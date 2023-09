Obniżyli wymogi stawiane maszynistom. "Nie umiałem zrozumieć tych absurdów"

Maszynista to osoba uprawniona do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych i pociągów na sieci kolejowej (zdj. ilustracyjne, źródło: Unsplash/Eddie Bugajewski)

Maszynista to osoba uprawniona do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych i pociągów na sieci kolejowej (zdj. ilustracyjne, źródło: Unsplash/Eddie Bugajewski)

Z corocznego "Sprawozdania z funkcjonowania rynku kolejowego za 2022 rok" przygotowywanego przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że w Polsce w tym zawodzie pracuje obecnie ponad 13 tysięcy osób. Tylko w samych Kolejach Mazowieckich jest zatrudnionych prawie 650 maszynistów. Do samodzielnych służb przygotowuje się 75 kandydatów. W Kolejach Dolnośląskich zatrudnionych jest natomiast ponad 210 maszynistów. W Polregio pracuje 1682 maszynistów, którzy każdego dnia dowożą pasażerów do 1900 stacji docelowych. Kolejne 152 osoby są zatrudnione jako maszyniści stażyści i przygotowują się do podjęcia pracy.

Maszynista to osoba uprawniona do samodzielnego prowadzenia pojazdów kolejowych i pociągów na sieci kolejowej. Zawód maszynisty należy do grupy zawodów regulowanych – osoba kierująca pociągiem musi mieć licencję i świadectwo maszynisty. Aby prowadzić pociąg, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, w tym wymogów psychofizycznych oraz odbyć szkolenia i zdać egzaminy.

Od lat liczba maszynistów systematycznie spada. Nie ma też co liczyć na zastępowalność pokoleń. Co to oznacza? Maszyniści po prostu starzeją się, od lat młodzi pracownicy stanowią najmniej liczną grupę wiekową wśród wszystkich zatrudnionych. Związki zawodowe wyliczają, że w najbliższym czasie wśród maszynistów będą takie roczniki, gdy w ciągu jednego roku około tysiąc pracowników będzie odchodziło na emeryturę.

Z trendem tym próbuje zerwać PKP Intercity, które obecnie zatrudnia 1657 maszynistów i maszynistek. 272 osoby to stażyści przygotowujący się do prowadzenia pociągów. 37 proc. z nich to młodzi ludzie poniżej 26. roku życia. W najbliższych latach przewoźnik planuje rocznie zatrudniać i szkolić ponad 250 nowych maszynistów.

- Miałem 19 lat, gdy wziąłem udział w rekrutacji na licencję maszynisty, a w wieku 21 lat mogłem już samodzielnie prowadzić większość pojazdów z parku taborowego, w tym skład Pendolino – opowiada Sebastian Sałański, od 6 lat maszynista, od pół roku instruktor maszynista w PKP Intercity. Pochodzę z rodziny, która ma tradycje kolejarskie i praca maszynisty zawsze wydawała mi się interesująca: z jednej strony zapewniała stabilizację, z drugiej - dawała możliwość przemieszczania się po całej Polsce.

Kobiety nie boją się prowadzić pociągów. Zdają kursy i działają

W tym zawodzie coraz częściej możemy spotkać kobiety, jednak nadal jest on silnie zmaskulinizowany. W Polsce wykonują go 54 panie. W spółce KM są zatrudnione 3 maszynistki, a już wkrótce 3 kolejne uzyskają uprawnienia do prowadzenia pojazdów szynowych. W PKP Intercity pierwsza kobieta zaczęła prowadzić pociągi w 2017 roku, aktualnie aż 8 pań pracuje na stanowisku maszynistki, a 19 kolejnych jest w trakcie uzyskiwania uprawnień do zawodu.

Wśród kobiet czynnie wykonujących ten zawód w Kolejach Mazowieckich tylko jedna z nich ma uprawnienia do prowadzenia autobusów szynowych. Jest nią pani Dagmara Szczepkowska, u której rodzinne "kolejarskie" tradycje też okazały się istotne.

- Przed rozpoczęciem pracy za nastawnikiem byłam zawodowym kierowcą – od 9-osobowych busów po 50-osobowe autokary. Sprawiało mi to radość, jednak kolejowe geny dały o sobie znać. Mój tata był kierownikiem pociągu. Można powiedzieć, że poszłam o krok dalej i zdecydowałam się na udział w rekrutacji na szkolenie na licencję maszynisty. Samodzielne służbę pełnię od stycznia tego roku. Mam autoryzację na autobusy szynowe SA135 i VT627. Po tym czasie mogę śmiało stwierdzić, że to ciekawa praca pełna wyzwań i wymagająca ciągłego rozwoju. W gronie maszynistów i maszynistek można spotkać wspaniałych ludzi, pełnych pasji do zawodu oraz bardzo dużej empatii – mówi Dagmara Szczepkowska, maszynistka KM.

Jak wynika z corocznego sprawozdania UTK, w ubiegłym roku wszystkie spółki kolejowe odnotowały łącznie 13-proc. wzrost ekwiwalentów czasu pracy kobiet na stanowisku maszynisty.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać maszynistą?

