Od 28 grudnia narodowa kwarantanna. Zamknięte centra handlowe i hotele

Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban poinformowali podczas konferencji prasowej o wprowadzeniu narodowej kwarantanny. Oznacza ona dodatkowe obostrzenia, które będą funkcjonować od 28 grudnia do 17 stycznia. Na przełomie roku – na kilka godzin – będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i prof. Andrzej Horban po raz kolejny zaapelowali o pozostanie w domach w czasie Świąt i sylwestra (Fot. KPRM)

Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni. Szczepienia, na które tak bardzo czekamy, nie ochronią nas w najbliższym czasie - nawet jeśli rozpoczniemy je w tym roku, to efekt w styczniu czy w lutym jeszcze się nie pojawi – powiedział Adam Niedzielski.

Żeby uniknąć doprowadzenia do niewydolności służby zdrowia, rząd zdecydował się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, ponieważ „apele to za mało”.

Przez 3 tygodnie zamknięte będą galerie handlowe, stoki i hotele. 31 grudnia od godz. 19.00 do godz. 6.00 1 stycznia 2021 obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się.

Szef resortu zdrowia podkreślił na wstępie, że mamy za sobą blisko dwumiesięczną, wyczerpującą walkę z drugą falą pandemii, która rozpoczęła się w październiku, a apogeum osiągnęła na początku listopada.

- Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni. Szczepienia, na które tak bardzo czekamy, nie ochronią nas w najbliższym czasie - nawet jeśli rozpoczniemy je w tym roku, to efekt w styczniu czy w lutym jeszcze się nie pojawi – zwrócił uwagę. - Widmo trzeciej fali będzie oznaczało przekroczenie granic wydolności systemu ochrony zdrowia. Jeśli to widmo się zmaterializuje, to możemy być pewni, że nasz system zdrowia nie będzie działał wydolnie – zauważył.

Szpitale rezerwowe mają pomóc w tym, żeby ewentualna trzecia fala została obsłużona przez system szpitalnictwa.

- Patrząc na ryzyko trzeciej fali, chciałbym, żeby te szpitale rezerwowe nigdy nie musiały być wykorzystane. Apeluję do każdego Polaka o odpowiedzialność za siebie, za swoich bliskich, za przestrzeganie norm i regulacji – zaapelował Adam Niedzielski.

Apele to za mało, trzeba powszechnej kwarantanny

Minister stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż apele to za mało. Dlatego zapadła decyzja, żeby oprócz dotychczasowych obostrzeń, które pozostają w mocy, wprowadzić nowe zasady bezpieczeństwa.

- Zamykamy hotele - również na ruch służbowy, żeby ograniczyć ruch do absolutnego minimum. Kolejnym elementem jest ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych - z wył. m. in. sklepów spożywczych, z książkami i prasą, drogerii, aptek. Dodatkowo, wszyscy przyjeżdżający do Polski transportem zorganizowanym będą objęci 10-dniową kwarantanną – wymienił Adam Niedzielski. Minister podkreślił, że „wygrać możemy tylko razem”, więc „każdy, kto będzie wyłamywał się z tych obostrzeń, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za zdrowie swoje, swoich bliskich i osób ze swojego otoczenia”. Zobacz Pracownicy galerii handlowych wracają do pracy. Przedszkola i żłobki do 17 stycznia będą działać na dotychczasowych zasadach. Zakaz przemieszczania się w Sylwestra Od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. - Uzasadnione są tylko i wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ. - Chodzi tutaj o to, że musimy zostać w domu - dodał Niedzielski. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa (Fot. KPRM) Jeśli chodzi o ewentualny zakaz przemieszczania się na Święta – na tę chwilę nie ma takich planów.

- Wszystkie regulacje staramy się ogłaszać z wyprzedzeniem. Tak samo tutaj chcemy być fair – powiedział minister zdrowia. Kary za złamania zakazu przemieszczania się będą egzekwowane w formie mandatów.

- Karą będzie też zachorowanie – samemu albo przeniesienie jej na inną osobę i być może spowodowanie jej śmierci – dodał prof. Horban. Będzie wsparcie dla poszkodowanych branż Szef MZ zapewnił, że poszkodowane branże otrzymają finansowe wsparcie. - Tutaj szczegółowe informacje przedstawi pan premier Gowin na swojej konferencji, bo oczywiście mamy przygotowane instrumenty finansowe zabezpieczające, na zasadzie tarczy, poszczególne branże, które tymi obostrzeniami będą dotknięte - powiedział Niedzielski. Minister zdrowia doprecyzował też zasady obostrzeń, które mają objąć hotele. Według niego wyjątki mają dotyczyć medyków, skierowanych do walki z COVID-19, którzy zostali zakwaterowani w hotelach. Obostrzenia w Europie w okresie świątecznym (Fot. KPRM) - Zdaje się, że jeszcze hotele pracownicze są wyjątkiem, ale to oczywiście dla osób pracujących - dodał Niedzielski. - W imieniu kolegów lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia chciałbym zaapelować o rozsądek i trzymanie się zasad. To jest niezbędne, bo koniec epidemii zaczniemy dopiero zauważać kiedy pojawią się efekty szczepień w walce z COVID-19 - skwitował prof. Horban. Dotychczasowe zasady przedłużone Rząd poinformował, że przedłużone zostaną dotychczasowe zasady i ograniczenia, czyli zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie). Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 50 proc. liczby miejsc siedzących, albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Dalsze ograniczenia będą obowiązywać w miejscach sprawowania kultu religijnego - max. 1 os. na 15 m2. Zgromadzenia będą mogły się odbywać do pięciu osób. Podtrzymano także zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji. Zamknięte będą siłownie, kluby fitness i aquaparki oraz restauracje (posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz). Pozostawiono ograniczenie w sklepach - max. 1 os. na 15m2. Nadal będą obowiązywać godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały, ulegają przedłużeniu. W rządowym komunikacie podkreślono, że nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. "Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić - jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują" - napisano.

