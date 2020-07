Oczekiwania menedżerów i specjalistów pod lupą. Zobacz nowy raport Antala

Firmy Antal oraz Cushman & Wakefield opublikowały raport pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany”.

Opisuje on trendy m.in. w zakresie elastyczności specjalistów i menedżerów w kontekście czasu pracy, miejsca jej wykonywania, ale także – zajmowanej przez nich roli.

W badaniu wzięło udział ponad 1000 respondentów zajmujących stanowiska średniego i wyższego szczebla.

- O sukcesie zarówno pracowników, jak i całych organizacji decyduje coraz częściej ich elastyczność w dostosowaniu do zmian, jakie niesie gospodarka. Od lat odchodzimy od modelu, w którym liczy się czas pracy, przyjmując model, w którym ważna jest realizacja konkretnych zadań, a kultura zaufania wypiera kulturę kontroli. Mam nadzieję, że wnioski z przeprowadzonego przez nas badania pozwolą zaczerpnąć inspiracje i wdrożyć nowe rozwiązania zarówno w zakresie własnej indywidualnej pracy, jak i szerszych, instytucjonalnych rozwiązań w firmie - komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Menedżer na zdalnym

Z raportu wynika, że rosną oczekiwania menedżerów w kwestii możliwości pracy zdalnej. Podczas pandemii pracę zdalnie wykonywało 79 proc. specjalistów i menedżerów. O ile przed okresem epidemii 47 proc. badanych wykorzystywało trzy lub więcej dni w miesiącu pracując zdalnie, to obecnie oczekiwania w zakresie takiego wymiaru minimalnego ma już 78 proc. osób. 46 proc. badanych sądzi, że wymiar pracy zdalnej w ich organizacjach zwiększy się w przyszłości, a jedynie 14 proc. zdecydowanie wyklucza taką możliwość.

- Oferowanie możliwości pracy zdalnej dla zdecydowanej większości przedsiębiorców było przed rozpoczęciem pandemii niechcianym obowiązkiem. Niechęć do tego typu rozwiązań wywodziła się również z konieczności dostosowania narzędzi i całej infrastruktury, a co za tym idzie – konieczności poniesienia dodatkowych nakładów finansowych. Najtrudniejsza jednak była bariera psychologiczna kadry menedżerskiej związana z poczuciem braku kontroli wynikającej z codziennej współpracy biurko w biurko - wskazuje w raporcie Fabian Pietras, business unit manager w Antal IT Services.

