Od tego trendu już nie będzie odwrotu. Na szczęście pracodawcy w porę go dostrzegli

Obecnie silversi, czyli osoby po 50. roku życia, często są pełnymi energii, wysoce wykwalifikowanymi i doświadczonymi pracownikami, którzy cenią sobie zawodową stabilizację. Posiadają określone kompetencje oraz doświadczenie zdobyte przez blisko 30 lat pracy. Co więcej, większość osób przed emeryturą nie jest już tak dotknięta wykluczeniem cyfrowym, jak miało to miejsce kilkanaście lat temu.

- W przeciwieństwie do młodszych pokoleń Z, czy tzw. milenialsów, których przedstawiciele bardzo często przepracowują maksymalnie dwa-trzy lata w jednym miejscu, silversi chętniej zostają w jednej firmie na dłużej. Ponadto jest to nowe pokolenie 50-latków, które nabyło już pewne kompetencje cyfrowe - każda z tych osób przez lata pracowała na określonych programach czy systemach. Między innymi z tych względów pracownicy 50+ są dziś bardzo cenieni i poszukiwani na rynku pracy – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Badania przeprowadzone przez Conperio, polską firmę doradczą specjalizującą się w absencji chorobowej, pokazują jeszcze jedną istotną cechę osób pracujących po 50. roku życia. Okazuje się, że mają one najmniejszą skłonność do pobierania fałszywych zwolnień lekarskich.

- Nasza wieloletnia praktyka i statystyki wyraźnie pokazują, że grupa 50+ to pracownicy najbardziej stabilni pod względem absencji chorobowej. Być może wynika to z faktu, że chcą spokojnie przepracować czas pozostały im do emerytury, tego okresu nie przedłużać, stąd po prostu nie kombinują – wskazuje Mikołaj Zając.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie rządu przy zatrudnianiu pracowników 50+

Zatrudnianie silversów może przynieść pracodawcom dodatkowe korzyści, które oferuje państwo. Według ogłoszenia Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 19 sierpnia 2022 r. pracodawcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń dla bezrobotnych osób powyżej 50. roku życia. Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. To jednak nie jedyne korzyści wynikające z zatrudnienia tej grupy pracowników.

- Mowa m.in. o krótszym okresie opłacania wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę. Art. 92 Kodeksu pracy stanowi, że pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Jednak w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia, okres ten wynosi tylko 14 dni. Od 15. dnia choroby wypłatę wynagrodzenia chorobowego w postaci zasiłku chorobowego przejmie ZUS – mówi Mikołaj Zając.

Ochrona przedemerytalna studzi entuzjazm pracodawców

Dla pracodawców mechanizm ochrony przedemerytalnej może stanowić pewne zniechęcenie. Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Kodeks pracy określa, że ochrona przedemerytalna obejmuje osoby, które osiągną wiek emerytalny nie później niż za 4 lata. W praktyce ochrona ta dotyczy kobiet w wieku 56 lat oraz mężczyzn w wieku 61 lat. W okresie trwania ochrony przedemerytalnej pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem zgodnie z przepisami prawa. Ważne jest, że ochrona przedemerytalna przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Niemniej, jak wskazuje Mikołaj Zając, istnieją sytuacje, kiedy mechanizm ochrony przedemerytalnej nie jest właściwy.

- Ochrona przedemerytalna nie dotyczy m.in. pracowników, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mniej niż 4 lata, ale wraz z osiągnięciem tego wieku nie będą posiadali okresów zatrudnienia uprawniających do emerytury. Ponadto przepis nie dotyczy pracowników, których pracodawca chce zwolnić dyscyplinarnie, którzy uzyskali prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a także pracowników zakładu pracy, względem którego ogłoszono upadłość lub likwidację – wyjaśnia Mikołaj Zając.

Także dla osób 50+ są pewne negatywne aspekty

Na konferencji "Praca dla seniorów? Sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce, jej uwarunkowania i skutki", 21 czerwca 2023 r., była wiceminister pracy i polityki społecznej dr hab. prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak powiedziała, że z badania "SHARE: 50+ w Europie" wynika, iż Polacy powyżej 50. roku życia najbardziej niezadowoleni są z wysokości swoich pensji, braku możliwości awansu oraz braku szans na rozwój zawodowy.

Jak wskazała Chłoń-Domińczak, tylko 15 proc. osób powyżej 50. roku życia w Polsce jest zadowolonych z pracy, podczas gdy ponad 50 proc. odczuwa zniechęcenie. Badanie wykazało, że 74 proc. respondentów uważa, że nie ma szans na awans, a nieco mniej niż 40 proc. widzi możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

- Rynek pracy 50 plus się zmienia i pomimo pandemii się poprawia, ale wciąż głównym wyzwaniem jest aktywizacja i utrzymywanie aktywności zawodowej, szczególnie osób w wieku zbliżonym do emerytury - dodała.

Według badań przeprowadzonych przez Koalicję Bezpieczni w Pracy w 2022 r. pracownicy powyżej 50. roku życia często doświadczają dyskryminacji ze względu na swój wiek, zarówno wobec siebie, jak i w stosunku do innych osób. Z badania wynika, że 6 proc. badanych osób przyznało, że doświadczyło bezpośredniej dyskryminacji, a 9 proc. było świadkiem takiego zachowania wobec innych. Dodatkowo 10 proc. respondentów nie było w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Ageizmu najczęściej doświadczają pracownicy sektora budowlanego (22 proc.) i szkolnictwa (19 proc.). Zaskakujące jest, że aż 13 proc. osób, które były poddawane dyskryminacji, codziennie doświadczało ageizmu.

