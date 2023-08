Obrywają nie tylko pracownicy, ale też szefowie. Jak sobie radzić z obelgami w pracy?

Słyszą, że są nieudacznikami, że stoją i nic nie robią, że małpa byłaby szybsza od nich. Takie obelgi to codzienność osób pracujących przy sklepowych kasach czy obsługujących klientów w restauracjach, ale nie tylko. Przypadek "królowej życia" tylko wyraźnie to pokazał.

"Jakim prawem pani pracownik ma śmiałość powiedzieć mi, że mam zgasić papierosa w samochodzie? Kim on, kur... jest, kim? Kim człowieku jesteś? Zapierd... na to, co ja mam? Za twoje palę? (...) Nie mogę palić u siebie w samochodzie, bo jakiś kmiot, kur..., pracownik McDonald'sa mi powie, że nie".

Jednak jej zachowanie odebrane zostało jako jaskrawy przykład tego, z czym na co dzień spotykają się pracownicy wielu grup zawodowych, którzy wykonują podstawowe zadania. Mowa o sprzedawcach, kasjerach, recepcjonistkach czy sprzątaczkach w hotelach, ale też kelnerach czy pracownikach odpowiedzialnych za wywóz śmieci, którym obrywa się od kierowców za blokowanie drogi podczas opróżniania pojemników.

- A jak inaczej mamy niby zabrać odpady, jeśli nie zatrzymując się śmieciarką przy każdym domu i śmietnisku - mówi pan Mariusz, który pracuje w branży od ponad 10 lat. Jego rejon to m.in. jedna z bardziej ruchliwych ulic, która prowadzi przez osiedle domów jednorodzinnych. I właśnie w tym miejscu najczęściej słyszy, żeby "spierd... z drogi, bo jest jeban... zawalidrogą", żeby "poszedł do szkoły, bo jest za głupi nawet do takiej pracy", żeby "szybciej podnosił te kontenery, bo stoi i nic nie robi".

To sprzedawców w pierwszej kolejności spotykamy na swojej drodze, robiąc zakupy czy jadąc do pracy i tankując auto, więc z automatu to na nich się wyładowujemy (fot. Franki Chamaki/Unsplash)

O tym, że jest głupsza od małpy, bo małpa umiałaby szybko skasować banany, nieraz usłyszała również pani Katarzyna, która od ponad pięciu lat pracuje w sieci jednego z popularnych dyskontów.

- Ludzie wylewają na mnie wszystkie swoje frustracje, obrywa mi się dosłownie za wszystko. Dobrze by było, żeby sami kiedyś siedli za kasą i zobaczyli, jak to wygląda od naszej strony, może to zmieniłoby ich podejście - komentuje.

Ludzie z zaburzonym ego i brakiem poczucia własnej wartości

- Z jednej strony w przypadku tego typu zachowań może zadziałać - mówiąc w uproszczeniu - jeden z efektów dysonansu poznawczego. Człowiek zachowuje się wobec kogoś w niewłaściwy sposób, następnie po to, by nie utracić przekonania o swojej wartości, inteligencji czy przyzwoitości, poniża tę osobę. Daje to wówczas "uzasadnienie", że to ta właśnie osoba jest wszystkiemu winna i zasługuje na to, co ją spotkało. Agresor jest w porządku. Przyczyną takich drastycznych zachowań może być głęboko skrywane, czasem nieświadome, poczucie niskiej wartości, które prowadzi do prób dowartościowywania się kosztem innych - uważa psycholog i ekonomista z Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dr Waldemar Grzywacz. - Atakując, wyzywając, poniżając słabszych - w tym przypadku pracowników obsługujących klientów - chcą te deficyty zrekompensować - tłumaczy.

Dodaje też, że w przypadku osób dążących do "sławy", celebrytów, popularna jest zasada "nieważne jak, byleby o mnie mówili", dlatego robią takie rzeczy, o których będzie głośno. Nawet jeśli będzie mówiło się o nich źle. Przecież w tym przypadku to właśnie osoba, która była sprawcą tego wydarzenia, upubliczniła filmik. Dzień bez przypomnienia o sobie jest dniem straconym, a to przekłada się na stan finansów.

Istotną rolę w tego typu atakach odgrywa brak umiejętności radzenia sobie z emocjami, czyli inteligencji emocjonalnej.

- Ludzie nie są świadomi swojej emocjonalności, nie potrafią nazwać tego, co się dzieje z nimi w sferze emocji, w sposobach przeżywania trudnych, stresujących sytuacji, ich przyczyn i konsekwencji, przez co dochodzi do destrukcyjnych zachowań i konfliktów w relacjach z otoczeniem - tłumaczy psycholog.

Zapytany o to, dlaczego w przestrzeni dużo częściej słychać o atakach na pracowników wykonujących podstawowe zadania związane z obsługą, mówi wprost - oni są łatwiejszym celem.