Negatywny trend spadku liczby maszynistów w Polsce odwrócić mają obowiązujące od nowego roku zmiany w prawie. Aby zostać maszynistą i samodzielnie pełnić służbę, kandydaci muszą przejść ponad dwudziestomiesięczne szkolenie, które składa się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie na licencję, druga zakończona jest uzyskaniem świadectwa. Maszyniści przechodzą również rygorystyczne testy zdrowotne. Muszą mieć doskonały wzrok, słuch oraz refleks, być zdrowym i odpornym na stres.

Jednak od nowego roku Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się poluzować obostrzenia zdrowotne. To - zdaniem resortu infrastruktury - ma rozwiązać problem z brakiem chętnych do pracy w tym zawodzie. Resort zapewnia też, że obniżenie wymagań stawianych kandydatom do pracy nie wpłynie na poziom bezpieczeństwa na kolei. Zmiany dotyczą głównie wymagań dotyczących narządu wzroku i słuchu. Aktualne wymagania (pełna lista do pobrania pod artykułem) to m.in.

ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego;

dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi lub szkłami:

nadwzroczność+5 / krótkowzroczność -8;

nadwzroczność+5 / krótkowzroczność -8; widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji;

słuch jest wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych;

osoba badana słyszy szept każdym uchem oddzielnie z odległości 2 m;

niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1000 Hz;

niedosłuch ucha gorzej słyszącego jest na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2000 Hz;

A luka kadrowa jest spora. Jak wyliczył Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, niedobór maszynistów jest aktualnie szacowany na ok. 2 tys. osób, jednak jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, wartość ta może wzrosnąć do nawet 5 tys. osób.

Dyrektor generalny Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin uważa, że najnowsze zmiany nie wpłyną negatywnie na poziom bezpieczeństwa na torach, za to udało się w nich usunąć wiele absurdalnych zapisów, które skutecznie utrudniały dostęp do zawodu.

- To krok we właściwą stronę i cieszę się, że Ministerstwo Infrastruktury wsłuchało się w głos rynku. Przykładowo nie potrafiłem zrozumieć tego, co zresztą moim zdaniem było niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej, że maszynista, który już wcześniej nabył prawo do wykonywania zawodu, ale wraz z wiekiem pogorszył mu się wzrok, mógł prowadzić pociąg w soczewkach kontaktowych lub okularach, natomiast nowy kandydat nie miał możliwości aplikować na kurs, jeśli nosił soczewki - wskazuje jeden z absurdów. - To nie miało żadnego uzasadnienia względami bezpieczeństwa czy uczciwych zasad rekrutacji - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Kolejarze z ochroną taką samą jak funkcjonariusze publiczni

Warto przypomnieć, że 23 maja prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki zmianom członkowie obsady pociągu skorzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, że każde naruszenie nietykalności cielesnej kolejarza będzie ścigane z urzędu przez prokuraturę.

Dzięki nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym za napaść na pracownika obsługi pociągu będzie grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

- To historyczny moment dla polskiej kolei. Dobrze jest wiedzieć, że ochrona prawna przed ewentualnymi zdarzeniami będzie adekwatna do specyfiki pracy, jaką świadczą kierownicy i konduktorzy. O zmiany w ustawie o transporcie kolejowym apelowaliśmy już w czerwcu 2018 roku, po ataku na konduktorów Kolei Dolnośląskich. Cieszy mnie, że presja środowiska kolejowego będzie skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników spółek transportowych - komentował decyzję PAD, prezes Kolei Dolnośląskich.

Polacy doceniają pracę maszynistów. Zdecydowana większość z nas ich szanuje

Pracę maszynistów doceniają Polacy. Jak wynika z przeprowadzonego na zlecenie spółki Polregio na początku września 2023 badania „Kolejarz zawód zaufania publicznego”, 85 proc. Polaków darzy maszynistów kolejowych w Polsce szacunkiem, a 77 proc. zaufaniem. 37 proc. badanych uważa zawód maszynisty kolejowego za służbę. Zdaniem Polaków to profesjonalizm i odpowiedzialność maszynisty kolejowego (62 proc.) ma największy wpływ na bezpieczeństwo podróżujących. Dzięki czemu koleje uznawane są przez 44 proc. Polaków za najbezpieczniejszy środek transportu pasażerskiego.

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce uprawnienia do pracy w tym zawodzie posiada ponad 15 tysięcy osób. (fot. Shutterstock)

– Cieszy nas bardzo wysoki poziom zaufania do zawodu maszynisty kolejowego. Kandydaci, ale też coraz częściej kandydatki na maszynistki kolejowe przyznają, że wykonywanie tego zawodu postrzegają jako służbę i misję, a nie tylko pracę. Proces zdobywania kwalifikacji jest czasochłonny i wymaga dużej koncentracji kandydata czy kandydatki, ale uzyskanie licencji gwarantuje pracę, która darzona jest wysokim zaufaniem społecznym – mówi Adam Pawlik, prezes Polregio.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl