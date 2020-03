Od pracy zdalnej konsultantów i sprzedawców nie ma już odwrotu

Od chwili pojawienia się informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2, firmy wprowadzają rozwiązania mające na celu chronić swoich pracowników przed zarażeniem. Głównym interesem pracodawców powinno być ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby po zakładzie pracy i redukcja ewentualnych nieobecności chorobowych. Ustawa z 2 marca 2020 r. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. poz. 374) daje sposobność pracodawcy oddelegowania pracowników do wykonywania obowiązków poza swoim stałym miejscem pracy.

Jak informują eksperci InteliWISE SA, dostawcy oprogramowania i usług chmurowych opartych o AIW, w polskim e-commerce oraz usługach on-line, najczęstszym kanałem obsługi jest infolinia umożliwiająca odbieranie co najmniej 70-80 proc. połączeń, w rozsądnym czasie oczekiwania – zwykle poniżej 30-50 sekund. Kolejnym kanałem jest formularz (bądź email), który często jest przeznaczony dla “dłuższych” spraw. Live Chat, obsługa przez Komunikatory (np. Messenger’a) jest mniej popularna. Szacuje się, że mniej niż 15 proc. firm ma narzędzia do automatycznej obsługi.

W czasach epidemii taki mix nie jest optymalny. Jeden konsultant telefoniczny może obsługiwać równolegle tylko jedno połączenie. To oznacza, że przy dwu- czy trzykrotnym wzroście ruchu, i tej samej liczbie konsultantów, czasy oczekiwania zdecydowanie przekraczają akceptowane przez klientów długości.

Rozszerzenie obsługi części zapytań o współczesne narzędzia, jak Live Chat, może uratować sprawę. Sprawny konsultant może obsługiwać 2 czy 3 sprawy równolegle. Tym bardziej po zastosowaniu szablonów gotowych odpowiedzi bądź chatbotów, automatyzujących pracę i zwiększających ich produktywność.

Dziś, żeby konsultant bądź sprzedawca mógł skutecznie obsługiwać klientów nie tylko z biura, ale z dowolnego miejsca, w szczególności z domu, musi korzystać z oprogramowania przygotowanego do pracy zdalnej.

Odbieranie komórki nie wystarczy. Konsultant musi mieć możliwość uruchomienia konsoli, z której będzie odbierał infolinię, czaty czy zgłoszenia w formularzu. Potrzebuje komputera z dostępem do internetu o rozsądnej szybkości. Wiele programów typu omni-channel nie wymaga znaczącego transferu danych. Konsultanci potrzebują także zestawu słuchawkowego w przypadku obsługi infolinii, bądź komunikowania się z innymi pracownikami. Idealnie, jeśli można wypożyczyć swój przetestowany zestaw z biura. Warto, by taki zestaw był wyposażony w mikrofon - można oczywiście korzystać z mikrofonu w komputerze, ale może on nie być gorszej jakości.

Pracownicy potrzebują też jasno zdefiniowanych procedur obsługi, skryptów oraz danych klientów. Na co dzień, konsultanci w każdej chwili mogą zapytać kolegów bądź przełożonego o pomoc. Gdy pracują zdalnie, kontakt jest utrudniony. Kluczowe jest zapewnienie jasno zdefiniowanych procedur, czasem po prostu wydrukowanych, a także skryptów konsultanta. Czasem potrzebny jest też dostęp do danych klienta, czyli systemów CRM, ecommerce bądź baz danych gdzie przechowywane są kluczowe informacje, pozwalające na rozwiązanie problemu.

Pamiętać trzeba też o istotnych kwestiach bezpieczeństwa, opisanych zwykle w tzw. strategiach kontynuacji (disaster recovery strategy). RODO, ochrona danych osobowych, ochrona danych klientów w wykorzystywanym CRM nie wygasają podczas pracy zdalnej - może warto jest zawrzeć z pracownikami osobną umowę, zwłaszcza jeśli pracuje na własnym komputerze. Strach przed umożliwieniem pracy zdalnej jest często największym wyzwaniem z punktu widzenia organizacji. - Warto zlecić audyt bądź nawet część przygotowania do pracy ekspertom jak, które przynajmniej część pracy wykonują zdalnie od niemalże 10 lat! Choć wiele firm jest na początku drogi, to wydaje się, że od pracy zdalnej konsultantów i sprzedawców nie ma już odwrotu - twierdzą eksperci InteliWISE.