- To ich w pierwszej kolejności spotykamy na swojej drodze, robiąc zakupy czy jadąc do pracy i tankując auto, więc to na nich najłatwiej się wyładować. Do tego jest mniejsze ryzyko, że konflikt z pracownikiem znajdującym się na dole firmowej hierarchii będzie miał negatywne konsekwencje dla osoby awanturującej się. Jeśli taka osoba wobec menedżera czy dyrektora zareagowałaby w sposób ostrzejszy, zapewne poniosłaby tego konsekwencje, łącznie z utratą pracy. Stąd obawy, czasem po prostu strach, uległość, co z kolei napędza agresorów. Jest to często występujący i równie często ukrywany mechanizm mobbingu - dodaje dr Waldemar Grzywacz.

Chamscy i aroganccy pracownicy - to nie są wyjątki od reguły

Ale obrywa się nie tylko szeregowym pracownikom. Również kierownicy czy menedżerowie nieraz nasłuchają się, jacy to oni są - mówiąc delikatnie - niekompetentni. Pracownicy na forum podważają ich autorytet, ignorują wydawane polecenia, są aroganccy, krzyczą, wyzywają. Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się takimi sprawami.

Obrywa się nie tylko szeregowym pracownikom. Również kierownicy czy menedżerowie nieraz nasłuchają się, jacy to oni są - mówiąc delikatnie - niekompetentni (fot. Unsplash)

Kodeks pracy nie mówił wprost, jakie zachowania mogłyby skutkować zwolnieniem pracownika z pracy za złe zachowanie. Jednak m.in. art. 100 § 2 pkt 6 K.p. mówi o tym, że na pracowniku spoczywa obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego. Co się kryje za tym pojęciem? Choć nie ma definicji zasad współżycia społecznego, to przyjęło się, że chodzi o spełnianie norm obyczajowych, społecznych czy etycznych, które obowiązują w danym środowisku.

- Prawo nie jest kazuistyczne, nie określa szczegółowo tego, jak powinniśmy się zachować w każdej sytuacji. Zawiera za to normy generalne i to jest pewien problem. Oczywiście wszyscy jesteśmy zobowiązani szanować godność innego człowieka. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, ale zaznacza też, że na każdym pracowniku ciąży obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. To pojęcie jest bardzo szerokie i bardzo pojemne, ale odnosi się do zasad kulturalnego zachowania w miejscu pracy względem przełożonych, które w każdej firmie mogą być przecież inne - mówi dr Patryk Kuzior z Katedry Prawa i Administracji Akademii WSB.

Zapytany o to, jak więc wyznaczyć granice tego, co wolno, a czego nie względem szefa, wskazuje, że temat jest bardzo trudny, bo innym językiem na co dzień porozumiewają się np. budowlańcy, a innym prawnicy. Dla jednych przekroczeniem granicy będzie zwracanie się po imieniu do przełożonego, dla innych jest to standardem.

- Wszystko zależy od tego, co w danej filmie jest przyjęte za normę. Dlatego wskazanie, jakie dokładnie zachowania będą przekroczeniem granicy i złamaniem prawa, jest bardzo trudne, bo w każdym zakładzie będzie się do tego podchodziło inaczej - wyjaśnia. - Jeśli sprawa trafi do sądu, to on będzie analizował, jak w tym miejscu wygląda kultura organizacyjna i jak na co dzień wyglądały relacje między pracownikami. Jednak z całą pewnością wielokrotne ubliżanie szefowi, podważanie jego kompetencji, sąd będzie mógł uznać za złamanie prawa, a konsekwencją takiego zachowania może być zwolnienie z pracy - komentuje nasz rozmówca.

Tak też zdecydował Sąd Najwyższy, który w wyroku z 1999 roku stwierdził, że postępowanie pracownika, który w ewidentny sposób lekceważy dobre obyczaje i szkodzi dobremu imieniu pracodawcy, stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Co - jak zaznaczył sąd - jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie takiemu pracownikowi umowy o pracę.

Jak reagować na niemiłe zachowanie drugiego człowieka

Dr Waldemar Grzywacz zapytany o to, jak pracownicy mogą zachować się w sytuacji, kiedy ktoś ich atakuje, podpowiada, że w pierwszej kolejności powinni, odwołując się do faktów, wyjaśnić, omówić tę sytuację, nazwać to, co się wokół nich dzieje, co się wydarzyło i nazwać emocje, jakie wtedy odczuwają, np. powiedzieć "widzę, że jest pani zdenerwowana".

- Takie opisanie całego zdarzenia daje chwilę na wyciszenie się i spojrzenie na zajście z innej perspektywy - przede wszystkim sprawcy zdarzenia. Pozwoli zdystansować się, dać czas na wspólne zastanowienie się nad tym, jak dany problem rozwiązać. Później można dodać: "poszukajmy najlepszego rozwiązania". To są sposoby zaopiekowania się klientem i jego emocjami. Natomiast jeżeli jest to bezpośredni, bardzo agresywny atak, konieczne jest asertywne zachowanie, wskazanie, że rozumie się przyczynę poirytowania, ale nie akceptuje się agresji, wyzwisk - tłumaczy nasz rozmówca.

W walce z tego typu zdarzeniami widzi też dużą rolę pracodawców. To oni powinni organizować szkolenia pracowników, podczas których dowiedzą się, jak właściwie reagować w takich sytuacjach. Kluczowe jest też to, żeby wiedzieli, że ich pracodawca - jeśli będzie taka potrzeba - stanie za nimi murem.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl