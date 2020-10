Odzieżowego potentata nauka z pandemii: reagować, korygować, nie zwlekać

Pandemia koronawirusa i będący jej konsekwencją lockdown były ciosem dla branży odzieżowej. Zamknięcie sklepów stacjonarnych wymogło intensyfikację działań w sieci oraz szeregu szybkich i ryzykownych decyzji. Jak mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP, w kryzysowej sytuacji trzeba działać. Nawet jeśli te działania będą wymagały później korekty.

Aneta Kaczmarek

Aneta Kaczmarek • 9 paź 2020 6:00





- Im większa firma, tym trudniej jest zarządzać - mówi nasz gość. Rodzinna struktura LPP okazała się atutem w pandemii (Na zdjęciu Przemysław Lutkiewicz/fot.PTWP)

LPP jest polską firmą, ale swoją działalność prowadzi w wielu krajach na kilku kontynentach. Dla rozbudowanej struktury z licznymi powiązaniami biznesowymi działającej w branży eksponowanej na skutki pandemii wirus był silnym ciosem.



- Im większa firma, tym trudniej zarządzać, natomiast my chyba mamy szczęście, że jesteśmy firmą rodzinną. Decyzje są podejmowane szybko, na samej górze i nie musimy pytać o zdanie innych ciał zarządzających. Dlatego przy koronawirusie było nam łatwiej podejmować decyzje biznesowe pozwalające przystosować się do tej trudnej sytuacji - mówi Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.



Jak przyznaje, firma już od jakiegoś czasu przygotowywała się na "jakiś" kryzys. - Myśląc jakiś, mieliśmy na myśli coś na modłę lat 2008-2009, kiedy przychody spadły nam o 25-30 proc. Byliśmy przygotowani na scenariusz kryzysowy, ale nie na tak silny, jaki się zdarzył - mówi Lutkiewicz.







Koronawirus z dnia na dzień zamknął sieć sklepów stacjonarnych LPP. Jedyną możliwością była sprzedaż przez internet, z której dochód jednak nie był w stanie pokryć wszystkich kosztów funkcjonowania firmy.



- W związku z tym trzeba było szybko podjąć decyzję, jakich wydatków się pozbywamy, które koszty musimy szybko obniżyć, które inwestycje zatrzymujemy. Praktycznie z dnia na dzień musieliśmy podjąć wiele decyzji wstrzymujących normalną pracę w wielu częściach naszej firmy i spółkach zagranicznych - mówi wiceprezes LPP.



Na pytanie, jak ocenia podejmowane w okresie lockdownu decyzje, odpowiada: "Lepiej zareagować, nawet jeżeli trzeba to potem skorygować, niż nie robić nic".



- Dziś wiemy, że popyt odbudowuje się szybciej, niż zakładaliśmy, sklepy stacjonarne sprzedają lepiej, niż myśleliśmy; jesteśmy dzisiaj umiarkowanymi optymistami. Oczywiście boimy się drugiej fali koronawirusa, boimy się tego, co będzie się działo z popytem, ale jeśli popatrzymy przez pryzmat ostatnich tygodni, to rynek wygląda całkiem dobrze - mówi Lutkiewicz.

