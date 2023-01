Nowy sposób pracy może być pułapką. Projekt przepisów jest już w Sejmie

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring Trendów Innowacyjności” jasno wynika, że czterodniowy tydzień pracy to trend, który w polskich firmach prędzej czy później się pojawi. Do Sejmu trafił projekt ustawy skracającej wymiar etatu do 35 godzin, część firm już testuje to rozwiązanie. Coraz częściej pojawiają się także pytania, czy można skrócić czas pracy tak, by nie ucierpiał na tym biznes.

Krótszy tydzień pracy przetestowały też m.in. Hiszpania i Wielka Brytania. Do dziś sprawdza się on na Islandii. A jak pokazuje raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring trendów w innowacyjności”, skrócenie czasu pracy jest jednym z wiodących trendów w nowoczesnych gospodarkach.

Czterodniowy tydzień pracy negatywnie oceniany jest przez pracowników m.in. gastronomii (fot. Shutterstock)

Za i przeciw, czyli 4-dniowy tydzień pracy z perspektywy przedsiębiorcy

Nic jednak nie wskazuje, że ewentualne skrócenie tygodnia pracy w Polsce nastąpi szybko. Do Sejmu trafił co prawda projekt ustawy skracający wymiar etatu do 35 godzin bez zmiany wysokości wynagrodzenia, jednak analitycy rynku pracy oceniają takie rozwiązanie w większości negatywnie. Jak wskazują, nagłe wprowadzenie zmian mogłoby mieć negatywne skutki dla gospodarki.

A jak na krótszy tydzień zapatruję się przedsiębiorcy? Tu także zdania są podzielone. Zarządzający najczęściej boją się spadku wydajności swoich firm lub konieczności zatrudnienia nowych osób, czyli podniesienia kosztów. Z drugiej strony skrócenie tygodnia pracy pozwoli uzyskać oszczędności na eksploatacji biur i budynków.

- W przypadku tak dużej zmiany ważny będzie przede wszystkim wnikliwy wgląd w to, jak na co dzień funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ciągły monitoring procesów, wyłapywanie błędów, które opóźniają pracę, i jak najszybsze eliminowanie ich. W szczególnie trudnej sytuacji będą firmy produkcyjne, przemysłowe. Trudno bowiem oczekiwać od pracownika przy taśmie montażowej, żeby zaczął wykonywać swoje zadania szybciej. Może jednak się okazać, że da się tak zorganizować pracę całego zespołu, żeby była bardziej efektywna, nie przyspieszając jednocześnie zadań wymagających precyzji i czasu - komentuje CEO firmy Timate (narzędzie do kompleksowego zarządzania ludźmi i procesami w firmie) Sebastian Młodziński.

Słowo klucz – czas

Zakładając wprowadzenie krótszego tygodnia pracy, należy spodziewać się potrzeby zwiększenia liczby pracowników. To może być jednak trudne z kilku powodów. Po pierwsze rynek pracy jeszcze długo będzie borykał się z problemami kadrowymi. Po drugie spowolnienie gospodarcze nie jest najlepszym momentem dla firm.

Zarządzający najczęściej boją się spadku wydajności swoich firm (fot. Israel Andrade/Unsplash)

Można się zatem spodziewać, że przedsiębiorstwa przynajmniej na początku wybiorą model realizowania dotychczasowych zadań bez rozbudowania zespołów. Żeby zwiększyć szansę powodzenia takiego przedsięwzięcia, będą musiały zwracać szczególną uwagę na wykorzystanie czasu pracy, czyli na to, w jaki sposób pracownicy spędzają czas w pracy, gdzie się znajdują, czy realizują swoje zadania, ale też - czy na pewno mają odpowiednią liczbę przerw.

- Nowy sposób pracy może być pułapką. Nie chodzi bowiem o to, żeby wyeksploatować pracowników, każąc im wykonywać obowiązki szybciej. Pracownikowi należą się przerwy, odpoczynek, czas na posiłek. W rozliczaniu czasu pracy najważniejsza jest i będzie sprawiedliwość. Przedsiębiorca zatem będzie musiał zadbać o to, żeby pracownicy rzeczywiście wykonywali swoją pracę - w tym przypadku pomoże praca według list zadań i harmonogramów, a także monitoring tego, czy pracownicy w ogóle pracują, czy na przykład mają za dużo przerw. Z drugiej strony jednak zarządzający będą musieli pilnować tego, by każdy zatrudniony miał odpowiednią ilość czasu na odpoczynek - dodaje Sebastian Młodziński.

O ile część branż może pozwolić sobie na przyspieszenie pracy, tak np. w przedsiębiorstwach produkcyjnych może się to okazać trudne.

- Wyobraźmy sobie fabrykę, w której brakuje niezbędnych do pracy sprzętów - to mogą być maszyny, wózki widłowe czy sprzęty diagnostyczne. Pracownicy przebywający w takim środowisku pracy nie są w stanie działać efektywnie, bo muszą czekać na dostępność potrzebnego im narzędzia. W innych przypadkach mogą też czekać na rezultat pracy innego zespołu albo po prostu nadmiernie przemieszczać się między różnymi pomieszczeniami i stanowiskami. Zamiast więc wykonywać swoje obowiązki płynnie i bez przestojów, marnotrawią swój czas nie ze swojej winy. Przedsiębiorca traci w ten sposób pieniądze. Lepiej zorganizowany proces, w którym praca przepływa bez zakłóceń, to lepsze i szybsze efekty. To także bardziej zadowoleni pracownicy - dodaje Młodziński.

W przypadku pracowników fizycznych kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo pracy. I to bezpieczeństwo może zostać zagrożone, gdy w nowych warunkach osoby na rusztowaniach czy operatorzy maszyn zaczną mimo wszystko pracować szybciej. Przedsiębiorcy będą zatem musieli bardziej niż kiedykolwiek dbać o to, aby zatrudnieni korzystali ze środków ochrony osobistej. Pomocne będzie także wdrożenie narzędzi, które będą alarmowały odpowiednie służby w razie wypadku lub pozwolą poszkodowanemu na natychmiastowe wezwanie pomocy.

Nowe wyzwanie przed liderami

Duże zmiany w organizacji pracy wymagają także zaangażowania dobrych liderów. Firmy nie będę mogły już sobie pozwolić na przypadkowe osoby na kierowniczych stanowiskach. Zespoły, by pracować w pełni wydajnie, muszą być odpowiednio zmotywowane. Można przypuszczać, że sama wizja 3-dniowego weekendu z czasem straci moc zachęcania zatrudnionych do bardziej efektywnej pracy. To będzie zadanie liderów.

- Bardzo często spotykam w swojej pracy zespoły zniechęcone, w których brakuje motywacji, zaangażowania, zwyczajnej energii. Mam wtedy poczucie, że marnuje się energia ludzi. Ludzi, którzy nie czują sensu swoich działań. Rolą lidera jest znalezienie i pokazanie zespołowi tego sensu. To wtedy wszystkim będzie chciało się wygrywać, dawać z siebie wszystko - tłumaczy Piotr Strzyżewski, właściciel Strzyżewski Consulting +33. - Niestety czasem nawet szefowie zabierają nam poczucie wyjątkowości. Umniejszają nasze dokonania, nie potrafią dobrze zarządzać, ustawiać celów, zachęcać do ich osiągania. Kończy się na tym, że zespoły nie wiedzą, co robić.