Jak dodaje, taką postawę można zrozumieć, kiedy uświadomimy sobie, że większości menedżerów nikt nie szkolił z zakresu zarządzania zespołem zdalnie, wyznaczania celów i co bardzo ważne motywowania z dystansu. Jednak firmy nie miały wyjścia, chcąc nie tracić klientów, musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Jak wskazuje Pietras, większości przedsiębiorstw udało się wypracować odpowiednie rozwiązania pozwalające, aby praca odbywała się bez uszczerbku na jakości. Część pracodawców wręcz notuje nawet znaczny wzrost efektywności. Ankietowani wskazali, że dysponują również elastycznością czasu pracy w swoich miejscach zatrudnienia. Tylko co dziesiąty respondent ma sztywne godziny pracy bez wyjątków, co piąty natomiast ma możliwość zmiany godzin pracy w wyjątkowych sytuacjach. Jednak, aż 35 proc. specjalistów i menedżerów może rozpoczynać i kończyć pracę w określonym przedziale godzin, a 20 proc. respondentów jest rozliczanych wyłącznie zadaniowo. - Na podstawie naszych doświadczeń, zdobytych podczas współpracy z wieloma najemcami na polskim rynku, możemy powiedzieć, że głównymi czynnikami, które miały wpływ na niechęć do pracodawców do wdrażania pracy zdalnej, były przede wszystkim: brak zaufania, potrzeba kontroli oraz przyzwyczajenia menedżerów i pracowników. Test podczas pandemii udowodnił, że praca zdalna może być efektywna i jest ważnym benefitem - podkreśla Aleksander Szybilski, associate i workplace strategy expert w Cushman & Wakefield. W jego opinii zmiana roli biura jest nieunikniona. Firmy będą kładły większy nacisk na rozwój funkcji społecznej biura czy miejsca do wymiany wiedzy oraz większej otwartości pracodawców na pracę zdalną. - Wpłynie to na elastyczność powierzchni biurowej oraz wykształcenie nowego pokolenia menedżerów zarządzających zespołem hybrydowo – wirtualnie i w biurze - dodaje. Efektywna praca zdalna Pandemia udowodniła, że zdecydowana większość specjalistów i menedżerów (93 proc.), którzy pracowali zdalnie podczas pandemii, jest w stanie wykonywać obowiązki zawodowe w tej formie bez przeszkód. Co więcej 78 proc. respondentów jest usatysfakcjonowanych z takiej formy pracy. Natomiast średniej i wyższej kadrze podczas nieobecności w biurze najczęściej brakuje relacji społecznych (74 proc. wskazań). Częściej powtarzaną wadą pracy z domu był też problem z rozgraniczeniem życia prywatnego od służbowego (56 proc.). Cenią zaś głównie oszczędność czasu na dojazdach (90 proc. wskazań). - Praca zdalna prawdopodobnie pozostanie z nami na dłużej, natomiast wypracowanie nowych standardów pracy w modelu hybrydowym będzie dla większości organizacji procesem, który nie nastąpi z dnia na dzień. Powierzchnie biurowe cały czas będą przyciągać pracowników, choć ich pierwotny cel może ulec zmianie – zamiast fizycznego miejsca pracy będziemy mieć do czynienia z przestrzenią pobudzającą kreatywność, inspirującą, wzmacniającą kulturę pracy, ułatwiającą proces uczenia się oraz pozwalającą na budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy współpracownikami oraz klientami - komentuje Krzysztof Misiak, international partner, Head of Poland w Cushman & Wakefield. Przed pandemią w biurach zdominowanych przez open space, ale z dużą liczbą miejsc do spotkań i pomieszczeń wspierających, pracowało 23 proc. badanych – teraz 81 proc. respondentów uważa, że biura powinny być bardziej elastyczne i zapewniać możliwość zmiany miejsca pracy w zależności od wykonywanych zadań, a 61 proc. – że biura powinny w głównej mierze spełniać funkcje społeczne. Bardzo istotny jest też fakt, że aż 70 proc. badanych uważa, że powierzchnie biurowe powinny być dostosowane do nowych standardów anty-epidemicznych. Idzie nowe Z raportu Antala i Cushman & Wakefield wynika, że ponad połowa badanych (53 proc. wskazań), organizacji zmienia swoje produkty i usługi, żeby dostosować się do obecnych wymagań rynku. Jednocześnie 73 proc. specjalistów i menedżerów deklaruje, że zna obecną strategię swoich pracodawców. Niepokoi jednak fakt, że co piąty respondent nie ma o niej żadnej wiedzy. W czasach zmiany wyjątkowo ważna staje się polityka dotycząca komunikacji, w szczególności w zakresie wytyczania celów i odpowiedzi organizacji na zmiany, jakie niesie rynek. Specjaliści i menedżerowie również podejmują szereg kroków w celu przygotowania się do spowolnienia gospodarczego elastycznie podchodząc do nowych wymagań rynku. Najwięcej osób (63 proc.) gromadzi oszczędności i rezygnuje z części wydatków. 38 proc. poszukuje nowego zatrudnienia, a 22 proc. zwiększa swoje zaangażowanie w wykonywane zadania. Co piąty badany składa również propozycje nowych projektów w firmie. Przedstawiciele kadry średniego i wyższego szczebla są też gotowi na pewne wyrzeczenia. Wysoki odsetek badanych jest gotowy pracować w większym wymiarze zdalnie (86 proc. pozytywnych wskazań). Nieznacznie mniej osób (85 proc.) jest w stanie zaakceptować czasowe ograniczenie dostępu do świadczeń pozapłacowych. Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza 76 proc. respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu pracy – 71 proc.. Najrzadziej było wymieniane zmniejszenie wynagrodzenia – 62 proc. badanych widzi taką możliwość. Średnio maksymalną granicą dopuszczanego zmniejszenia wynagrodzenia jest 19 proc.. - Większość firm oraz specjalistów czy menedżerów w nich pracujących jest obecnie w tzw. fazie “stand by”. Aktywnie pracujemy nad stworzeniem nowych planów działania w obliczu zbliżającego się spowolnienia gospodarczego mając świadomość, że świat biznesowy sprzed koronawirusa przestał istnieć. Jednocześnie większość specjalistów i menedżerów – prawie 70 proc. - jest zadowolenia z pracy, ale jej niepewna. 43 proc. badanych obecnie nie czuje bezpieczeństwa zatrudnienia. To sprawia, że wyjątkowo ważny w obecnych czasach staje się monitoring satysfakcji, zaangażowania i motywacji pracowników - komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal SSC/BPO, Banking & Insurance.

