Nowy trend ma być ratunkiem dla firm, ale może przynieść więcej złego niż dobrego

- To dość nowy termin, który w dużym skrócie odnosi się do pozyskiwania przez firmę nowych umiejętności, kompetencji, ale bez realnego zwiększania zatrudnienia etatowców, czyli ludzi pracujących w pełnym wymiarze godzin - wyjaśnia Paulina Łączek-Ciećwierz, prezes Recruitment International Consulting Group.

W ubiegłym roku australijskie linie lotnicze borykające się z problemami kadrowymi postanowiły poprosić kadrę kierowniczą, by ta problem z brakiem rąk do pracy rozwiązała rotacją wśród osób, które zajmowały się obsługą bagażu. Zdaniem Emily Rose McRae, która od 2019 roku kieruje zespołem Gartnera ds. badań nad przyszłością pracy, koncentrując się na praktykach HR, taka forma radzenia sobie z problemami kadrowymi będzie coraz popularniejsza.

I choć o zjawisku tym dziś mówi się głównie za oceanem, to taki sposób radzenia sobie z problemami kadrowymi może być realizowany także na polskim rynku.

- To w praktyce podejście polegające głównie na rozwoju obecnej kadry i łataniu braków kadrowych poprzez zlecenia i tzw. umowy śmieciowe. To także wspieranie się stażystami i praktykantami. Czyli wciąż unikanie zatrudniania etatowców, deklarowania długoterminowej współpracy. Niektórzy twierdzą, że to może być trend widoczny w 2023 roku w związku z niepewną sytuacją makroekonomiczną - dodaje Paulina Łączek-Ciećwierz.

O zjawisku cichego zatrudniania dziś głównie mówi się za oceanem (fot. Shutterstock)

Firmy potrzebują specjalistów, na rynku jest ich nadal za mało

Firmy stoją dziś przed ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony jest widmo recesji, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej, mimo iż dane zapowiadają duże zmiany na rynku pracy (na niekorzyść pracowników), pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników to nadal duży problem.

Analitycy komentujący najnowsze dane z rynku pracy, mimo iż podkreślają, że bezrobocie będzie w najbliższych miesiącach wzrastać, zaznaczają jednocześnie, że firmy nadal będą borykały się z problemami rekrutacyjnymi. Tym bardziej że po pandemicznych doświadczenia zdają sobie sprawę z tego, że decyzja o zwolnieniach powinna być ostatecznością.

- Zwalniać trzeba z głową.W branżach wrażliwych, gdzie zdobycie specjalisty jest bardzo trudne, trzeba ocenić, czy koszty zwolnienia, odprawy, a potem znalezienia, wyszkolenia i wdrożenia nowego pracownika, kiedy kryzys już minie, nie będą wyższe niż „przezimowanie" pracownika, którego już mamy na pokładzie. Oczywiście do tego trzeba mieć zasoby, a zdaję sobie sprawę, że niektóre branże – na przykład motoryzacyjna, hotelarska czy kina – lecą na oparach - zauważa Dagmara Sobolewska, dyrektor HR w Erbudzie.

Ciche zatrudnianie ma się opierać na dwóch filarach. Z jednej strony firmy szukają wśród już zatrudnionych takich osób, które mogą "wskoczyć" na inne stanowisko czy pozyskać nowe kompetencje.

Drugą grupą mają być osoby zatrudnianie czysto projektowo, na umowy śmieciowe lub stażowe, w ten sposób wypierając popularne etaty.

Nowi-starzy pracownicy z innymi zadaniami to nie zatrudnianie

- Pojęcie „cicha rezygnacja” powstało na platformie TikTok i zostało zdefiniowane w mediach jako rezygnacja z jakichkolwiek dodatkowych obowiązków wychodzących poza opis stanowiska pracy. Termin „ciche zatrudnianie” pojawił się natomiast już w opracowaniu trendów HR-owych na rok 2023 i został określony jako przeciwieństwo „cichej rezygnacji”, czyli dokładanie przez pracodawcę pracownikowi dodatkowych obowiązków. Do obydwu terminów podchodzę z ostrożnością, ponieważ nie sądzę, aby zostały one dobrze zbadane i zdefiniowane - komentuje dr. hab. Paweł Korzyński z Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak dodaje, wymieniane w mediach korzyści cichego zatrudniania z faktycznym zatrudnianiem mają niewiele wspólnego.

