Nowe groźne zjawisko może słono kosztować firmy

Według najnowszego raportu Gallupa pracownicy, którzy nie są zaangażowani w swoje zadania i mają obniżoną produktywność, kosztują światowy biznes nawet 7,8 biliona dol. To równowartość 11 proc. globalnego PKB. Jeżeli dodamy do tego koszty nieefektywnej rekrutacji i wzmożoną od czasu pandemii fluktuację kadr, to skala możliwych strat finansowych osiąga niebotyczne rozmiary.

- Ogólny trend "wielkiej rezygnacji" może w Polsce słabnąć, co zresztą pokazuje raport firmy Ranstad, jednak w wielu firmach i branżach będzie nadal stanowił jedno z kluczowych wyzwań, obok rosnących kosztów prowadzenia działalności. Przykładem może być choćby sektor IT, gdzie fluktuacja kadr nie wyhamowała i w tym roku firmy ponownie mierzą się z utratą pracowników i walką o pozyskanie nowych talentów - komentuje Izabela Foltyn, kierownik sprzedaży w Aplikuj.pl.

- Widzimy to także na naszej platformie z ogłoszeniami pracy Aplikuj.pl, gdzie w każdym miesiącu liczba odwiedzających pozostaje cały czas wysoka i wynosi około 1 mln unikalnych użytkowników, a liczba publikowanych ogłoszeń przez pracodawców rośnie. W związku z tym możemy przypuszczać, że rotacja dzisiaj i w najbliższych latach nadal będzie postrzegana jako jeden z głównych problemów, z którymi będą się mierzyć firmy i działy HR - dodaje.

Jak wynika z badania Randstad, pracownicy, którzy w ostatnim półroczu zdecydowali się na zmianę firmy, jako główną motywację najczęściej wskazywali potrzebę dalszego rozwoju zawodowego, a także wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy (analogicznie - po 45 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się korzystniejsza forma zatrudnienia - 36 proc. badanych, a dopiero na czwartej pozycji wskazywano ogólne niezadowolenie z poprzedniej pracy jako ważny czynnik w podjęciu decyzji o zmianie miejsca zatrudnienia (33,5 proc.).

- Najważniejsze powody, dla których zmieniamy firmę, pozostają od kilku lat niezmienne, chociaż znacznie częściej wskazujemy na potrzebę rozwoju jako przyczynę podjęcia decyzji o odejściu, a rzadziej na niezadowolenie z samego miejsca pracy. Na pierwszym miejscu ex aequo znalazły się także względy finansowe, które nabrały jeszcze większego znaczenia szczególnie przy obecnej inflacji. Dlaczego warto przytoczyć te powody i mieć je na uwadze, nie tylko rekrutując, ale również w trakcie zatrudnienia? Ponieważ to nierzadko wspólny mianownik, który może nasilać oba zjawiska i jednocześnie problemy, z którymi mierzą się dzisiaj firmy, czyli rotację i cichą rezygnację, tzw. quiet quitting - dodaje Magdalena Trojak, koordynator działu sprzedaży w Aplikuj.pl.

Quiet quitting, czyli cicha rezygnacja pracowników

Zgodnie z globalnymi danymi zaangażowanie pracowników sukcesywnie rosło przez ostatnią dekadę, jednak skutki pandemii zahamowały ten proces. Dzisiaj na liderach i przedstawicielach branży HR spoczywa odpowiedzialność za tworzenie nowych środowisk pracy, które będą bardziej elastyczne, przyjazne i odporne na ewentualne wstrząsy na rynku zatrudnienia.

Najbliższa dekada będzie sprawdzianem, a jednym z mierników sukcesu lub porażki będzie, obok rotacji, zjawisko quiet quittingu, czyli ciche odchodzenie pracowników. Na czym polega? Najprościej ujmując, oznacza ono wykonywanie podstawowych obowiązków przez pracownika, ale nierobienie nic ponad to, co trzeba.

Dla wielu ten trend jest niczym innym, jak kolejną fazą "wielkiej rezygnacji". Quiet quitting to często rezultat narastającego stresu i frustracji w miejscu pracy spowodowanego brakiem możliwości dalszego rozwoju czy brakiem satysfakcji z otrzymywanego wynagrodzenia. Jeżeli skorelujemy to z coraz częściej podejmowaną decyzją o wzięciu dodatkowych godzin czy szukaniu dorywczej pracy, żeby nie odczuwać tak bardzo skutków obecnej inflacji - wówczas ryzyko obniżenia zaangażowania pracownika drastycznie rośnie.

Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, podkreśla, że zjawisko cichej rezygnacji nasila się. Świadczy o tym chociażby rosnąca „kariera” tego terminu. Dodaje jednak, że trudno zmierzyć jego skalę.

- Biorąc pod uwagę samą definicję „quiet quitting”, czyli pozostawanie w niezbyt lubianej pracy ze względu na wynagrodzenie, ale z minimalnym zaangażowaniem i ambicjami, to nie jest to zjawisko całkiem nowe. Polskie komedie przełomu lat 70. i 80., z kultowym „Misiem” na czele, dość często się nim zajmowały. Wówczas szukano źródeł tej patologii w chorym systemie. I zapewne warto spojrzeć na to i z tej strony dzisiaj. Można znaleźć podobieństwa między współczesnymi, „wszechkontrolującymi” korporacjami globalnymi a niektórymi praktykami państwa totalitarnego. A zatem model zarządzania ma z quiet quitting wiele wspólnego. Bez wątpienia lockdowny i zmiana trybu pracy podczas pandemii miały wpływ poprzez radykalne zmniejszenie oddziaływania codziennej pracy zespołowej na indywidualny styl pracy - „quiet quitting” ma charakter postawy bardzo indywidualnej, nieuzewnętrznianej - ocenia Paweł Gniazdowski.

Kluczowe staje się, aby działy HR dostrzegały pewne symptomy związane z „cichym odejściem” i w porę na nie reagowały - oczywiście w miarę możliwości danego biznesu. Z doświadczenia jednak wiemy, że często niewielkie zmiany mogą zadziałać pozytywnie na pracownika i spowodować, że jego zaangażowanie w projekty i działanie firmy będzie zdecydowanie większe.

Niskie zaangażowanie może przedsiębiorcę słono kosztować

Zarówno rotacja pracowników w firmie, jak i ich niskie zaangażowanie mogą przedsiębiorcę słono kosztować. Szacunkowe koszty związane z rekrutacją (nawet kilka tysięcy złotych) i wdrożenie kandydata do pracy mogą się wiązać nawet z 7-krotnością przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 40 tys. zł. Ta kwota może być mniejsza nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, jeżeli usprawnimy procesy rekrutacji czy zadbamy o odpowiedni onboarding pracownika.

- Współpracując z wieloma globalnymi brandami, mieliśmy okazję doradzać im na różnych etapach prowadzonej rekrutacji. Tym, co nie ulega wątpliwości, jest fakt, że kluczową rolę w sukcesie samej rekrutacji i pozyskania właściwego kandydata do firmy odgrywa dobrze przemyślany opis stanowiska pracy, który powinien zawierać zarówno zakres obowiązków, jak również wymagania, jakie stawiamy - mówi Magdalena Trojak.

- Co istotne, warto naprawdę indywidualnie podejść do tego etapu, a nie sugerować się opisami z podobnych branż. Mile widziane na naszym rynku pracy jest podanie widełek płacowych, co również pozwala ostatecznie na dobór osoby, którą taki przedział wynagrodzenia będzie satysfakcjonował. Błędy w ogłoszeniach rekrutacyjnych mogą nam się wydawać mało istotne w całym procesie, jednak niejednokrotnie to właśnie one są powodem pozyskania pracownika, który w ciągu kilku miesięcy zrezygnuje z pracy - dodaje.

Dobry onboarding może poprawić retencję nawet o 82 proc.

Pierwsze miesiące pracownika w firmie mogą i często decydują o tym, jak długo w niej pozostanie. Brandon Hall Group pokazuje, że organizacje, które przykładają się do tego ważnego procesu, zwiększają retencję pracowników nawet o 82 proc. i poprawiają produktywność nawet o 70 proc.

- Działy HR doskonale wiedzą, jak ważny w całym procesie jest skuteczny i sprawny onboarding pracownika. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na dobre samopoczucie wszystkich osób w firmie - szczególnie teraz, kiedy wzrasta poziom wypalenia zawodowego czy stresu. Warto tworzyć programy wspierające rozwój ich kariery, a także badać na bieżąco poziom satysfakcji z pracy. Trzeba pamiętać, że w jednym miejscu spotykają się różne pokolenia, osobowości, różne kultury oraz style pracy i każdy z nich może mieć odmienne oczekiwania względem środowiska pracy. Jedno rozwiązanie nie zadziała odpowiednio na wszystkich kandydatów, dlatego warto podejmować wysiłek tworzenia rozwiązań bardziej spersonalizowanych - komentuje Agnieszka Surowiec, brand & comms director market Poland w Intrum.

