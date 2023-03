Nowy szef Starbucksa zamierza pracować w kawiarniach sieci. Raz w miesiącu będzie baristą

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podaje CNN, Laxman Narasimhan oficjalnie został dyrektorem generalnym sieci kawiarni w poniedziałek 20 marca, natomiast z firmą jest związany od miesięcy - dołączył do Starbucksa jako tymczasowy dyrektor generalny w październiku 2022 r. Udało mu się w tym czasie poznać firmę, m.in. zdobył certyfikat baristy, który wymaga 40 godzin szkolenia w sklepach.

- Doświadczyłem każdego aspektu biznesu, aby dowiedzieć się, co naprawdę oznacza noszenie zielonego fartucha. Przywitaliście mnie w naszych sklepach, wyszkoliliście mnie na baristę. Wszystko po to, aby pomóc mi zrozumieć, co robimy, jak to robimy, a także stojące przed nami wyzwania i możliwości - napisał w liście do pracowników Narasimhan, którego cytuje CNN.

- Aby pozostać blisko kultury firmy i naszych klientów, a także naszych wyzwań i możliwości, zamierzam kontynuować pracę w sklepach przez pół dnia każdego miesiąca - dodał.