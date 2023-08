Oczekiwania a rzeczywistość. Firmy się starają, lecz pracownicy są wciąż niezadowoleni

O tym, że benefity zwiększają skłonność pracowników do wiązania się z firmą, przekonanych jest ponad 90 proc. pracodawców i przedstawicieli działów HR. Tymczasem ponad połowa pracowników uważa, że oferowane im benefity nie są do nich dopasowane.

Jak dodaje, aby jednak polityka benefitowa skutecznie realizowała cele firmy, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że świadczenia pozapłacowe to atrakcyjny bonus, a nie ekwiwalent adekwatnego do kompetencji i rynkowych standardów wynagrodzenia podstawowego.

- Powinny być one także jak najlepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb pracowników – dodaje. Tymczasem, jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez ICAN Institute na zlecenie VanityStyle, w tej kwestii nadal jest wiele do nadrobienia.

Benefity niedopasowane do oczekiwań pracowników

O tym, że benefity zwiększają skłonność pracowników do wiązania się z firmą, przekonanych jest 97 proc. pracodawców i przedstawicieli działów HR reprezentujących duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) i 91 proc. reprezentantów średnich podmiotów (od 50 do 250 pracowników).

Tymczasem 53 proc. pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, zaznacza, że benefity, które otrzymują od swoich pracodawców, nie są dopasowane do ich potrzeb. Twierdzi tak 44 proc. przedstawicieli dużych przedsiębiorstw i 62 proc. reprezentantów średnich firm. Niezadowolenie wynikające z niedopasowania oferty benefitowej do swoich indywidualnych oczekiwań częściej deklarują pracownicy fizyczni (58 proc.) oraz osoby w wieku od 46 do 65 lat (57 proc.).

Podobnie wnioski płyną z globalnego raportu HR-owej platformy Remote. Tam wskazano, że tylko 47 proc. pracowników uważa, iż dodatki pozapłacowe, z jakich mogą korzystać, są dostosowane do ich potrzeb.

- Nadążenie za stale rosnącymi i zmieniającymi się potrzebami pracowników jest dziś dużym wyzwaniem dla działów HR. Warto jednak pamiętać, że dobrze dopasowana oferta benefitowa nie tylko zwiększa zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy, ale także wspiera realizację szeregu procesów kadrowych, w tym m.in. rekrutację czy pozyskiwanie talentów do organizacji. Wymaga to jednak pochylenia się nad indywidualnymi potrzebami pracowników, zastanowienia się, kim są, ile mają lat, jakiej są płci i jaką pracę wykonują, co ułatwiłoby im realizację obowiązków oraz utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a także jakie są ich zainteresowania i życiowe cele. Często działom HR brakuje po prostu czasu i przestrzeni na dogłębne zbadanie potrzeb pracowników w tym zakresie – mówi Joanna Skoczeń.

Takie benefity chcieliby otrzymywać pracownicy

Choć, jak twierdzą eksperci, dobór świadczeń pozapłacowych powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami pracowników, nieco światła na ich oczekiwania w ujęciu ogólnym rzuca badanie zrealizowane przez ICAN Research.

Wynika z niego, że najatrakcyjniejszym benefitem, z którego chciałoby skorzystać aż 58 proc. przedstawicieli średnich i dużych firm, jest dofinansowanie do wypoczynku. Na podium znalazły się też prywatna opieka medyczna (56 proc. wskazań) oraz bony towarowe i karty przedpłacone (49 proc. wskazań). 47 proc. ankietowanych chciałoby otrzymywać od pracodawców prezenty rocznicowe na święta, 44 proc. dofinansowanie posiłków, 43 proc. karty sportowe, a 42 proc. bilety na wydarzenia kulturalne. Pierwszą dziesiątkę najatrakcyjniejszych benefitów zamykają darmowy transport do pracy (41 proc. wskazań), szkolenia językowe (38 proc. wskazań) oraz elastyczny czas pracy (37 proc. wskazań).

Jak mówi Joanna Skoczeń, aż cztery spośród najbardziej pożądanych świadczeń płacowych stanowią benefity, które mają bezpośrednie przełożenie na ekwiwalent pieniężny.

- Od wielu miesięcy mierzymy się w Polsce z wysoką inflacją, co niestety przeważnie nie znajduje odzwierciedlenia we wzroście wynagrodzeń. Siłą rzeczy popularnością cieszą się więc benefity materialne, w ramach których pracodawcy partycypują w kosztach funkcjonowania pracownika i jego rodziny – podkreśla Joanna Skoczeń. – Warto jednak w tej sytuacji zwrócić uwagę na relatywnie niewielką różnicę procentową w postrzeganiu atrakcyjności poszczególnych świadczeń. To obrazuje, jak ważne dla pracowników wciąż są benefity pozafinansowe, przyczyniające się do poprawy ich dobrostanu, rozwoju osobistego, satysfakcji oraz zadowolenia, takie jak opieka medyczna, karty sportowe, dostęp do oferty kulturalnej czy szkoleń językowych – dodaje.

W drugiej dziesiątce najbardziej pożądanych benefitów pojawiły się zarówno znane i popularne świadczenia, takie jak samochód służbowy, wyjazdy integracyjne czy ubezpieczenia emerytalne, ale też nowe – dotyczące sfery mentalnej - których jeszcze przed pandemią próżno było szukać wśród oferty pracodawców w Polsce. Dziś, jak wynika z badania ICAN Research, z konsultacji z psychologiem oraz aplikacji wspierających zdrowie psychiczne skorzystałoby odpowiednio 18 i 13 proc. ankietowanych pracowników.

Jakie benefity najczęściej znajdziemy w ofertach pracy?

Co miesiąc atrakcyjność ofert pracy pod kątem proponowanych przez firmy benefitów analizuje firma doradcza Grant Thornton i firma Element, które przygotowują razem raport o liczbie ofert pracy na rynku. W lipcu - po trzech miesiącach w bezruchu - atrakcyjność ofert pracy nieznacznie wzrosła. Pracodawcy zwiększyli liczbę zachęt na jedno ogłoszenie do 6,6 (z 6,5 w czerwcu). To blisko rekordowego wyniku, który wyniósł 6,7 ofert.

Najczęściej oferowaną zachętą w ofertach pracy były szkolenia – obecne były w 86 proc. ogłoszeń (spadek o 2 pkt. proc. względem czerwca). Na drugim miejscu znalazły się pakiety medyczne (65 proc. – spadek z 66 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim – obietnica wysokiego/atrakcyjnego wynagrodzenia, którą oferowało już 64 proc. pracodawców (wobec 63 proc. w czerwcu).

Z kolei zachętę w postaci elastycznego czasu pracy proponowało już 55 proc. pracodawców, co stanowi spory wzrost – o 7 pkt. proc. – względem czerwca. Za to ofert pracy z benefitem dofinansowania do kart sportowych nieco ubyło – z 60 proc. w czerwcu na 54 proc. w lipcu. Drobny spadek jest widoczny również w przypadku darmowych owoców (z 15 proc. na 14 proc.) oraz pracy zdalnej (z 15 proc. na 12 proc.).

