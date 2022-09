O znaczeniu zaufania w organizacji, wyzwaniach rekrutacyjnych oraz nowym podejściu do komunikacji Anna Mirek z ING Hubs Poland

- Budowanie zaufania w organizacji to bardzo trudny obszar, ponieważ wymaga budowania zaufania w całej organizacji, na każdym poziomie w tym np. wyższej kadry managerskiej. Jeżeli firma wskazuje w swojej strategii, że ważnym elementem jest zaufanie, to musi być to efektywnie wdrożone i utrzymane w codziennej pracy – podkreśla w rozmowie z PulsHR Anna Mirek, dyrektor HR i komunikacji w ING Hubs Poland.

Na czym polega specyfika kultury organizacyjnej ING Hubs Poland?

Anna Mirek, dyrektor HR i komunikacji w ING Hubs Poland: – Dla ING Hubs Poland zawsze najważniejszy był i jest pracownik. Jest dla nas bardzo ważne, aby miał możliwości rozwoju, świetne miejsce pracy, dopasowane do jego potrzeb oraz aby na co dzień czuł wsparcie swojego zespołu i przełożonego.

Chcę mocno podkreślić, że te założenia nie stanowią wsadu do strategii spisanej w prezentacji w Power Point, tylko faktycznie są to nasze wartości, którymi kierujemy się w pracy i które tworzą nasz codzienny świat.

Na poziomie Grupy ING zdefiniowaliśmy wartości, które nazywamy „pomarańczowym kodem”, czyli „orange code”. Jest on rozpoznawany przez wszystkich pracowników ING na całym świecie. Pomarańczowy kod określa podstawowe wartości, które są dla nas istotne w codziennej pracy oraz które stanowią dla nas podstawę budowania kultury organizacyjnej w ING Hubs Poland.

Co znajduje się w gronie tych wartości?

Anna Mirek: – Wartości ING, które są naszą obietnicą dla wszystkich pracowników to: jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni, kierujemy się zdrowym rozsądkiem oraz jesteśmy odpowiedzialni. To także elementy związane z codzienną współpracą, pomaganiem sobie nawzajem. W oparciu o „orange code” podkreślamy też wagę zaufania, które, w naszym przekonaniu, jest podstawą do sprawnego działania w każdej organizacji.

Z jakich powodów jest to dla ING Hubs Poland tak ważne?

Anna Mirek: – Firma bez pracownika nie istnieje. To pracownicy powodują, że firma się rozwija, że ING Hubs Poland istnieje na rynku polskim już prawie 20 lat. To wszystko dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu naszych pracowników. Jesteśmy tego świadomi i dlatego bardzo to doceniamy.

Mamy także potrzebę wzmacniania przynależności pracownika do organizacji. Dążymy do tego, by pracownik czuł, że to jest jego firma, że ma realny wpływ na jej funkcjonowanie, ma zdanie, które jest słyszalne i z którym liczy się kadra kierownicza. Badania dowodzą, że dzięki temu pracownik mocniej identyfikuje się z firmą, pracuje bardziej wydajnie i odczuwa znacznie większą satysfakcję z pracy.

Jak budować zaufanie w organizacji?

Anna Mirek: – To jest bardzo trudny obszar, ponieważ wymaga budowania zaufania w całej organizacji, na każdym poziomie w tym np. wyższej kadry managerskiej. Jeżeli firma wskazuje w swojej strategii, że ważnym elementem jest zaufanie, to musi być to efektywnie wdrożone i utrzymane w codziennej pracy.

W ING Hubs Poland zespół managerski bardzo zwraca na to uwagę i komunikuje się w bardzo otwarty i szczery sposób.

Na przykład, co dwa tygodnie przedstawiciele Management Teamu mają spotkanie ze wszystkimi managerami. Podczas tych spotkań managerowie mogą zadawać członkom kadry zarządzającej dowolne pytania. Przebieg spotkań nie jest zaplanowany, a forma, od dłuższego już czasu, stanowi swobodną dyskusję. Uważam, że tego typu sposób współpracy buduje zaufanie.

Jako ciekawostkę dodam, że na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy powrót wielu naszych byłych pracowników. Jestem przekonana, że w ich powrocie dużą rolę odgrywa sama marka ING, ale również to, jaką firmą jesteśmy i jakie miejsce pracy budujemy. I to jest właśnie zaufanie, o którym mówimy.

Jak ewoluuje komunikacja w dobie post pandemicznej?

Anna Mirek: – To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ komunikacja w naszej firmie przechodzi właśnie pewnego rodzaju transformację. Przed okresem pandemii komunikowaliśmy się w najłatwiejszy dla wszystkich sposób, czyli w biurze, w sposób bezpośredni. To pozwalało nam w ciągu przysłowiowych pięciu minut w kuchni załatwić dwa lub trzy spotkania, przekazując sobie wiele ważnych informacji.

Pandemia spowodowała, że każdy z nas zaczął pracować w pewnego rodzaju zamknięciu, odizolowaniu. Trochę nas to przeraziło i spowodowało, że komunikacja zmieniła się w znaczny sposób. W tym momencie mamy bardzo dużo kanałów online, które z jednej strony pomagają, ale czasami przeszkadzają, ponieważ powodują przebodźcowanie.

Zbyt dużo kanałów dotarcia powoduje, że komunikacja nie jest efektywna, tym samym nie docieramy do naszego odbiorcy tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego staramy się nie dodawać nowych kanałów, a upraszczać te już istniejące.

