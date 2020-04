Oczekiwania pracowników nie pozostawiają złudzeń. Czas pandemii to test dla liderów

Z badania Hays Poland wynika, że część zatrudnionych boi się utraty pracy, obniżenia wynagrodzenia, ograniczenia możliwości wypracowania premii.

Inni mają wątpliwości dotyczące zmiany sposobu pracy – nie wiedzą, czy w dłuższej perspektywie poradzą sobie ze zdalną realizacją zawodowych zobowiązań bądź nowymi zadaniami, które już otrzymali lub które potencjalnie mogą być im zlecone w niedalekiej przyszłości. To prawdopodobna perspektywa - zwłaszcza w przypadku firm, które zadecydują się zmniejszyć zatrudnienie i rozdysponować prace w inny sposób.

Czytaj też: Komunikacja na wagę złota. Jak rozmawiać z pracownikami w dobie epidemii?

Dopasowanie do nowych okoliczności bywa niezwykle trudne – zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Zatrudnieni niepewnie patrzą w przyszłość, obawiając się długofalowych skutków bieżącej sytuacji oraz obserwując, jak jeszcze do niedawna pewne perspektywy zawodowe stają się mniej prawdopodobne.

Połowa pracowników nie czuje się też dostatecznie przygotowana do pracy w modelu zdalnym. Największe wyzwania wynikają z niedostatecznego poziomu technologii, z trudności z samodzielną motywacją, ale też z organizacji życia zawodowego w domowej przestrzeni.

Dla wielu dom przestał być bezpiecznym azylem i miejscem prywatnym, a stał się centrum organizacji pracy, siedzibą firmy, biurem. To sytuacja trudna - zarówno dla tych, którzy dostępną przestrzeń w godzinach pracy często muszą dzielić z innymi domownikami, ale również dla liderów i menedżerów, odpowiadających za pracę tych osób.

CZYTAJ DALEJ »

Dla obu stron to zupełnie nowa sytuacja i skala wyzwań. Nawet firmy i pracownicy z wcześniejszym doświadczeniem w korzystaniu z rozwiązań pracy zdalnej, w niewielu przypadkach mieli do czynienia z sytuacją, kiedy tak ogromną część biznesu przeniosła się do świata online.

Jak sprawić, by w takich okolicznościach pracownicy pozostali efektywni, zaangażowani, ale też zachowali pozytywne nastawienie, skoro ze wszystkich stron docierają do nich negatywne komunikaty o sytuacji na świecie?

Z obserwacji ekspertów Hays Poland wynika, że niezwykle pozytywny wpływ na pracowników ma podtrzymywanie ducha zespołu i spójność, płynąca z komunikatów liderów i zarządzających. Firmowe więzi stają się silniejsze, jeśli wszyscy mogą liczyć na wzajemne wsparcie w trudniejszych czasach.

Eksperci Hays Poland podkreślają również, że „czarne łabędzie” – niespodziewane, niezwykłe i trudne okoliczności – mijają. Zajmuje to czas, wymaga podjęcia wielu trudnych decyzji, powiązane jest ze stresem i niepokojem, ale ma również swój kres.

Nie oznacza to jednak, że dobrą strategią jest przeczekanie trudności lub ograniczenie aktywności firmy wyłącznie do zadań pilnych, bezpośrednio związanych z biznesem. Liderzy i menedżerowie nie mogą się "zatrzymywać" – muszą działać, dbać o komunikację i morale swoich zespołów. Dzięki temu, są w stanie nie tylko lepiej przeprowadzić firmę przez trudny okres, lecz również wzmocnić ją na przyszłość i czas „po”. Na zaangażowanym zarządzaniu zyskują też pracownicy, zyskujący poczucie, że ktoś o nich dba, a ich wysiłki są zauważane i mają znaczenie.

Czego pracownicy oczekują dziś od liderów? Z badania Hays Poland wynika, że jest to informowanie, wspieranie oraz inicjatywa.

