Oferują przekwalifikowanie do jednej z najbardziej rozwojowych branż. Oferta ważna od zaraz

- Zapotrzebowanie na techników turbin wiatrowych na lądzie jest olbrzymie - tak swoją propozycję szkoleń skierowanych do pracowników branży górniczej na Śląsku tłumaczy prezes EDF Renewables Alicja Chilińska-Zawadzka. Szkolenia dla chętnych mają zacząć się już jesienią tego roku. Zasoby ludzkie to jeden z najważniejszych elementów, który pozwala rozwijać się danej branży OZE (fot. EDF Renewables)

Górnicy otrzymali szansę przekwalifikowania się i zdobycia uprawień do wykonywania zawodu technika turbin wiatrowych.

- Chcemy zaproponować pełne szkolenie, które pozwoli na podjęcie pracy serwisanta turbin wiatrowych na lądzie - tłumaczy prezes EDF Renewables Alicja Chilińska-Zawadzka.

EDF Renewables działa w Polsce od ponad 10 lat. Buduje, projektuje i rozwija farmy wiatrowe na lądzie. Teraz firma zamierza rozszerzyć swoją działalność o farmy wiatrowe na morzu.

- Zasoby ludzkie to jeden z najważniejszych elementów, który pozwala rozwijać się danej branży, pozwala na prawidłową realizację projektów, stąd też taka nasza oferta w kierunku osób ze Śląska. Oferta ma zainteresować potencjalnych kandydatów, potencjalnych chętnych do zmiany i przeniesienia się do branży odnawialnych źródeł energii, czyli branży, która jest obiecująca, ciekawa.

Zobacz całą rozmowę z prezes EDF Renewables Alicją Chilińską-Zawadzką:

Dla osób, które będą chciały się przekwalifikować, firma przygotowała program szkoleń. Jak podkreśla prezes EDF - oferta ważna jest od zaraz.

- Chcemy zaproponować pełne szkolenie, które pozwoli na podjęcie pracy serwisanta turbin wiatrowych na lądzie. Natomiast nie mówimy stop, jeśli będziemy widzieli, że to zainteresowanie jest duże i wciąż są chętni do przychodzenia do branży OZE, w dalszym etapie będziemy rozważać szkolenia dla farm wiatrowych na morzu. Jest to branża, która też będzie się w Polsce rozwijała - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl.

Zapotrzebowanie na techników turbin wiatrowych na lądzie jest olbrzymie (fot. EDF Renewables) Zdaniem Alicji Chilińskiej-Zawadzkiej zarówno OZE, jak i konwencjonalna energetyka będą razem funkcjonowały i budowały stabilność systemu energetycznego w Polsce. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na pracowników farm wiatrowych będzie rosło z roku na rok. Czytaj więcej: Czy w Polsce w końcu zaroi się od robotów? Dzięki tym przepisom będziemy o krok bliżej - Zapotrzebowanie na techników turbin wiatrowych na lądzie jest olbrzymie. Turbin zainstalowanych w Polsce już jest sporo - bo mówmy tutaj nie tylko o turbinach EDF Renewables - dlatego uważam, że to jest naprawdę ciekawa oferta. Pierwszy etap naszego trzyletniego programu rozpoczynamy już teraz od promocji tego typu szkoleń, poprzez rekrutację. Bardzo byśmy chcieli, żeby jeszcze w tym roku pierwsza grupa pracowników przeszła takie przeszkolenie i była gotowa do podjęcia pracy w branży OZE - dodaje nasza rozmówczyni.