W ING Hubs Poland pracujecie obecnie nad jednym ze strategicznych projektów o nazwie „Communications 4.0”.

Anna Mirek: – Zgadza się. W ramach projektu strategicznego Communications 4.0 wypracowujemy nowe podejście do komunikacji wewnętrznej. Definiujemy zarówno podejście do samych treści, ale i do narzędzi.

Naszym celem jest zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej. W tych rozwiązaniach wskazujemy m.in narzędzia do komunikacji formalnej i te do komunikacji mniej formalnej. To znacząco ułatwi naszym pracownikom wyszukiwanie potrzebnych dla nich informacji. Chcemy również zadbać o styl komunikacji, który w aktualnych czasach powinien być krótki i konkretny.

Na koniec dodam, że jestem dumna z tego, że nasi pracownicy współtworzą z nami naszą strategię komunikacji wewnętrznej. Lubimy ich angażować i to jeden z takich przykładów.

Jak wygląda w dzisiejszych czasach rekrutacja i z pozyskaniem jakiego typu pracowników jest kłopot?

Anna Mirek: – I znowu bardzo ciekawe pytanie. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy współtworzą jeden z najlepszych banków na świecie. Dlatego też często poszukujemy osób znających bardzo niszowe technologie, a także ekspertów z dużym doświadczeniem w środowiskach międzynarodowych. Mamy klientów, którym dostarczamy różnorodne portfolio usług opartych o technologię i najnowsze rozwiązania.

Aktualnie największym wyzwaniem jest pozyskanie ekspertów m.in. w obszarze monitoringu transakcji oraz AML, czyli zapobieganiu praniu pieniędzy.

W ostatnim czasie zaczęliśmy poszukiwać osób prosto po studiach, bądź z krótkim doświadczeniem, ponieważ czujemy ich potencjał. Jeżeli takie osoby chcą się uczyć i rozwijać, są otwarte na nowe tematy, to my chętnie przyjmiemy ich na swój pokład. Jesteśmy firmą, która wie, jak rozwijać talenty.

Z dumą muszę powiedzieć, że 1 września przyjmowaliśmy 3000. pracownika. Bardzo cieszy nas fakt, że w przeważającej większości są to osoby zatrudnione na umowę o pracę. W związku z tym możemy przypuszczać, że są to osoby, które wiążą przyszłość z naszą firmą.

Paweł Holnicki-Szulc, członek management teamu ING Hubs Poland, Tribe Lead Business and Risk Solutions Tribe: – Z perspektywy zaspokojenia potrzeb rekrutacyjnych, obecnie jesteśmy w niezwykle trudnym momencie. Specyfika sektora IT czy SSC/ BPO to z jednej strony rotacja na poziomie przekraczającym 20 proc., presja inflacyjna, z drugiej strony Polski Ład zwiększający presję na wynagrodzenia oraz zwiększający polaryzację wyboru form zatrudnienia - przede wszystkim atrakcyjność umów B2B.

Dodatkowo powszechność pracy zdalnej lub form hybrydowych zwiększa płynność rynku kandydatów. Sektor SSC to dodatkowo duża dynamika wzrostu, outsourcing coraz bardziej złożonych i zaawansowanych usług, a więc presja na pozyskanie najlepszych specjalistów, również międzynarodowych. Przykładem jest zespól modelowania i walidacji ryzyka w ING Hubs Poland. Zatrudniamy w nim ponad 300 osób, z których blisko 1/3 to obcokrajowcy.



Mówiąc o wyzwaniach rynku pracy warto wspomnieć o dwóch aspektach kluczowych dla podtrzymaniu stabilnego wzrostu: inwestycjach w technologię i innowacje oraz inwestycję w dobrostan (wellbeing) pracowników. W ING Hubs Poland od zeszłego roku realizujemy m.in. kompleksową strategię w obszarze wellbeing'u.

Strategia ta skupia się na kilku obszarach - to zmiany strukturalne, które mają na celu zwiększać świadomość w ramach organizacji, to także dostarczanie naszym pracownikom wiedzy i narzędzi, aby byli w stanie zadbać o swój dobrostan. Dbamy także o zapewnienie wszystkim dostępu do najlepszych specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego, którego znaczenie pokazała nam pandemia i izolacja.

Jaka będzie zatem przyszłość ING Hubs Poland?

Anna Mirek: – Uważam, że w ING Hubs Poland przez 19 lat udowodniliśmy, że jesteśmy firmą godną zaufania, która dotrzymuje słowa. Firmą, która tworzy świetne miejsce pracy dla swoich pracowników.

Dlatego osobiście widzę tę przyszłość bardzo dobrze. Będziemy dalej się rozwijać na polskim rynku, a co najważniejsze to przed nami kolejne obszary działań w ramach Grupy ING na świecie.

Na pewno będziemy dalej rosnąć, ale już nie w tak intensywnym tempie.

Jednocześnie ważne jest dla nas to, aby dalej rozwijać się technologicznie i automatyzować procesy tam, gdzie jest to możliwe.

Zależy nam również na utrzymaniu wysokiej satysfakcji naszych pracowników i tworzenie najlepszego miejsca pracy. Niedawno przenieśliśmy swoją siedzibę do nowego, bardzo nowoczesnego biura w Katowicach, z którego nasi pracownicy są bardzo zadowoleni.

Otwarty jest też projekt naszego nowego biura w Warszawie, które powinno być gotowe za około dwa lata.

Jak widać nasze plany na kolejne lata są już sprecyzowane i nie pozostaje mi nic innego jak wspierać moją firmę w ich realizacji.