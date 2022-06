Ojcowie wybrali najlepszy i najgorszy zawód dla dziecka. Mogą być z tego kłótnie w domu...

KDS

• 23 cze 2022 13:45





Zdaniem ojców programista to zawód, który daje w obecnych czasach najlepsze perspektywy na przyszłość. Swoim pociechom odradzaliby z kolei zostanie influencerami. Zdaniem największej grupy ojców najlepszym zawodem dla ich dzieci jest programista (fot. Unsplash/Naassom Azevedo)

Krakowska firma technologiczna Webcon z okazji przypadającego 23 czerwca Dnia Ojca zapytała, jaki zawód dla swojego dziecka wybraliby tatusiowie.

Bezapelacyjnym numerem jeden jest programista. Na taką zawodową przyszłość dla swojej pociechy wskazuje co czwarty ojciec.

Na końcu zestawienia znalazł się m.in. influencer. Tymczasem to zawód, który chce uprawiać 19 proc. młodych ludzi.

Wybór przyszłego zawodu to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi nie tylko dziecko, ale też cała jego rodzina. Pierwszą przyszłościową decyzję dziecko podejmuje w ósmej klasie, kiedy wybiera szkołę średnią. Kolejną przy okazji matury i wyboru studiów.

Nastolatek i nastolatka często nie wiedzą, co chcieliby robić w dorosłym życiu. W tej trudnej decyzji nieocenione jest wsparcie rodziców. Dlatego Webcon zapytał ojców o wymarzony zawód dla ich dzieci. Co się okazało?

Programista – najpopularniejszy zawód wśród ojców

Jeśli ojcowie mogliby wybrać zawód dla swojego dziecka, najczęściej byłby to programista/specjalista IT (26 proc. wskazań). Na drugim miejscu znalazł się lekarz (14 proc.), a na najniższym miejscu podium prawnik (12 proc.). Wysoko jest przedsiębiorca (nr 4) i ex aequo – co jest bardzo ciekawe – sportowiec (po 5 proc. wskazań).

Może to wynikać z ostatnich sukcesów polskich sportowców, takich jak Iga Świątek czy Robert Lewandowski, na arenie międzynarodowej – wielu rodzicom marzy się sukces sportowy swoich dzieci w dyscyplinie, którą uprawiają od najmłodszych lat.

fot. Pixabay

W pierwszej dziesiątce znalazły się też takie specjalizacje, jak budowlaniec i pracownik naukowy (po 4 proc.), finansista, logistyk, grafik i farmaceuta (po 3 proc.). Okazuje się, że im mężczyzna ma więcej lat, tym częściej chce, by jego dziecko zostało programistą lub programistką (14 proc. wskazań wśród ojców od 25. do 34. roku. życia oraz 28 proc. wskazań wśród ojców powyżej 45. roku życia). Młodsi natomiast częściej wybraliby zawód lekarza dla swoich dzieci (24 proc. wskazań wśród ojców od 35. do 44. roku życia oraz 11 proc. wskazań wśród ojców powyżej 45. roku życia). Podobnie ze sportowcem – starsi rzadziej celują w tę specjalizację (3 proc. wskazań wśród ojców powyżej 45. roku życia i aż 14 proc. wskazań wśród mężczyzn 25-34 lata, i 9 proc. wskazań wśród tatusiów 35-44 lata). - Branża IT nie stoi w miejscu i szturmem wkracza do kolejnych sektorów, by dzięki nowym technologiom wspierać efektywność i jakość pracy w firmach. Już obecne pokolenie kontakt z technologią ma niezależnie od wykonywanego zawodu - mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes Webconu. Zwraca też uwagę, że Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie DESI oszacowała, że tylko w Polsce brakuje ok. 50 tys. specjalistów sektora informatycznego, a w całej Unii Europejskiej ok. 600 tys. Nikogo nie powinno zatem dziwić, iż rodzice wskazują na programistę jako najbardziej perspektywiczny zawód Influencer niepopularny wśród rodziców Z badania Webconu wynika, że rodzice najrzadziej przyszłość swoich dzieci widzą w roli marketingowców, influencerów i księgowych. Można zatem założyć, że domowe rozmowy o wyborze przyszłego zawodu będą bardzo emocjonalne, ponieważ młodzi ludzie zapytani, jaki zawód chcieliby uprawiać, najczęściej wskazywali właśnie na influencera. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych na zlecenie sieci hoteli Hilton. Badania pokazały, że tradycyjne zawody – takie jak budowniczy (7 proc.), nauczyciel (9 proc.) lub pilot (10 proc.) – już nie przyciągają młodych ludzi tak, jak rozpoczęcie kariery influencera (19 proc.). Czytaj więcej: Atrakcyjny zawód: influencer. Zarobki? Nawet 20 tys. zł za kilka zdjęć Takie podejście młodych nie dziwi Mateusza Grzesiaka, psychologa, wykładowcy i konsultanta. – Jeżeli dana osoba dostanie 20 tys. zł za jakąś kampanię reklamową, w której dzięki kilku zdjęciom jest w stanie namówić do kupienia kurtki, to tego typu wynagrodzenie w kraju, w którym jedynie 10 proc. ludzi zarabia więcej niż 9 tys. zł miesięcznie brutto, bez dwóch zdań kusi i jest atrakcyjne – podkreśla Grzesiak. fot. Shutterstock Jak dodaje, wejście w ten zawód jest stosunkowo proste, bo w dzisiejszych czasach influencerem może zostać każdy. Nie ma praktycznie żadnych barier wejścia związanych z wykształceniem, wiekiem czy odpowiedniego rodzaju doświadczeniem. Wystarczy kupić sobie telefon i zacząć nagrywać po to, żeby następnie przekazywać te treści za pomocą mediów społecznościowych. – To jest tanie i łatwe, a wystarczą do tego tylko odpowiednie zasięgi oraz charyzmatyczna osobowość, która prowadzi określone community, czyli społeczność ludzi posiadających dany potencjał zakupowy – wyjaśnia. Czytaj więcej: Płacą nawet 60 tys. miesięcznie i pensje wciąż rosną. W finansach i księgowości pracy nie brakuje Natomiast dziwić może fakt, że ojcowie niechętnie patrzą na zawód księgowego. Ostatnie miesiące pokazały, że jest to jedna z pewniejszych ścieżek kariery zawodowej. Szczególnie w Polsce, gdzie ilość zmian w przepisach prawa jest ogromna. Z raportu Hays Poland wynika, że branża finansowa i księgowa w 2022 roku szykuje się na spore rekrutacje. Nowych pracowników zatrudnić chce 92 proc. firm. Kandydaci szukający pracy w tym sektorze będą mogli liczyć na wzrost wynagrodzeń. Obecnie rozpiętość płac jest ogromna – wynosi od 3,5 tys. zł do aż 60 tys. zł brutto miesięcznie.

