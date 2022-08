Nowy model pracy w 3M. Pracownicy decydują, jak i gdzie chcą pracować

jk

3M wprowadza globalnie nowy model pracy. „Work Your Way” umożliwia elastyczny wybór sposobu i miejsca pracy nie tylko w biurach, ale także w zakładach produkcyjnych. Pracownicy biurowi zgodnie z pełnioną rolą oraz indywidualnymi preferencjami mogą zdecydować się na jedną z trzech opcji - stacjonarną, hybrydową lub zdalną. Natomiast, pracownicy produkcyjni mogą skorzystać z elastycznej organizacji pracy. 3M zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób, z czego blisko połowę stanowią pracownicy biurowi (Fot. mat. pras.)

Firma 3M opracowała nowy model pracy „Work Your Way”.

Pracownicy wybierają spośród trzech opcji - stacjonarnej (pracownik pracuje w siedzibie 3M przez 5 dni w tygodniu), hybrydowej (od 1 do 4 dni w biurze) albo zdalnej (praca w domu).

Natomiast pracownicy produkcyjni mogą skorzystać z elastycznej organizacji pracy.

Firma 3M testowała elastyczny model pracy już od dłuższego czasu. Na podstawie badania przeprowadzonego we wszystkich swoich lokalizacjach w 75 krajach, zebranych wniosków, oczekiwań pracowników, a także podążając za światowymi trendami na rynku pracy opracowała nowy model „Work Your Way”.

- Jesteśmy świadomi, że nie ma uniwersalnego modelu pracy. To, jak, gdzie i kiedy pracujemy, zależy w dużej mierze od stanowiska pracy, lokalizacji, ale przede wszystkim od indywidualnej sytuacji każdego pracownika i jego potrzeb. W 3M wierzymy, że praca i życie osobiste mogą iść w parze. Dzięki wdrożeniu nowej koncepcji Work Your Way tworzymy atrakcyjne środowisko pracy, angażujące pracownika w optymalny dla niego sposób i które jednocześnie sprzyja innowacyjności, kreatywności i produktywności. A poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich funkcji i obszarów organizacji prowadzi do dalszego rozwoju firmy 3M - mówi Piotr Skaldawski, dyrektor ds. personalnych 3M w Polsce i Europie Wschodniej.

Elastyczność w biurze i na produkcji

W ramach "Work Your Way" pracownicy wybierają spośród trzech opcji model pracy najlepiej dostosowany do swojej sytuacji życiowej. W przypadku opcji stacjonarnej pracownik pracuje w siedzibie 3M przez 5 dni w tygodniu. Opcja hybrydowa zakłada od 1 do 4 dni w biurze. Natomiast opcja zdalna wiąże się z pracą bez potrzeby obecności w siedzibie firmy.

Dodatkowo 3M wprowadza możliwość swobodniejszej niż dotychczas organizacji czasu pracy. Pracownicy mogą wykonywać obowiązki zawodowe poza miejscem stałego zamieszkania, w tym za granicą do 30 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Natomiast pracownicy produkcyjni mogą skorzystać z elastycznej organizacji pracy. - Zdajemy sobie sprawę, że największym wyzwaniem jest wdrożenie rozwiązań pracy elastycznej w firmie produkcyjnej. Postanowiliśmy jako 3M zrobić krok w tym kierunku i wprowadzić program, który będzie dostosowany do potrzeb nie tylko specjalistów pracujących w naszych biurach, ale także inżynierów czy operatorów z ośrodków produkcyjnych. Jesteśmy przekonani, że w zaproponowanym pakiecie rozwiązań każdy znajdzie coś dla siebie. Wiemy, jak ważna w życiu jest możliwość harmonijnego połączenia pracy, obowiązków rodzinnych i życia prywatnego. - wyjaśnia Katarzyna Paszkiewicz, dyrektorka ds. personalnych obszaru produkcji w 3M w Polsce. Udogodnienia dla rodziców Wszyscy pracownicy 3M, zarówno zatrudnieni w biurach jak i w obszarze produkcyjnym mogą korzystać z udogodnień dla rodziców, a także rozwiązań w sferze hobby i odpoczynku. Firma 3M umożliwia skrócony, w pełni płatny czas pracy bezpośrednio po powrocie z urlopu związanego z urodzeniem dziecka, opiekę wakacyjną dla dzieci pracowników czy dodatkowe dni wolne związane ze stażem pracy. Ponadto rodzic zatrudniony w obszarze produkcyjnym w trybie zmianowym może wybrać dogodną dla siebie zmianę, na której chce pracować przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu rodzicielskiego. 3M zatrudnia w Polsce ponad 4200 osób, z czego blisko połowę stanowią pracownicy biurowi.

