Oczekiwania pracowników są coraz większe. Pracodawcy mogą mieć z nimi problem

Co czwarty przedstawiciel pokolenia Z i co piąty millennials będzie poszukiwał nowego miejsca pracy (Fot. Shutterstock)

Jak wynika z polskiej edycji badania Global Workforce Hopes & Fears Survey 2022, przeprowadzanego przez PwC, 1 na 10 boomersów wskazał, że zapewne odejdzie z obecnej firmy i opuści rynek pracy. Ponad połowa pokolenia Z chętnie poleci swoją obecną firmę znajomym i rodzinie. Jednak niemal co czwarty przedstawiciel pokolenia “Z” i co piąty millennials będzie poszukiwał nowego miejsca pracy.

Na świecie średnio 35 proc. ankietowanych pracowników planuje poprosić o podwyżkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy a co piąty planuje zmienić pracodawcę (19 proc.). Z kolei w Polsce o podwyżkę będzie się ubiegać 38 proc. przebadanych pracowników, a co szósty ankietowany prawdopodobnie poszuka nowego miejsca pracy (16 proc.).

W obecnych czasach zwiększonego ruchu na rynku pracy, niezwykle istotne jest odpowiednie adresowanie potrzeb pracowników i budowanie ich przywiązania do firmy. Aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom, ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, na ile poszczególne czynniki są dla nich ważne w miejscu pracy.

Otrzymywanie wynagrodzenia odzwierciedlającego pracę jest dla respondentów najważniejsze. Co jednak ciekawe, kolejne miejsca na podium zajęły dużo mniej materialne kategorie, tj. poczucie spełniania się w pracy oraz swoboda wyrażania się.

Biorąc pod uwagę podział ankietowanych ze względu na wiek, przede wszystkim należy zaznaczyć, że potrzeba należytego wynagradzania oraz poczucie spełnienia są niezwykle istotne dla wszystkich pokoleń.

Dla pokolenia Z (18-25 lat) ważna jest także możliwość swobodnej ekspresji w miejscu pracy. Millennialsi (26-41 lat) bardziej niż inni cenią sobie możliwość decydowania, skąd będą pracować - nie tylko z biura lub z domu, ale i innych lokalizacji, korzystając m.in. z workation.

Pokolenie boomersów (58-76 lat) w największym stopniu stawia na uznanie ich umiejętności i doświadczenia. Dla nich najbardziej liczy się branie przez przełożonych ich zdania podczas podejmowania decyzji, jak również sposobność do wykraczania poza oczekiwania związane ze stanowiskiem.

Pokolenie X (42-57 lat) jest najbardziej zróżnicowane ze wszystkich, przez co żadna z badanych kategorii nie skupia ich odpowiedzi w istotnym stopniu. Rozpatrując odpowiedzi w podziale na płeć, kobiety zdecydowanie niżej niż mężczyźni oceniają uwzględnianie ich opinii przez przełożonych (35 proc. kobiety do 41 proc. mężczyzn), oraz o 9 pkt proc. bardziej istotne w miejscu pracy (69 proc. kobiet do 60 proc. mężczyzn). Świadczy to dość jednoznacznie, że w po spełnieniu kluczowych potrzeb pracowników, ważne jest budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej, zapewniającej podmiotowość i zrozumienie unikalnych potrzeb i predyspozycji każdego z nich.

Ile chcą zarabiać młodzi?

Warto przypomnieć, że z raportu PwC, Well.hr i Absolvent Consulting wynika, że pomimo niepewnej sytuacji na rynku pracy wzrosły oczekiwania finansowe młodych osób. W porównaniu z pierwszą edycją badania (sprzed roku) mediana oczekiwań wzrosła o 500 zł i obecnie wynosi 4 500 zł netto.

Najwyższe oczekiwania finansowe, na poziomie 5 000 zł, mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych. Na przeciwległym biegunie są studenci kierunków społecznych i ścisłych, którzy chcą zarabiać 4 000 zł. Warto dodać, że oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych, humanistycznych i technicznych plasują się w okolicach 4 500 złotych.

Praca, którą młody polubi

Z badania Randstad wynika, że prawie dwóch na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią. Co więcej, ponad połowa millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby ich firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem.

