Od pługa do komputera. Ponad 100 lat rynku pracy w Polsce

Na przestrzeni ostatniego stulecia polski rynek pracy przeszedł ogromne przeobrażenia. Tuż po odzyskaniu niepodległości rola była głównym źródłem utrzymania Polaków. Choć wszystko wskazywało, że szybko zamieni się ona w przemysł, tak się nie stało. Zmianę zatrzymała II Wojna Światowa. Potem komunizm, okres transformacji, wolna Polska, czas emigracji, kolejne kryzysy i teraz pandemia COVID-19.

Zaraz po zakończeniu pierwszej wojny światowej na ziemiach polskich chłopi stanowili największą część warstwy społecznej - ponad połowę. Nie ma się co dziwić, że właśnie rolnictwo było głównym źródłem utrzymania.

Jak dowiemy się z przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny obszernego opracowania "Historia Polski w liczbach", w 1921 roku z rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa żyło 63,8 proc. ludności. Z górnictwa i przemysłu utrzymywało się 17,2 proc., z handlu i ubezpieczeń 6,2 proc., z komunikacji i transportu 3,4 proc., z pracy w szeroko rozumianych służbach publicznych, szkolnictwie czy zdrowiu 3,7 proc., 1,1 proc. zarabiał, pracując w służbie domowej, a 4,6 proc. analitycy sklasyfikowali jako "inne, nieokreślone".

Jednak już w tym czasie możemy szukać pierwszych zmian związanych z rozwojem przemysłu w Polsce, a co za tym idzie, zmiany struktury zatrudnienia.

- W Polsce międzywojennej starano się odbudować przemysł po zniszczeniach wojennych, przechodząc od typowej gospodarki agrarnej do gospodarki przemysłowej (choć ten proces trwał przez wiele lat). Zaczęliśmy czerpać korzyści z rozwoju przemysłu ciężkiego, w tym górnictwa i hutnictwa czy włókienniczego, choć powrót do produkcji sprzed 1918 roku okazał się bardzo trudny - opowiadała na okoliczność obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dr hab. Anna Skórska, ekonomistka z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Mimo że z punktu widzenia rynku pracy i wskaźników zatrudnienia udział rolnictwa nadal był znaczący, to właśnie wtedy nastąpił pierwszy punkt zwrotny oznaczający zmiany na rynku pracy - dodawała.

Potwierdzenie jej tezy znajdziemy w danych GUS. Już w 1938 roku bowiem (na rok przed wybuchem II wojny światowej, więc musimy mieć na uwadze, że sytuacja znów zaczynała być niespokojna) z rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa utrzymywało się mniej, bo 59,1 proc. społeczeństwa, w górnictwie i przemyśle pracowało z kolei już 23,2 proc. społeczeństwa. W handlu i ubezpieczeniach 6,1 proc. ludności. W komunikacji i transporcie 3,5 proc. Prace wykonywane w służbie publicznej były źródłem utrzymania dla 4,2 proc. społeczeństwa. Dla 1,4 proc. były to obowiązki związane ze służbą domową. 2,5 proc. stanowiły zajęcia niesklasyfikowane.Jeszcze dobitniej tempo zmian na rynku pracy pokazują dane odnoszące się do liczy zatrudnionych. I tak w 1920 r. w przemyśle (chemicznym, włókienniczym, papierniczym, drzewnym, spożywczym) pracowało w sumie 91,3 tys. osób. Wystarczyły dwa lata, by ta liczba wzrosła do ponad 350 tys. zatrudnionych.

- II wojna światowa w dużym stopniu zaburzyła proces uprzemysłowienia Polski, większość fabryk została całkowicie zniszczona, a dystans dzielący nas od krajów Europy Zachodniej, np. Wielkiej Brytanii czy Niemiec, w których industrializacja miała miejsce znacznie wcześniej i na dużo większą skalę, wzrósł - podkreślała wykładowczyni z Uniwersytetu Ekonomicznego.