- W przypadku cichego zatrudniania w mediach opisywane są potencjalne korzyści dla pracownika, takie jak możliwość sprawdzenia się w nowych projektach, rozwój, potencjalny awans czy podwyżka. Jeśli tak faktycznie jest, to skąd słowo „ciche” w tym terminie? Analizując wymieniane korzyści, chyba nie mamy do czynienia z cichym zatrudnianiem, tylko programem rozwojowym - dodaje.

Niemniej organizacje, które procesy wewnętrznych awansów przeprowadzą źle, muszą liczyć się z konsekwencjami.

- Każda firma ma zupełnie inną, nieporównywalną sytuację. Niektóre organizacje, w których nie wykorzystywano efektywnie potencjału i czasu pracy pracowników, mogą w ramach cichego zatrudniania zrobić przegląd sytuacji i rzeczywiście szkolić, awansować i rozwijać kompetencje obecnych pracowników. W praktyce jednak oznacza to najczęściej sprowadzanie krótkoterminowych wykonawców i powierzanie obecnym pracownikom większej liczby obowiązków. Jednak mocne dokładanie obowiązków pracownikom bez znaczącej podwyżki i awansu kończy się innym trendem – cichym odchodzeniem, czyli po prostu spadkiem zaangażowania - dodaje.

Ciche zatrudnianie ma się opierać na dwóch filarach (fot. Unsplash)

Ciche zatrudnianie może być tymczasową koniecznością

- Wydaje się, że obydwa podejścia (ciche zatrudnianie i cicha rezygnacja - przy. red.) z założenia mają w sobie pewien brak transparentności i długookresowo nie przynoszą korzyści. Ciche zatrudnianie może być tymczasową koniecznością po stronie pracodawcy. Menedżer nie jest pewny przyszłości, przewiduje okresową stagnację na rynku, rezygnuje z zatrudnienia dodatkowych stałych pracowników i zatrudnia pracowników tymczasowych lub rozdziela dodatkowe obowiązki w zespole. W krótkim okresie to może być zaakceptowane, długookresowo będzie jednak prowadziło do frustracji pracowników - zauważa Paweł Korzyński.

Na frustrację uwagę zwraca także Emily Rose McRae z Gartnera. W komentarzu do trendu zauważyła, że źle przeprowadzane procesy wewnątrz firm mogą sprawić, iż przeniesieni pracownicy będą mieć wrażenie, że ich dotychczasowa praca była mało znacząca, szczególnie jeśli na ich miejsce nie zostanie zatrudniony nikt nowy.

Paulina Łączek-Ciećwierz też widzi więcej negatywnych konsekwencji takiego rozwiązania.

- Osobiście widzę więcej zagrożeń, głównie przeciążenie pracowników, wypalenie, nieprzygotowanie kadrowe firm na ewentualne ożywienie rynkowe. To z punktu widzenia przedsiębiorcy, firmy oznacza często słabszą jakość usług i wysoce prawdopodobne odejścia pracowników, szczególnie gdy na rynku pojawią się lepsze nastroje - wyjaśnia.

Innym problemem jest stawianie na zatrudnianie czysto projektowe. To, co może sprawdzić się w części zadań, w większości przypadków może powodować niepotrzebny chaos.

- Część firm może wspierać się ludźmi zatrudnianymi tymczasowo na umowy o dzieło czy zlecenie. Takie umowy w przypadku wybranych specjalizacji, stanowisk mają sens. Jednak tymczasowe rozwiązania i tymczasowi pracownicy często powodują chaos w firmie. Dodatkowo onboarding nowych pracowników, przychodzących „na chwilę” to ogromne koszty, czas, który trzeba poświęcić na wdrożenie zamiast na bieżące działania. Zatrudnianie to inwestycja, a nie tymczasowe łatanie braków kadrowych. Ciche zatrudnianie może być rozwiązaniem tylko na chwilę, ale nie na kilka kwartałów - zauważa Łączek-Ciećwierz.

Oszczędzanie na pracownikach to najgorsze rozwiązanie

- Firmy będą się mierzyć z wyzwaniami, spowolnieniem gospodarczym i to zrozumiałe, że szukają oszczędności. Jednak jednym z najczęstszych błędów w trakcie spowolnienia, który popełniają zarządzający, jest właśnie oszczędzanie na ludziach - zauważa Paulina Łączek-Ciećwierz.

Część firm wnioski wyciągnęła z czasów pandemii.

- Historia, w tym okres pandemii, pokazuje, że najbardziej skuteczni liderzy stawiają na perspektywę długoterminową, utrzymanie zatrudnienia, rozwój i inwestycje w ludzi. Dzięki temu utrzymują stabilne wyniki i są gotowi do natychmiastowego działania w momencie ożywienia na rynku - dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl