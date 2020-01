O wyzwaniach dla branży z branżą w sercu Śląska

Choć rynek pracownika z jakim od jakiegoś czasu mamy do czynienia powoli się kończy, to nadal znalezienie odpowiedniego pracownika dla wielu firm jest wyzwaniem. Rekruterzy i HR-owcy stoją przed niezwykle trudnym zadaniem. Oczekiwania, nie tylko płacowe oraz optymizm pracowników nie słabną, pracodawcy muszą przedstawiać im zatem ofertę lepszą od konkurencji.

Spowolnienie gospodarcze, wzrost kosztów pracy, automatyzacja, niedopasowanie kompetencyjne i rotacja pracowników - to jedne z najczęściej wskazywanych wyzwań stojącymi przed pracodawcami w 2020 r.

Między innymi o tym jak zatrzymać w takich warunkach "kolekcjonerów doświadczeń" rozmawiać będziemy podczas PushHR Day - branżowej konferencji pracodawców, HR-owców oraz rekruterów z południa Polski.

Udział w debacie wezmą: Agnieszka Kolenda, executive director Hays Poland, Marcin Nowak, head of management board ABSL, Barbara Piontek zastępca prezesa KSSE, Mirosława Rudzka, head of training Mercedes Benz Polska, Iwona Suchomka prezes zarządu Keystone Consulting, Joanna Wiercigroch, HR Specialist Fluor.

Debatę poprowadzi doświadczony dziennikarz Piotr Myszor. Zakładamy, że poruszone tematy będą początkiem wzajemnej wymiany doświadczeń.

Agnieszka Kolenda, dyrektor Hays Poland komentując tegoroczną edycję raportu płacowego Hays podkreślała, że kluczowe dla firm w 2020 może okazać się bardziej świadome otwarcie na pracowników tymczasowych.

- Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczyć będą szeroko pojętego zwiększania zatrudnienia, zarówno poprzez pozyskiwanie pracowników tymczasowych lub kontraktowych, jak również organizowanie praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji - podkreśla Kolenda.

Na młodych pracowników i znaczenie staży oraz praktyk uwagę zwraca także nasz kolejny prelegent, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Barbara Piontek. W rozmowie z PulsemHR podkreślała, że młodzi ludzie, by znaleźć idealne miejsce dla siebie powinni móc "przymierzyć zawód".

- Pamiętam swoje praktyki. W modelu, który wówczas funkcjonował, każdy był szczęśliwy, ale nikt nie był wygrany. Dla firmy najważniejsze było, aby praktykanci nie przeszkadzali pracownikom – obserwowali ich pracę i parzyli kawę. Szkoły były zadowolone, bo uczniowie kończyli praktyki. Młodzi zaś cieszyli się, ponieważ mieli święty spokój. Problem w tym, że żadna ze stron nie miała korzyści z tego modelu współpracy. My chcemy to zmienić – uczestnicy naszego programu będą nie tylko szczęśliwi, ale i wygrani - podkreśla Barbara Piątek.

Gliwicka firma Fluor zdając sobie sprawę, z tego że współpraca z wyższymi uczelniami potrafi "ubrać w kompetencje" potencjalnych przyszłych pracowników współpracuje z Politechniką Gliwicką.

- Aktywność Fluor wspierająca środowisko akademickie i szkolnictwo wyższe pozwala wyłonić kandydatów z wysokim potencjałem rozwojowym, najsprawniej poruszających się w używanym przez biura inżynieryjne oprogramowaniu czy sposobie zarządzania inwestycją. Co ważne, działania te pozwalają na rozpoznanie ich umiejętności interpersonalnych oraz poziomu motywacji do pracy w międzynarodowej organizacji - tłumaczy Joanna Wiercigroch, która także weźmie udział w debacie.

W zarządzaniu zespołem niewątpliwie pomóc mogą nowoczesne rozwiązania. Keystone Consulting W 2018 roku wprowadziła na polski rynek nowatorskie narzędzie - platformę Thalento. Jest to specjalna platforma z zestawem inteligentnych narzędzi analizy i oceny, wspomagających procesy zarządzania pracownikami.

- Rozwiązania Thalento zapewniają sporą porcję informacji zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy, który mając wiedzę o tym, jakie mocne strony ma jego zespół, może wykorzystać je w optymalny sposób. A dziś dokładnie o to chodzi w rozwoju przedsiębiorstw - wyjaśnia prezes Keystone Consulting Iwona Suchomska. Swoimi opiniami i doświadczeniami będzie dzielić się podczas PulsHR Day w Willi Gardenie w Parku Śląskim.

Dostępność pracownika to także miejsce. Podczas debaty szukać będziemy odpowiedzi na pytanie czy Śląsk może być traktowany jako kopalnia talentów. Pomóc w odpowiedzi na to pytanie mogą wyniki badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Między innymi o potencjał miast pytać będziemy Marcina Nowaka, head of management board W ABSL.

Istotnym elementem dobrego marketingu firmy wśród potencjalnych pracowników są także działania i projekty z zakresu komunikacji marketingowej. Wie o tym doskonale nasz kolejny gość, Mirosława Rudzka, head of training w Mercedes-Benz na Europę Centralną. W 2013 roku była ona szefową projektu "Stacja Mercedes", nominowanej do prestiżowej nagrody European Excellence Awards.

Rozmowy, dyskusje, kontakty

