Nowe realia rynku pracy – trudna sztuka adaptacji

Jak podkreśla Piotr Adamczyk, CIO Work Service, sytuacja związana z pandemią pokazała, że Polacy nauczyli się pracować w trybie zdalnym. A skala przejścia niemal z dnia na dzień z pracy w biurach na home office była ogromna. Jak pokazuje badanie Gumtree.pl, odsetek osób mających możliwość pracy zdanej zdecydowanie wzrósł po wybuchu pandemii koronawirusa. Przed marcem 2020 r. możliwość taką miało 41 proc. pracowników umysłowych, obecnie to już 76 proc.

– Jeszcze na początku lockdownu home office rodził wiele obaw o produktywność pracowników czy zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Okazało się, że praca z domu może być wręcz efektywniejsza, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym zarządzanie organizacją i zespołem może przebiegać płynnie. Dziś nie brakuje więc zwolenników pracy z domu i nie zawsze jest to decyzja powodowana obawą o zdrowie czy bezpieczeństwo, ale wygodą – komentuje Adamczyk.

Przyznaje też, że choć to rozwiązanie nie zastąpi pracy w biurze, trend związany z jej popularnością z pewnością będzie się utrzymywał i wpłynie na kształtujący się nowy model pracy. Model, w którym musi znaleźć się miejsce na bezpośredni kontakt z człowiekiem, tak ważny szczególnie w firmach opartych na relacjach.

– Pracodawcy muszą więc wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki i określić, w jakim zakresie mogą i chcą wprowadzić pracę zdalną w swojej organizacji, a następnie sięgnąć po oparte na nowych technologiach rozwiązania, które umożliwią maksymalne wykorzystanie jej potencjału – komentuje.

Przy tym warto pamiętać, że z pracą zdalną wiąże się pewne niebezpieczeństwo. Magdalena Bylinowicz, executive manager z firmy doradztwa personalnego HRK, przestrzega, że w pewnym zakresie przyczynia się ona do osłabienia więzi z firmą. Stajemy się niezależnymi konsultantami, osobami, które w ciągu dnia świadczą jakąś aktywność na rzecz zleceniodawcy, ale dokładnie te same czynności możemy wykonywać na rzecz innego podmiotu. Powoduje to, że decyzja o zmianie pracy może być łatwiejsza.

Technologie i standardy

Z kolei dr Piotr Potejko, doradca zarządu Deloitte, wskazuje, że wraz z początkiem pandemii i rozpoczęciem pracy zdalnej na szeroką skalę na rynku pojawiło się wiele nowych narzędzi cyfrowych, które wpłynęły na usprawnienie procesów związanych z codziennym funkcjonowaniem zarówno mniejszych, jak i dużych przedsiębiorstw.

– W błyskawicznym tempie opanowaliśmy zasady ich użytkowania i zaadaptowaliśmy do naszych potrzeb. Wyraźny zwrot ku innowacyjnym rozwiązaniom jest zmianą bardzo pożądaną i z pewnością przełoży się na optymalizację pracy w wielu organizacjach, ale wiąże się z licznymi cyberzagrożeniami. Teraz, gdy firmy jeszcze przez długi czas będą łączyły pracę biurową ze zdalnym wykonywaniem obowiązków, jest to niezwykle ważne – mówi Potejko.

W jego opinii pracodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby zadbać o najwyższe standardy bezpieczeństwa i skutecznie chronić wizerunek organizacji, jej pracowników czy powierzanych im newralgicznych danych. A w dalszej perspektywie stworzyć podstawy do bezpiecznego korzystania z rozwiązań cyfrowych nie tylko w sytuacjach awaryjnych, ale na co dzień.

Na podobny problem w czasie pandemii uwagę zwracał Urząd Ochrony Danych Osobowych. W specjalnym komunikacie przypominał, że pracodawcy, jako administratorzy danych przetwarzanych przez pracowników podczas pracy zdalnej, mają obowiązek zapewnić przestrzeganie zasad przetwarzania danych, w tym zagwarantować ich bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę większe ryzyko związane z takimi działaniami.

Również Natalia Myszkowska, CEO w firmie Cateringoo, przyznaje, że kryzys zmobilizował wiele firm do rozwoju i poszerzania oferty o usługi odpowiadające na zupełnie nowe potrzeby rynku.

– W ten sposób zrodziło się mnóstwo innowacyjnych, ukierunkowanych na digitalizację i automatyzację procesów rozwiązań w różnych sektorach gospodarki, które pomagają zreorganizować funkcjonowanie biur, stawiając zdrowie pracowników na pierwszym miejscu. Wiele elementów codziennej pracy zyskało w tym czasie nową formułę. Formułę, która z powodzeniem sprawdzi się nie tylko w czasie zagrożenia, ale na stałe odmieni kulturę pracy, dostosowując się do współczesnego rytmu życia i aktualnych oczekiwań pracowników. Myśląc więc o powrocie do biura, pracodawcy powinni przede wszystkim zaakceptować fakt, że wracamy do zupełnie innej rzeczywistości, wsłuchać się w potrzeby swoich zespołów i odważnie sięgać po nowoczesne technologie – podsumowuje Natalia Myszkowska.

Benefity od nowa

Zdaniem Iwony Grochowskiej, CEO Nais, wprowadzenie modelu pracy, w którym częściowo będziemy wykonywać obowiązki w domu, częściowo w biurze, będzie wymagać od pracodawców świeżego podejścia do tematu motywowania i doceniania zespołu.

– To właśnie socjalne aspekty pracy, takie jak atmosfera i kultura firmy, możliwość rozwoju czy też relacje z przełożonym i współpracownikami w największym stopniu wpływają na kreatywność i zaangażowanie pracowników. Decydując się na częściowo zdalny tryb pracy, a tym samym ograniczenie spotkań bezpośrednich, pracodawcy powinni więc szczególnie zadbać o relacje z zespołem i możliwie jak najczęstszy kontakt – wskazuje Grochowska.

Dodaje też, że należy również na nowo zweryfikować potrzeby pracowników, aby zapewnić im dodatkowe wsparcie w tych obszarach, które będą miały dla nich największe znaczenie.

– Obecnie obserwujemy znaczący zwrot ku zaspokajaniu potrzeb z najniższych pięter piramidy Maslowa. Okazuje się, że najbardziej pożądane są np. dodatkowe środki na zakupy spożywcze, ubezpieczenie zdrowotne, konsultacje fizjoterapeuty czy ekstrabudżet na wyposażenie domowego biura. Ważne jednak, aby te formy wsparcia były dobrane w oparciu o zrozumienie indywidualnych potrzeb. To klucz do zgranego i zaangażowanego zespołu – wskazuje Grochowska.

Podobne wnioski można wyciągnąć z badania „State of Remote Raport 2020”. Autorzy również wskazują, że dziś benefity, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie ludzi w zmienionej rzeczywistości, zyskują na znaczeniu.

– Wbrew pozorom lockdown nie odsunął nas całkowicie od bieżących spraw, znacząco jednak zmienił tryb codziennego funkcjonowania. Miliony Polaków pracują zdalnie w ramach home office, który do niedawna był formą benefitu, a dziś jest koniecznością. Do tej zmiany w błyskawicznym tempie musieli dostosować się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi Adam Waszkowski, dyrektor działu analiz Benefit Systems.

Rafał Wilk, COO w Solutions Rent, jest zdania, że mimo licznych zalet pracy zdalnej, gros pracowników, jak i pracodawców wciąż potrzebuje dodatkowej przestrzeni do pracy. Niestety, trudna sytuacja na rynku powoduje, że utrzymanie dotychczasowych biur jest dużym wyzwaniem dla wielu właścicieli firm.

– Rozwiązaniem może okazać się wdrożenie w tym obszarze idei sharing economy, czyli tzw. ekonomii współdzielenia i przestawienie się na korzystanie z różnego rodzaju przestrzeni coworkingowych, które pozwolą organizacji zminimalizować koszty, zapewnią znacznie większą elastyczność pracownikom w zakresie sposobu wykonywania obowiązków, a kadrze zarządzającej dadzą możliwość podtrzymywania bezpośredniego kontaktu z zespołem – mówi Rafał Wilk.