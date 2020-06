Ogromny wpływ COVID-19 na rynek pracy. GUS podał najnowsze dane

Wraz z ogłoszeniem w połowie marca obostrzeń związanych z walką z COVID-19, wprowadzono szereg obostrzeń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Wiele z nich odnosiło się do rynku pracy. Teraz Główny Urząd Statystyczny podał, jak COVID-19 wpłynął na wybrane elementy rynku pracy w Polsce.

Tylko w I kwartale 2020 r. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy. Z czego niemal 25 proc. zostało zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną.

Jak podaje GUS, miejsca pracy, które zniknęły przez wpływ koronawirusa na rynek pracy, dotyczyły niemal wyłącznie sektora prywatnego oraz firm o różnej wielkości. Związek tych likwidacji z sytuacją epidemiczną był najmniejszy w firmach zatrudniających 50 osób i więcej – wskazano na niego w odniesieniu do co 5. zlikwidowanego miejsca pracy. Natomiast w ogólnej liczbie zlikwidowanych miejsc zdecydowana większość takich miejsc (ponad 80 proc.) wskazana była przez jednostki, w których pracowało do 50 osób.

Praca zdalna na topie

GUS przeanalizował również, jak wyglądała kwestia pracy zdalnej w dobie pandemii. Według stanu na koniec marca 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 11 proc. Co ciekawe, ta forma pracy była stosowana w szerszym zakresie w sektorze publicznym niż prywatnym. Pod koniec marca w tym pierwszym na home office był niemal co 6. pracujący, zaś w sektorze prywatnym co 12. pracujący.

W skali całej gospodarki ta forma pracy najczęściej wykorzystywana była w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób, gdzie 13,6 proc. pracujących świadczyło pracę zdalnie. W firmach mniejszych i większych po ok. 10 proc. pracujących. Jednakże w ogólnej (bezwzględnej) liczbie pracujących zdalnie z powodu pandemii większość stanowili pracujący w jednostkach największych.

Nie powinien zaskakiwać fakt, że najwięcej osób mogło pracować zdalnie w Warszawie i okolicy. Dotyczyło to niemal co 6. pracującego. W pozostałych regionach taka sytuacja odnosiła się do co 8-14. pracującego. Najrzadziej na home office kierowani byli pracownicy w następujących regionach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podlaskim, gdzie na pracę zdalną został delegowany co 14. pracujący. Z kolei patrząc na sekcje PKD, przestawienie się na pracę zdalną było bardzo zróżnicowane. W sekcjach obejmujących przemysł i budownictwo praca zdalna była wykonywana przez niemal 5 proc. pracujących. W usługach skala zjawiska była niemal 3-krotnie większa, przy czym wykorzystanie pracy zdalnej było warunkowane specyfiką usług. W takich sekcjach jak informacja i komunikacja oraz edukacja tą formą pracy zostało objętych niemal 40 proc. pracujących, to w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle z tej formy pracy korzystało ok. 7 proc. pracujących. Pracownik na opiece Analitycy GUS sprawdzili również, jak duże było zainteresowanie pracujących rodziców zasiłkiem opiekuńczym na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, szkoły. Według stanu na koniec I kwartału 2020 r. z tego prawa skorzystało w Polsce 2,3 proc. pracujących. Udział pracujących, którzy zostali w domu, by opiekować się dziećmi, był nieco większy w sektorze prywatnym niż publicznym. Było to odpowiednio 2,5 proc. i 1,9 proc. W nieco większym stopniu z zasiłku korzystali pracownicy firm najmniejszych i zatrudniających od 10 do 49 osób – po ok. 3 proc. W jednostkach, w których pracowało 50 osób i więcej z tego szczególnego rozwiązania skorzystało mniej niż 2 proc. pracujących. Natomiast w ogólnej liczbie pracujących korzystających z zasiłku, niemal połowę stanowili pracownicy z firm zatrudniających 50 osób i więcej. Analizując tę kwestię pod kątem rozłożenia geograficznego, okaże się, że liczba korzystających była dość podobna. Jednak najmniej z nich było w regionie warszawskim, czyli tam, gdzie najwięcej osób pracowało zdalnie. Według badania najwięcej pracujących (6 proc.) nie wykonywało pracy z powodu opieki nad dziećmi w sekcji pozostała działalność usługowa. Spora liczba korzystających z zasiłku pracowała również w branżach należących do następujących sekcji PKD: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (4,8 proc.), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (3,4 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,4 proc.) czy handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (3,1 proc.). Czytaj więcej: 1400+ dla bezrobotnych uchwalone. Kto i jak dostanie dodatek solidarnościowy Z danych GUS dowiemy się również, ilu pracowników w pierwszym kwartale 2020 roku (stan na 31 marca 2020 r.) korzystało z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia kwarantanną lub izolacją. Było to dokładnie 0,6 proc. ogółu pracujących. Choroba lub jej podejrzenie w podobnym stopniu dotykały pracowników z sektora publicznego i prywatnego. Z kolei biorąc pod uwagę wielkość jednostek można zauważyć, że nieco większa część pracujących objętych kwarantanną bądź izolacją była w firmach najmniejszych, a relatywnie najmniejsza w największych. Wśród ogółu pracujących, którzy 31 marca 2020 r. korzystali z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia ich kwarantanną lub izolacją udział pracujących z poszczególnych grup wielkościowych jednostek był zbliżony. W zamknięciu przebywało od 0,3 proc. pracujących w województwie podlaskim do 1,2 proc. pracujących w województwie lubuskim (dane na koniec marca 2020). Jak podaje GUS, patrząc na rodzaje działalności, to w końcu marca 2020 r. więcej pracujących niż średnio w Polsce zostało objętych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji w usługach. Przy czym w sekcjach związanych z informacją i komunikacją czy działalnością finansową i ubezpieczeniową z wynagrodzenia z tego tytułu skorzystało mniej niż 0,2 proc. pracujących. Więcej takich sytuacji, bo obejmujących po ponad 1 proc. pracujących miało miejsce w sekcjach związanych z: zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi czy pozostałą działalnością usługową.