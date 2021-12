Nowe spojrzenie na rynek pracy. Te trendy zostaną z nami w 2022 roku

Pandemia niewątpliwie wywołała transformację rynku pracy. Niektóre z zaistniałych tendencji znalazły uznanie, inne niekoniecznie. Które będą trendami w 2022 r.?

Autor: jk

• 12 gru 2021 0:01





Dostrzeganie potrzeb samorozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji sprzyja otwartości na reskilling (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Dostrzeganie potrzeb samorozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji sprzyja otwartości na reskilling. Aż 3 na 4 pracowników biorących udział w badaniu OLX Praca jest gotowych przekwalifikować się lub przebranżowić, aby otrzymać pracę.

70 proc. badanych uważa, że Polska będzie coraz bardziej otwierać się na gig economy.

Podczas pandemii na znaczeniu zyskała praca zdalna oraz well-being.

OLX Praca we współpracy z Instytutem badawczym ARC Rynek i Opinia przeprowadził wśród pracodawców i pracowników badania na temat rozwiązań, które zostały wdrożone przez firmy podczas pandemii oraz weryfikacji zjawisk, które mają szansę utrzymać się dłużej na rynku pracy. Jakie będą trendy w 2022 r.?

Poszerzanie kompetencji

W oczach pracowników IT to kierunek, który zdecydowanie zdominuje rynek. Praca w charakterze programisty lub pracownika branży IT jest przez nich postrzegana jako tzw. zawód przyszłości. Nie dziwi więc, że w opinii pracowników to właśnie kompetencje cyfrowe są kluczowe.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z badania wynika, że osoby pracujące zdalnie lub hybrydowo najczęściej chciałyby poszerzać wiedzę właśnie z obszaru IT (23 proc. wskazań), umiejętności zarządzania czasem (20 proc.) oraz pracy z nowymi technologiami (18 proc.).

Dostrzeganie potrzeb samorozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji sprzyja otwartości na reskilling. Aż 3 na 4 pracowników jest gotowych przekwalifikować się lub przebranżowić, aby otrzymać pracę. Jednocześnie według pracowników, którzy chcieliby rozwijać swoje kompetencje, tylko co drugi pracodawca stwarza taką możliwość.

Z kolei co trzeci badany przez firmę Michael Page (32 proc.) przyznał, że przekwalifikował się. Jeszcze więcej, bo 34 proc. ankietowanych zainwestowało w podniesienie swoich kompetencji. Co istotne, 64 proc. chce doskonalić swoje umiejętności, 53 proc. czuje potrzebę zdobycia nowych kompetencji wymaganych na aktualnym stanowisku, a 37 proc. chciałoby lepiej przygotować się do objęcia nowego stanowiska w przyszłości.

