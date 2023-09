Offshoring to nie tylko energetyka. Dotyczy także procesów biznesowych

Offshoring to praktyka polegająca na przeniesieniu części biznesu lub procesów biznesowych z kraju macierzystego do innych krajów. Zazwyczaj powodem takich decyzji są korzyści ekonomiczne.

Proces offshoringu może obejmować takie działy jak produkcja, obsługa klienta, księgowość, dział HR, badania i rozwój, czy też inne procesy biznesowe.

Powodów, dla których firmy decydują się na przeniesienie do innego kraju jest wiele. Mogą być to niższe koszty pracy, obniżenie kosztów produkcji czy zwiększenia zysków. Innym powodem, dla którego firmy decydują się na offshoring jest dostęp do nowych rynków oraz zdolność do rywalizowania w globalnej gospodarce.