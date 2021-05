Nowy trend w kadrach. Czy haerowcy powinni już zacząć bać się o pracę?

Wirtualni HR-owcy mogą prowadzić rekrutację, koordynować komunikację wewnętrzną, a także szkolić pracowników. Właśnie dlatego firmy coraz chętniej sięgają po chatboty i voiceboty.

Wirtualni asystenci kojarzą się przede wszystkim z infolinią, a to tylko jedno z wielu zastosowań chatbotów i asystentów głosowych. O tym, jak dynamicznie wzrasta wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie i życiu codziennym, świadczą chociażby środki, jakie co roku są przeznaczane na jej rozwój.

Według analizy przeprowadzonej przez Uniwersytet Stanforda (Artificial Intelligence Index Report 2021) w zeszłym roku wydano na ten cel globalnie prawie 68 mld dolarów, to o 40 proc. więcej niż w 2019 r.1

O popularności sztucznej inteligencji świadczy też jej szerokie zastosowanie, dobrze widoczne w raporcie firmy McKinsey (The state of AI in 20202), który wymienia 8 obszarów i 16 podobszarów wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Wśród nich są również zagadnienia charakterystyczne dla działów kadr w postaci procesów rekrutacyjnych i zarządzania wydajnością pracowników. Do tych zadań angażuje sztuczną inteligencję odpowiednio 10 proc. i 7 proc. firm, korzystających z jakiejkolwiek formy automatyzacji.

- W ostatnich miesiącach zauważyłem szczególny wzrost zainteresowania firm właśnie tymi aspektami automatyzacji. Przede wszystkim z powodu upowszechnienia pracy zdalnej i hybrydowej, choć uważam, że i tak by to niedługo nastąpiło, a pandemia jedynie przyspieszyła udział sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów HR-owych. Zapytania o możliwości uruchomienia asystentów głosowych do obsługi procesów kadrowych stanowią już 25 proc. wszystkich zgłoszeń – zauważa Michał Bukontt, dyrektor sprzedaży w oferującej boty firmie Sprint.

Boty w HR

Wirtualni pracownicy działu kadr mogą obsłużyć praktycznie wszystkie powtarzalne procesy kadrowe. Ich zadania można podzielić na dwa główne obszary, tożsame z tymi wskazanymi przez McKinsey – rekrutację i obsługę tzw. klienta wewnętrznego, czyli pracowników.

W ramach pierwszej kategorii zadań cyfrowi asystenci mogą zarówno obsługiwać infolinię dla kandydatów (przyjmować zgłoszenia i odpowiadać na pytania kandydatów na temat pracy w firmie), jak i kontaktować się samodzielnie z osobami, które przesłały swoje aplikacje, żeby zweryfikować, czy na pewno spełniają wszystkie kryteria z oferty pracy. To bardzo duże wsparcie, ponieważ z jednej strony minimalizuje ewentualne pominięcie któregoś zgłoszenia i zapewnia odpowiedź na każde z nich, a z drugiej, pozwala ludzkim pracownikom poświęcić więcej uwagi najlepszym kandydatom.

- Jeszcze większe pole do popisu voiceboty mają w komunikacji wewnętrznej z pracownikami. Mogą obsługiwać większość standardowych procesów – od obsługi pytań pracowników o ścieżki rozwoju wewnątrz firmy lub tych dotyczących zarządzania benefitami, przez wsparcie IT, po prowadzenie szkoleń wprowadzających nowych pracowników do firmy. Zauważyłem, że przedsiębiorcy chętnie wykorzystują asystentów głosowych także do tworzenia całodobowych helpdesków do załatwiania podstawowych spraw takich jak zgłaszanie wniosków urlopowych czy wypełniania najważniejszych dokumentów pracowniczych – dodaje Michał Bukontt.

W komunikacji wewnętrznej popularne są również chatboty. Przykładem jest grupa Żywiec, która zdecydowała się na wdrożenie Intrabota, któremu pracownicy będą mogli zadać wszystkie pytania, które do tej pory kierowali do działu HR i administracji.

- Intrabot w naszej organizacji jest odpowiedzią na rosnącą liczbę powtarzalnych zapytań od pracowników z zakresu HR i administracji. To ogólnodostępna baza wiedzy, z której pracownik może korzystać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i odpowiada w przeciągu kilku sekund. W najbliższej przyszłości będziemy rozwijać narzędzie o kolejne tematy - we współpracy z pozostałymi działami. Zarówno po stronie pracownika jak i całego HR widzę same korzyści z wykorzystania tego urządzenia- mówi Karolina Czarnecka, specjalista ds. administracji personalnej w grupie Żywiec.

Na wprowadzenie chatbota zdecydowała się sieć Biedronka. We współpracy z firmą KODA Bots sieć wprowadza sztuczną inteligencję. Pierwsze, testowe, wdrożenie odbyło się pod koniec sierpnia 2019 roku. Opieką chatbota zostały objęte wszystkie pytania związane z logowaniem i rejestracją w pracowniczym extranecie. Teraz sieć Biedronka uruchamia rozwiązanie w pełniejszym zakresie.

Kandydaci ostrożni

Warto przytoczyć badanie Pracuj.pl, podczas którego zapytano kandydatów, jak zareagowaliby na informację o zaangażowaniu AI we wstępną selekcję CV kandydatów na stanowisko pracy, które ich interesuje. Jak się okazuje, w gronie osób zniechęconych do starań o pracę znalazło się 36 proc. badanych. Z kolei 43 proc. badanych nie zmieniłoby swojego nastawienia do rekrutacji, a co piąta osoba (21 proc.) byłaby nawet bardziej skłonna do aplikowania.

Czym innym jest jednak ogólny stosunek do wykorzystania sztucznej inteligencji w rekrutacji, a czym innym ocena jej użycia do konkretnych celów. Okazuje się, że najmniejszy entuzjazm wykazywany jest wobec podejmowania przez AI ostatecznej decyzji o zatrudnieniu - takie działanie pozytywnie ocenia zaledwie 33,5 proc. badanych, niewiele mniej ma do niego negatywny stosunek (31,5 proc.). Niewiele mniej kontrowersji budzi prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online przez bota (43 proc. pozytywnych ocen) oraz wstępna selekcja CV przez AI (44,5 proc.).