Odwrót od rolnictwa jako głównego źródła dochodu widać na przestrzeni kolejnych lat istnienia Polski. Jeszcze w 1950 roku w tej gałęzi gospodarki pracowało 56,5 proc. społeczeństwa, by w 1988 roku spaść do poziomu 27,1 proc. W tym czasie w górę szły słupki w takich sektorach gospodarki, jak przemysł (1950 - 18,8 proc.; 1988 - 28,2 proc.), budownictwo (1950 - 4,2 proc.; 1988 - 7,9 proc.) czy handel (1950 - 5,2 proc.; 1988 - 8,1 proc.). Czas komunizmu również odcisnął spore piętno na rynku pracy.

Socjalizm i transformacja

Tak doszliśmy do czasów, w których rynek pracy przeszedł - i dalej przechodzi - ogromne przeobrażenia. Pamiętajmy, że w 1989 roku dostaliśmy pierwszą Ustawę o zatrudnieniu.







- Okres transformacji ustrojowej był jednym z kluczowych momentów w historii zmian na polskim rynku pracy - podkreślała przy okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. - W okresie socjalizmu oficjalnie nie było mowy o bezrobociu. Popularne powiedzenie, że "czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy" w pełni odzwierciedlało obowiązujące wtedy zasady. Państwo gwarantowało pracę każdemu. W końcu byliśmy ludem pracującym - opowiadała.

Tylko że - jak uzupełniała dr Skórska - to nie był rzeczywisty obraz rynku pracy, co zresztą bardzo szybko po 1989 roku rynek sam zweryfikował. - W okresie socjalizmu zjawiskiem znanym w Polsce, choć nie ujmowanym w oficjalnych statystykach, było bezrobocie ukryte wraz z jednoczesnym niedoborem zatrudnionych. Formalnie każdy obywatel miał pracę, za którą otrzymywał wynagrodzenie, w praktyce wiele osób wykonywało pracę bezproduktywną, bezsensowną i nie mającą żadnego ekonomicznego uzasadnienia - wyjaśniała.

Końcówka XX wieku. Praca w administracji. fot. pl.freeimages.com

Jednak w wolnej Polsce już oficjalnie, z pełnym wachlarzem konsekwencji, pojawiło się takie zjawisko, jak bezrobocie, i to pojawiło się bardzo gwałtownie. Już w 1990 roku o prawie 1 mln zmniejszyła się liczba osób pracujących w sektorze państwowym i spółdzielczym. Co więcej, ponieważ spadek zatrudnienia następował wolniej niż spadek produkcji, obniżyła się wydajność pracy.

- Przez cały rok rosła liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, przy czym począwszy od września przyrosty te były coraz mniejsze. W końcu roku zarejestrowanych było 1126 tys. bezrobotnych, tj. 6,1 proc. liczby zawodowo czynnych - czytamy we wstępie do publikacji GUS "Polska 1989-2014". Prywatyzowanie państwowych przedsiębiorstw powodowało, że liczba bezrobotnych szła w górę. Zaś w słowniku pojęć pojawiło się kolejne hasło - zwolnienia grupowe.

To, że bezrobocie jest zjawiskiem, z którym nie ma żartów, pokazuje fakt, że już w 1991 roku posłowie przyjęli kolejną ustawę dotyczącą przepisów rynku. Jej nazwa jest następująca - "Ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu".

Patrząc z perspektywy rynku pracy na ostatnie niemal 30 lat wolnej Polski, bez wahania możemy powiedzieć, że był to najbardziej intensywny czas przemian na rynku pracy. Dr Spytek-Bandurska pytana o kluczowe momenty, poza 1989 rokiem wymieniała również wejście do Unii Europejskiej.

- Wraz z tym pojawiło się kolejne nowe zjawisko - migracje zarobkowe (w 2017 roku na emigracji przebywało 2,5 mln Polaków - przyp. red.). Dziś zupełnie inaczej na nie patrzymy, ale wtedy byliśmy świadkami ogromnego odpływu pracowników z rynku - przypominała Spytek-Bandurska.

Wymieniała też dwa kryzysy światowe, z 2007 i 2011 roku. - Polska wyszła z nich obronną ręką, uznawana była przecież za zieloną wyspę na mapie Europy, co dawało nam powody do zadowolenia. Jednak nie uniknęliśmy konsekwencji, bo może uchroniliśmy się przed ponownym bardzo wysokim wzrostem bezrobocia, ale pojawiły się takie zjawiska, jak rozwój szarej strefy czy zjawisko biednych pracujących. Wtedy też zaczęła się dużo wyraźniejsza segmentacja rynku pracy - dodawała.

Pojawiło się też wcześniej nieznane pojęcie sektora prywatnego, który stawał się coraz mocniejszym graczem, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. W 1990 roku stanowił on miejsce zatrudnienia dla 47,9 proc. społeczeństwa. Zaś w 2013 roku pracowało w nim już 76,3 proc. z nas.

Koronakryzys uderzył

Kolejny ogromny kryzys - niektórzy uważają, że największy od czasów II wojny światowej - pojawił się w Polsce w marcu 2020 roku. Dokładnie 4 marca 2020 roku w naszym kraju potwierdzono pierwszy przypadek COVID-19. Pacjentem "0" był mężczyzna, który kilka dni wcześniej wrócił z Niemiec. Po tej informacji niemal cała Polska stanęła. Natomiast na świecie pierwszy przypadek koronawirusa został zdiagnozowany w grudniu 2019 r.

W kolejnych miesiącach gospodarki kolejnych państw zaciągały hamulec bezpieczeństwa. By wygrać walkę z wirusem ogłaszano w połowie marca w Polsce lockdown, dokładnie 12 marca zamknięto żłobki, szkoły i przedszkola, dzień później wprowadzono pierwsze ograniczenia, np. w funkcjonowaniu galerii handlowych czy dostępie do siłowni i basenów i umożliwieniu restauracjom serwowania posiłków jedynie na wynos. Najpierw szereg ograniczeń związanych z działalnością gospodarczą i aktywnością społeczną miał obowiązywać dwa tygodnie, potem zostawał przedłużany. Sezonowe odmrażanie gospodarki miało ją ratować. Jaki jest efekt tej walki?

W październiku 2021 szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,5 proc., co oznacza, że w porównaniu z bezrobociem w poprzednim miesiącu spadła o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu z październikiem rok wcześniej, spadła o 0,6 punktu proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku w rejestrach urzędów pracy figurowało ponad milion osób bezrobotnych (1018,4 tys.). Teraz, według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zarejestrowanych było 912,3 tys. osób bezrobotnych, dokładnie o 106,1 tys. osób mniej niż przed rokiem. Mówimy więc o spadku rzędu 10,4 proc. rok do roku.

- Patrząc na ogólne dane, to z koronakryzysu wyszliśmy obronną ręką. Natomiast, co jest niebywale ważne to fakt, że zmieniła się sytuacja oceniania całej gospodarki i poszczególnych jej części - podkreśla Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. - Kiedyś jak gospodarka ogółem rosła o 3 czy 7 proc. to widzieliśmy, że w zasadzie wszyscy korzystają - rosną podobnie. Teraz jest zupełnie inaczej. Są gałęzie gospodarki, które odnalazły się w czasie pandemii, nie tylko w tym czasie nie straciły, ale rozwinęły się. Są też takie gałęzie, które nadal nie wyszły z zamknięcia i nie udaje im się rozkręcić działalności do poziomu sprzed pandemii - wyjaśnia ekspert KIG w rozmowie z PulsHR.

By zobrazować, o co dokładnie chodzi, wystarczy sięgną po aktualne dane GUS i porównać je z analogicznymi z roku 2019 - czyli czasem, kiedy wszystko jeszcze działało "normalnie". W pierwszym półroczu 2021 roku wartość dodana w przemyśle była wyższa niż w pierwszym półroczu roku 2019 o około 10 - 12 procent. To całkiem przyzwoity wzrost, który wskazuje, że ten sektor bardzo szybko wrócił do normalności w czasie walki z COVID. Kiedy sięgniemy po dane opisujące sytuację w gastronomii, hotelarstwie i turystyce, to spadek, w porównaniu z 2019 rokiem wynosi aż 75 proc.

- Koronakryzysy pokazał nam, że w gospodarce nic nie jest pewne, stabilne i przewidywalne, jak nam się do tej pory zdawało. Uświadomienie sobie tego z pewnością mocno wpłynęło na optykę prowadzenia biznesu - przyznaje Piotr Soroczyński.

Inna zmiana wywołana pandemią na rynku pracy, na którą zwraca uwagę nasz rozmówca, to fakt, że stała się ona katalizatorem dla przemian, które zachodziły już wcześniej, ale działo się to bardzo powoli.

- Zwłaszcza małe i średnie firmy bardzo niechętnie patrzyły na zdobycze świata cyfrowego, a tu z dnia na dzień okazało się, że to nie jest coś, na co mogę czekać, analizować czy warto w nie zainwestować. Jeśli się nie zmienią, to przestaną istnieć. W efekcie część firm przeszła przyspieszone wdrożenie do świata cyfrowego. Nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą online, co też wpłynęło na obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i wzrost stosowania pracy zdalnej - wymienia dalej główny ekonomista KIR.

Jak dodaje, pandemia pokazała też, że niewiele osób w Polsce korzystało z tego rozwiązania.

- Kiedyś ten model pracy był nowinką stosowaną w co bardziej progresywnych firmach, obecnie są narzędzia, które to umożliwiają na dużo większą skalę. Zmieniło się też podejście do pracy spoza biura. Mimo to, zdalna praca, to nie jest coś, z czego może korzystać 100 proc. naszych pracowników. Z danych GUS wynika, że w szczytowym momencie pandemii z domu pracowało niespełna 2 mln ludzi, czyli 14 proc. wszystkich pracujących. Natomiast w kolejnych miesiącach w trybie HO pracowało nieco ponad milion osób, czyli ok. 8 proc. pracujących - podsumowuje.

Wynagrodzenie, ale z koniem czy bez

Sięgając do archiwum bibliotek, znajdziemy sporo danych dotyczących wynagrodzenia, jakie Polacy otrzymywali w wolnej Polsce. W pierwszych latach po I wojnie światowej bardzo szczegółowo zostały opisane zarobki rolników. Co ciekawe, kwoty uzależnione były nie tylko od lokalizacji miejsca pracy, ale też od pory roku, płci (co jest aktualne do dziś) czy... posiadania koni. Oczywiście mężczyzna z parą koni mógł liczyć na najlepszy zarobek. Ponadto najlepiej płacono w zachodniej części naszego kraju.

Warto pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym to w rolnictwie zarobki były lepsze niż w przemyśle. Różnice widać dobitnie, jeśli spojrzymy na zarobki mężczyzn pracujących na roli w sezonie letnim.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5024,48 zł. Już rok później jest to 5775,25 zł.

Jednak to, co pozostaje niezmienne w kwestii wynagrodzeń, to fakt, że cały czas gonimy średnią europejską, ale wciąż bardzo wolno. W 2000 roku średnie zarobki w Polsce sięgały 23,5 proc. średniej unijnej, w 2018 r. (ostatnie dostępne porównywalne dane) - 35,5 proc.

Niezmienne są też nierówności płacowe ze względu na płeć. Już w pierwszych latach niepodległej Polski kobiety za swoją pracę dostawały mniejszą pensję. W latach 1929-1938 najniższe wynagrodzenie - poniżej 10 zł tygodniowo - wśród robotników pracujących w wielkim i średnim przemyśle przetwórczym otrzymywało tylko 6,3 proc. mężczyzn oraz aż 11,7 proc. kobiet. Obecnie, jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5 proc. mniej niż mężczyźni. Co więcej, im wyższe stanowisko, tym różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są większe. Przykładowo, na stanowiskach menedżerskich różnica ta wynosi 27,7 proc.