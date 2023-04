Odporny i uczciwy jak lider. Nowe warunki budują nowe przywództwo

Agnieszka Widera-Ciochoń

Agnieszka Widera-Ciochoń • 26 kwi 2023





Odwaga, gotowość podejmowania ogromnego ryzyka, odporność na stres, odpowiedzialność to niewątpliwe cechy lidera. Ale nawet najsilniejszy lider sam nie odniesie sukcesu, potrzebuje silnego zespołu. By go zbudować, potrzebuje też innych cech. Marek Kamiński podczas jednej ze swoich wypraw (fot. archiwum Marka Kamińskiego/Wikipedia/CC BY-SA 3.0)

W niepewnym, złożonym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu na rynku utrzymują się tylko firmy dobrze zarządzane, które potrafią zatrzymać ludzi. Dlatego lider z jednej strony musi umieć szybko reagować na zewnętrzne zmiany, a z drugiej być wsparciem i budzić zaufanie podwładnych. Czytaj więcej W niepewnych czasach liczy się umiejętność reagowania na zmiany Budowanie odporności kluczem do sukcesu Zdaniem Marka Kamińskiego kluczową cechą lidera jest odporność na zmieniające się warunki i nieplanowane zdarzenia, przeciwności. - Na szczyt góry nie docierają, ci którzy są najładniejsi, najbogatsi, czy mieli najlepsze stopnie w szkole, ale ci, którzy są najbardziej odporni. Kluczowa jest odporność psychiczna, odporność na warunki, w jakich przyszło mi działać – twierdzi zdobywca biegunów, założyciel Life Plan Academy i Kamiński Academy, dodając, że z tą odpornością w społeczeństwie nie jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej. - Zmiana modelu życia, osłabienie więzi rodzinnych, niepewność – to wszystko sprawia, ze problemy braku odporności psychicznej będą narastać w społeczeństwie. To bomba zegarowa, zwłaszcza u dzieci – przyznaje Kamiński. Jak zatem budować odporność? - To wychodzenie ze strefy komfortu, budowanie scenariuszy różnych zdarzeń, kwestia radzenia sobie z porażkami, wiary we własne siły – wyjaśnia polarnik. Ale jak dodaje, nawet najsilniejszy szef nie osiągnie sukcesu bez silnego zespołu. - Umiejętność odczytywania rzeczywistości i budowania scenariuszy to wielka wartość. Ale sukces odnosi lider, który potrafi zbudować silny zespół – mówi Marek Kamiński.- Trzeba dzielić się odpowiedzialnością, dać ludziom możliwość zmian. To pozwoli silnemu zespołowi wdrażać zmiany i iść do przodu. Lider musi budzić zaufanie i być uczciwy

Powiedzenie, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa sprawdza się w kontekście cech lidera. - Lider musi uspokoić załogę w czasie burzy, mieć krótkoterminowy plan na przetrwanie burzy, ale kiedy przestanie wiać, trzeba budować długofalową wizję. To buduje zaufanie do lidera, bo ludzie wiedzą, czego się spodziewać. Zaufanie i pewność pracowników są bardzo ważne – mówi z kolei Wojciech Wolny, prezes spółki Angelini Pharma Polska Jakie jeszcze cechy powinien mieć lider, menedżer? - Zimna głowa, gotowość podejmowania ogromnego ryzyka, ale też nieprzywiązywania się do rzeczy, które się zrobiło. To też odwaga, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, ale przy tym niezapominanie o ludziach, którzy tych cech nie mają – wymienia cechy lidera Wojciech Wolny, prezes spółki Euvic. – Ja jednak wyżej umieszczę uczciwość. Długofalowa uczciwość popłaca bardziej niż krótkoterminowe cwaniactwo. Uczciwość wobec siebie, klientów, wobec pracowników – to jest najważniejsze – podkreśla Wolny. Czytaj więcej Lobbysta powinien umieć skomunikować polityków z branżą *** Artykuł powstał na bazie debaty "Lider na trudne czasy" podczas Europejskiego kongresu Gospodarczego w Katowicach.