Mateusz Żydek, ekspert agencji rekrutacyjnej Randstad, zwraca uwagę, że taka postawa jest wypadkową dwóch czynników: doświadczeń i przekonań.

- Starsze pokolenia, w tym pokolenie rodziców „zetek", doświadczyły kiepskiej koniunktury na rynku pracy okresu transformacji. Nawet jeśli nie bezpośrednio, to w gronie ich najbliższych pojawiały się osoby, które miały trudność z utrzymaniem lub znalezieniem zatrudnienia. Młode pokolenia nie mają takich doświadczeń, wychowywały się w okresie prosperity. Znają rynek pracy, na którym raczej nie ma trudności ze znalezieniem wakatu, a powszechną praktyką staje się zmiana miejsca pracy, aby zapewnić sobie bardziej satysfakcjonujące warunki zatrudnienia. Takie doświadczenia skłaniają do tego, aby o pracy myśleć nie tylko w kontekście obowiązków i źródła utrzymania, ale także pasji, przyjemności oraz zbieżności wartości, które reprezentuje organizacja z osobistymi wartościami - mówi Mateusz Żydek.

- Oznacza to przede wszystkim baczniejsze przyglądanie się ofertom pracy i wstrzemięźliwość w podejmowaniu pierwszego z brzegu zatrudnienia. Nie zawsze jednak musi to oznaczać pozostawanie na wyłącznym utrzymaniu rodziców. Młodzi ludzie częściej w tym okresie eksperymentują, decydując się na przykład na staże albo podejmując się prac dorywczych, czasem w formule freelancerskiej - dodaje Żydek.

Nadgodziny - "nie, dziękuję"

Dla młodych ma znaczenie nie tylko to, dla kogo pracują, ale także ile pracują. Odejście młodych od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte. Okazuje się, że jedna trzecia polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych. Młodzi mają także jasno sprecyzowane wymagania co do środowiska, z jakim chcą się związać zawodowo. Liczy się dla nich przyjazna atmosfera, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poczucie sensu pracy.

Spore znaczenie ma tutaj pandemia, która wpłynęła na postawy pracowników ze wszystkich pokoleń, choć – jak zaznacza Mateusz Żydek - najmłodsze pokolenie na rynku pracy najsilniej je wyraża.

- Wiele osób odkryło, że żyje się nie tylko dla pracy, a w sytuacjach kryzysowych są ważniejsze wartości - czas spędzony z rodziną, budowane relacje, troska o dobre samopoczucie. W trudnych czasach w naturalny sposób pracownicy zwrócili się w kierunku aspektów życia, które dają im przyjemność i satysfakcję, pomagają odzyskać równowagę. Tej równowagi poszukują też w pracy - chcą wykonywać zadania, które są osobiście dla nich ważne, dają im poczucie spełnienia, których sens rozumieją. Dotyczy to także działań firmy, jej zaangażowania społecznego i reprezentowanych wartości. Wszystko, co przynosi w tej sytuacji dysonans, będzie wpływać negatywnie na samopoczucie pracowników - komentuje przedstawiciel Randstad.

Praca hybrydowa

Uczestnicy badania PwC wskazują, iż wypracowane podejście do pracy hybrydowej jest w dużej mierze zbieżne z ich preferencjami na kolejny rok. Najczęściej wskazywanym obecnym rozwiązaniem okazało się równe rozdzielenie dni pracy zdalnej oraz pracy w biurze. W przyszłości polscy pracownicy oczekują przynajmniej częściowego powrotu do przestrzeni firmowych.

Pod tym kątem preferencje nieco odbiegają od wyników ogólnych, w których akcent przesunięty jest w kierunku pracy zdalnej - 35 proc. ankietowanych Polaków chce pracować wyłącznie lub przede wszystkim z domu, globalnie takie odpowiedzi wskazało 49 proc. respondentów.

Interesującym aspektem wdrażania pracy hybrydowej w Polsce jest to, że 43 proc. respondentów uważa, iż ich obowiązki mogą być wykonywane w sposób zdalny, lecz mimo to 16 proc. z nich pracuje w pełni z biura.