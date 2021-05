Nowy Europejski Bauhaus tematem 4 Design Days Online

Czy design może zatrzymać kryzys klimatyczny i zapewnić lepsze życie przyszłym pokoleniom? Nowy Europejski Bauhaus to nowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego projektowania, osiągnięcia neutralności klimatycznej i dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym. To także temat przewodni 4 Design Days, które odbędzie się 13 maja br., w formule online. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Komisją Europejską, z udziałem m.in. przedstawicieli KE i ambasadorów Nowego Europejskiego Bauhausu.

- Przed nami 4 Design Days Online, którego tematem przewodnim jest Nowy Europejski Bauhaus. To niezwykle ważny i ciekawy projekt, o którym będą dyskutować architekci, projektanci, przedstawiciele świata biznesu oraz władze samorządowe. W programie nie zabraknie także interesujących rozmów o trendach wnętrzarskich, designie i aranżacji wnętrz - mówi Małgorzata Burzec-Lewandowska, współautorka programu 4 Design Days.



- 4 Design Days w pełnym czterodniowym wydaniu w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizujemy w styczniu 2022 roku - dodaje Robert Posytek, współautor programu 4 Design Days.



4 Design Days Online zainauguruje debata pt.: „Nieśmiertelny Bauhaus w nowej roli”. Jej uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie jak na fundamentach szkoły Waltera Gropiusa stworzyć wizję architektury przyszłości, która na pierwszym miejscu stawia człowieka i środowisko naturalne? Czy idee Bauhausu zatrzymają kryzys klimatyczny i zapewnią lepsze życie przyszłym pokoleniom? Czego trzeba, by „nowy Bauhaus” odniósł sukces? Pomysły na rozwój Nowego Europejskiego Bauhausu omówią m.in.: Ewa Kuryłowicz, architektka, generalna projektantka, wiceprezes Kuryłowicz & Associates, przewodnicząca Rady Fundacji S. Kuryłowicza, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej; Alessandro Rancati, EU Policy Lab Komisja Europejska; Hubert Trammer, architekt Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Okrągły Stół Nowego Europejskiego Bauhausu; Andrzej Truszczyński, architekt, prezes TKHolding; Maciej Jakub Zawadzki, prezes MJZ. Dyskusję moderować będą: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architektka, partner, członek zarządu APA Wojciechowski, wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Tomasz Pągowski, projektant, konstruktor, prowadzący programy o urządzaniu wnętrz: Remont w 48h, Projekt Lokalny, Bitwa o Dom.



„Nowy Europejski Bauhaus motywuje i inspiruje! Projekty jutra” to kolejny temat w ramach debat zaplanowanych na 13 maja br. Uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania: jakich projektów potrzebują Polska i Europa? W jakim kierunku powinna odbywać się transformacja miast i projektowanie nowej infrastruktury, tak by była nowoczesna i ekologiczna. Nowe kierunki rozwoju architektury przedstawią m.in.: Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic; Pablo Camarasa, architekt Fran Silvestre Arquitectos; Krzysztof Gryczyński, Associate Director AHR Architects; Tomasz Konior, architekt, urbanista, założyciel, właściciel Konior Studio; Robert Majkut, CEO, Head of Design Robert Majkut Design; Marcin Mądry, dyrektor marketingu i strategii Lafarge Polska; Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.



Jednym z kluczowych pytań, jakie przed projektantami postawiła pandemia jest to, jak zmieni się styl mieszkań? Trendy w aranżacji wnętrz omówią m.in.: Adam Bronikowski, współwłaściciel i współzałożyciel HOLA Grupa Projektowa; Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu Roca Polska; Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, projektanci wnętrz, prowadzący program „Para w remont” na antenie HGTV, autorzy kanału Youtube „Mirella i Marcin”, Mariusz Góraj, specjalista ds. marketingu Tema – Przedstawiciel Gira w Polsce; Dagmara Iwańska, właścicielka IDEALNIE Pracownia Projektowa; Anna Koszela, projektantka Pracowni Architektury Wnętrz.



Ostatnia z zaplanowanych dyskusji w ramach 4 Design Days Online to „TrendWatch – ekologiczne, śmiałe, nowoczesne, dobrze zaprojektowane”. Najnowsze produkty na rynku wyposażenia i aranżacji wnętrz, na które warto zwrócić uwagę omówią i zaprezentują m.in: Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu Roca Polska; Damian Fituch, dyrektor zarządzający JUNG Polska, prezes Stowarzyszenia KNX POLSKA; Justyna Mojżyk, architekt Poliforma.



W ramach 4 Design Days Online odbędzie się kolejny z wykładów organizowanych przez SARP Katowice z cyklu „Mistrzowie Architektury”. Jego bohaterem będzie Fran Silvestre, który od 2005 roku prowadzi Fran Silvestre Arquitectos z siedzibą w Valencii. Hiszpańska pracownia realizuje projekty każdej skali, jednak najbardziej kojarzona jest z architekturą domów jednorodzinnych. Każdy z nich charakteryzuje minimalizm oraz precyzja. Fran Silvestre uważa, że istotą architektury jest dialog, który pozwala odkrywać blaski i cienie codziennego życia człowieka. Po ich zbadaniu, przekuwa je w budynki, będące precyzyjnym odbiciem osobowości użytkownika. To dialog jest tym co wyróżnia architekturę na tle innych dziedzin sztuki. Sprawia, że pomimo bezkompromisowego minimalizmu, każdy z projektów hiszpańskiego architekta jest indywidualny i inny od pozostałych.



Stacjonarna, 6. edycja 4 Design Days, największego w tej części Europy międzynarodowego wydarzenia rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa, odbędzie się w nowym terminie – w dniach 27-30 stycznia 2022 r.



Organizatorem 4 Design Days jest Grupa PTWP, wydawca branżowych pism i portali, m.in.: propertynews.pl, propertydesign.pl oraz organizator m.in. Europejskiego Kongresu Gospodarczego.



Transmisje live dostępne będą na stronie 4DD.pl oraz w portalach propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl.