Cyfryzacja przedsiębiorstw przyczynia się również do większej otwartości na elastyczne formy zatrudnienia (Fot. Shutterstock) Giggersi na polskim rynku pracy Cyfryzacja przedsiębiorstw przyczynia się również do większej otwartości na elastyczne formy zatrudnienia. Możliwość pracy online ułatwia korzystanie z usług specjalistów z różnych miejsc w Polsce oraz spoza granic kraju. Świat coraz bardziej otwiera się na giggersów, a czy w Polsce jest podobnie? Z przeprowadzonego badania wynika, że zjawisko gig economy jest mało znane. Tylko 7 proc. pracodawców spotkało się z takim pojęciem. Pomimo trudności z definicją tego zjawiska okazuje się, że na zasadach gig economy pracuje obecnie prawie co 10. osoba. Aż 73 proc. pracowników uważa, że jest to forma zatrudnienia mało popularna w Polsce. Silnymi barierami dla spopularyzowania tego zjawiska mogą być zarówno przywiązanie pracowników do umów o pracę, jak i podejście pracodawców, dla których ważna jest możliwość nawiązania stałej współpracy oraz budowanie relacji z pracownikiem bądź zleceniobiorcą. Pomimo barier 70 proc. badanych uważa, że Polska będzie coraz bardziej otwierać się na ten trend. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają wady i zalety gig economy i uważają, że jest to forma zatrudnienia, która sprawdzi się tylko w wybranych obszarach, jak: IT, marketing, PR, media, zarządzanie. Z kolei z raportu EY i Giglike wynika, że w 2025 r. na polskim rynku pracy będzie dwa razy więcej gigerów niż obecnie - szacuje się, że co piąty pracownik będzie należał do tej grupy. - W tej chwili około 36 proc. pracowników w Stanach Zjednoczonych to gigerzy, a do 2027 r. odsetek ten może wzrosnąć nawet do 50 proc. Z kolei pomiędzy 2016 i 2019 r. rynek gigerów w Wielkiej Brytanii podwoił się. Zgodnie z naszymi szacunkami do 2025 r. w Polsce dojdzie do trendu wzrostowego w analogicznej skali – szacuje Tomasz Miłosz, founder & CEO Giglike, platformy biznesowej wspierającej firmy we współpracy z gigerami. Zdaniem szefa Giglike na tę zmianę mają wpływ trzy megatrendy, które transformują rynek pracy - platformizacja, demografia i elastyczność. Praca zdalna w długoterminowej perspektywie Konieczność wprowadzenia pracy zdalnej wpłynęła nie tylko na refleksję nad nowymi formami zatrudnienia, lecz także na ewaluację tego rozwiązania. W tym obszarze można dostrzec pewien dysonans pomiędzy opinią pracodawców a pracowników. Chociaż w zdecydowanej większości przypadków przeniesienie pracy na formę zdalną nie wpłynęło negatywnie na działalność procesów w firmie (87 proc.), to jednak 75 proc. przedsiębiorstw, które korzystały z niestacjonarnej formy pracy, powróciło już do biur. Część zarządzających firmami deklaruje, że niechętnie widziałaby wprowadzenie tej formy pracy w długoterminowej perspektywie bądź jako stałego rozwiązania. Takie stanowisko stoi w konfrontacji do oczekiwań pracowników. Niemal połowa z nich chciałaby pracować w trybie hybrydowym, 15 proc. wyłącznie zdalnie, natomiast 4 na 10 - w trybie stacjonarnym. Aż 77 proc. badanych pracowników uważa, że praca zdalna zyska na znaczeniu po pandemii. Możliwość korzystania z home office jest dla kandydatów ważnym wskaźnikiem mówiącym wiele o partnerstwie, elastyczności, otwartości i nowoczesności przyszłego pracodawcy. Obszarem, który zdecydowanie zyskał na znaczeniu, jest well-being (Fot. Shutterstock) Dobrostan psychiczny pracowników Obszarem, który zdecydowanie zyskał na znaczeniu, jest well-being. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia rola pracodawcy uległa zmianie. Firma stała się współodpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich pracowników i ich rodzin. Lęk pracowników o zdrowie swoje i bliskich dodatkowo potęgowany przez napięcia związane z koniecznością łączenia pracy zdalnej z nauką online dzieci, izolacją czy też strachem przed utratą zatrudnienia zmotywował pracodawców do większego zaangażowania w dbałość o kondycję psychiczną pracowników. Firmy wspomagały swoje zespoły poprzez intensyfikację działań komunikacyjnych, wprowadzanie elastycznych godzin pracy czy programy outplacementowe. Pracodawcy zachęcali też pracowników do większej aktywności fizycznej, organizowali wspólne ćwiczenia online, dofinansowywali sprzęt sportowy itp. Nadal jednak w zestawie oferowanego wsparcia rzadkością pozostaje pomoc psychologiczna. Tylko 16 proc. firm deklaruje chęć wdrożenia takiego rozwiązania. Niektóre firmy poszły o krok dalej i utworzyły specjalne stanowiska wellbeing managera. To on dba o dobrostan zatrudnionych. Takie stanowisko zajmuje Anna Juraszczyk z firmy Azimo, w której wellbeing był ważny od zawsze. Rozwój spółki spowodował, że zaczęto myśleć o utworzeniu w strukturach HR stanowiska dedykowanego wellbeingowi. Wszystko po to, by "ustrukturyzować działania oraz stworzyć długofalową strategię w tym obszarze". – Pełnię rolę wellbeing & office managera od prawie roku. Zdecydowałam się na pracę na tym stanowisku, ponieważ zakres obowiązków w pełni odpowiadał temu, czego szukałam zawodowo. Chciałam nadal rozwijać się w strukturach HR. Szukałam stanowiska, gdzie wykorzystam dotychczasowe doświadczenie oraz zdobędę nowe umiejętności. Chciałam dołączyć do firmy z przyjazną atmosferą i wizją, która stawia swoich pracowników na pierwszym miejscu, dlatego możliwość objęcia stanowiska odpowiedzialnego za dbanie o pozytywne doświadczenia swoich kolegów z pracy była idealna – wyjaśnia Anna Juraszczyk.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.