Liderzy i menedżerowie nie mogą się zatrzymywać – muszą działać, dbać o komunikację i morale swoich zespołów. (Fot. Shutterstock)

Bezcenna informacja

W trudnej lub niestandardowej sytuacji brak informacji pracownicy odbierają zdecydowanie negatywnie i ze zdwojoną siłą. Zatrudnieni, ale też kandydaci w procesach rekrutacyjnych, potrzebują informacji o działaniach firmy, jej aktualnej kondycji i bieżącej strategii.

Komunikacja z pracownikami powinna być regularna i transparentna. Ważne jest również zachowanie ludzkiego aspektu komunikacji, aby adresaci nie mieli poczucia, że wystosowane do nich komunikaty są bezosobowe i bezduszne.

Tym bardziej niezbędne stało się regularnie powiadamianie o wszelkich nowych wydarzeniach lub decyzjach. Dla pracowników cisza jest najgorsza, ponieważ w komunikacyjnej pustce najszybciej do głosu dochodzą obawy, podejrzenia i negatywne myśli. Dlatego - zwłaszcza w dynamicznie zmieniającej się sytuacji - firmy powinny bez przerwy upewniać się, że ich postawa w tej mierze jest odpowiednia.

Wzajemne zaufanie

Pamiętajmy, że w wyjątkowej sytuacji pracownicy często mogą skorzystać ze specjalnych praw. Nie wszyscy mają tego świadomość, dlatego pracodawca przekazujący takie wieści, zyskuje dodatkowe uznanie. Dla firmy jest to nie tylko wykazanie się dbałością o dobrostan zatrudnionych, ale również działanie wzmacniające relacje.

Dlaczego to takie ważne? Jak podkreśla Anna Czyż, ekspert Hays Poland, wzajemne zaufanie na linii pracodawca-menedżerowie-pracownicy to fundament każdego, dobrze prosperującego biznesu.

- W trudnych czy wyjątkowych sytuacjach zaufanie w biznesie bywa wystawione na ciężką próbę.

Menedżerowie muszą o tym pamiętać i szukać sposobu, by podtrzymać ducha zespołu, wspierać, ale też dawać pozytywny przykład. Bardzo istotna jest każda inicjatywa pokazująca pracownikom, że nie są pozostawieni sami sobie - wyjaśnia.

Jako przykład może posłużyć organizowanie regularnych, zespołowych rozmów, pytanie pracowników o samopoczucie, upewnienie się, czy niczego im nie brakuje, a także elastyczność w kwestii możliwych form świadczenia pracy. - Często to bardzo niewiele, jednak potrafi znacząco podnieść morale zespołu, a tym samym jego zaangażowanie - wskazuje Anna Czyż.

Wsparcie psychologa

Prócz regularnego informowania, niezwykłą rolę odgrywa wsparcie. W USA i Wielkiej Brytanii programy pomocy psychologicznej działają w firmach od lat. W Polsce takie rozwiązania nie zyskały jeszcze na popularności, choć w obecnej sytuacji mogą okazać się bezcenne.

Nawet jeśli firma nie ma środków na tego rodzaju nową inicjatywę, to może przekazać pracownikom informacje o dobrych praktykach dbałości o zdrowie psychiczne, a także o bezpłatnych programach, w których oferowane jest wsparcie w tym zakresie. Pracownikom wystarczy podać przykłady, pokazując w ten sposób, że pracodawca o nich nie zapomina i ma świadomość, jak trudny może być ten czas.

Praca na odległość sprawia też, że liczba interakcji ze współpracownikami znacząco spada. Stąd też menedżerowie powinni podwoić swe komunikaty do zespołu, rekompensując tym samym mniejszą liczbę bezpośrednich interakcji.

Pamiętajmy też, że każdy inaczej reaguje na niespodziewane okoliczności: jedni spokojnie starają się dostosować do zmian, inni - stresują się nową rzeczywistością.

Rolą menedżera jest zaakceptowanie tej różnorodności emocji, zrozumienie pracowników i zwrócenie się do nich z empatią, ale też sympatią. Nie oznacza to mniejszych oczekiwań – w trudnym czasie niektórzy muszą pracować ze zdwojonym wysiłkiem – lecz świadomość, że pracownicy często znajdują się pod presją nie tylko związaną z pracą, ale też trudnościami w pogodzeniu jej z zobowiązaniami domowymi.