszłych liderów służby publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.



Ma wieloletnie doświadczenie w administracji rządowej. W latach 2016-2019 pracowała w Ministerstwie Obrony Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W trakcie studiów odbyła staż w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2011 roku współpracuje z Polonią i Polakami za granicą. W latach 2011-2016 pracowała w organizacjach pozarządowych, w tym w Europejskim Instytucie na rzecz Demokracji (EID) i Fundacji Wolność i Demokracja. Konsultant OBWE.