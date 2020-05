O wyzwaniach świata po pandemii podczas EEC Online. Spotkajmy się w sieci

EEC Online to wydarzenie, na które złożą się debaty poświęcone analizie i przyszłości gospodarki, dyskusje o nowej rzeczywistości i pomysły na wychodzenie z postpandemicznego kryzysu.

EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Jest już dostępna agenda wydarzenia.

Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem. Zarejestruj się już dziś.



Od 18 do 20 maja Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz katowicki Spodek jak co roku miały stać się miejscem, w którym wspólnie szuka się rozwiązań, odpowiada na pytania i diagnozuje współczesny świat. Pandemia koronawirusa jednak zweryfikowała rzeczywistość. Data Europejskiego Kongresu Gospodarczego została przeniesiona na początek września. My jednak nie zwalniamy.

Nowa rzeczywistość postawiła przed wszystkimi nowe pytania i nieznane wyzwania. Stąd w pierwotnym terminie EEC zapraszamy Państwa do świata wirtualnego. 18-20 maja spotkamy się w internecie i wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami biznesu, rządu, samorządów i nauki odpowiadać będziemy na pytanie jak wyglądać będzie Polska i świat po pandemii koronawirusa.

– Podczas EEC Online będziemy transmitować i agregować zapisy webinariów, prezentacji, rozmów i wirtualnych debat poświęconych gospodarce, która znalazła się w całkowicie nowej sytuacji – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – Dyskusja o wyłaniającej się z chaosu przyszłości, o współdziałaniu w obliczu wielkiej zmiany, jaka nas wszystkich czeka, jest wyjątkowo potrzebna i ważna – dodaje.

Podczas 18 sesji diagnozować będziemy problemy i wspólnie będziemy szukać pomysłów na ich rozwiązanie.

Dla rynku pracy szczególnie atrakcyjne będą debaty z ostatniego dnia EEC Online. 20 maja sprawdzać będziemy, jaki model zarządzania sprawdzi się w czasach po wirusie. Jaki krajobraz rynku pracy wyłoni się z chaosu, który stworzyła pandemia? Jak nowe standardy życia i pracy przekształcą relację pracodawca-pracownik?

EEC Online odbywać się będzie poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.

Rejestracja uczestników odbywa się pod tym adresem

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 2-4 września 2020 roku, European Tech and Start-up Days zaplanowano na 3-4 września.