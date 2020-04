Nowa rzeczywistość w firmach. Pracowników czeka sporo zmian

Według badania przeprowadzonego przez Owl Labs pracownicy, których firmy umożliwiły im częściowe lub całkowite przejście na pracę zdalną, są z tego powodu szczęśliwsi. Dzięki temu zmniejszył się ich stres spowodowany natłokiem obowiązków i licznych spotkań zawodowych, co pozytywnie wpłynęło na poprawienie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym. Dlatego w obliczu pandemii przejście na system pracy zdalnej spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony pracowników.

– Dotychczas pracownicy uznawali możliwość pracy zdalnej za cenny benefit, gwarantujący elastyczność w wyborze czasu i miejsca pracy. Niejednokrotnie podkreślali, że możliwość zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych umożliwiłaby im połączenie pracy z obowiązkami domowymi lub pasją. W Raporcie płacowym Hays 2020 możliwość pracy elastycznej została wskazana przez profesjonalistów jako najważniejsze świadczenie pozapłacowe. Jednak w wielu firmach taki benefit nie był możliwy do wdrożenia lub pracodawcy nie zgadzali się na tego typu rozwiązania. W niektórych organizacjach home office był opcją wykorzystywaną sporadycznie i w wyjątkowych sytuacjach, po uprzedniej zgodzie przełożonego. Bardzo często nie była to jednak praktyka unormowana w regulaminie pracy – mówi Marta Tobiasz, ekspert Hays Poland.

Dodatkowo z racji zaistniałej sytuacji wiele osób odczuwało strach i niepewność, wzrost roli wellbeing jako formy redukcji stresu i wzmacniania odporności psychicznej pracowników zyskał na szczególnym znaczeniu.

- Niektórzy pracodawcy rozważając wprowadzenie w swojej firmie home office sceptycznie podchodzili do tego rozwiązania. Byli pełni obaw, na przykład o brak kontroli nad działaniami pracowników oraz o możliwość realnego wsparcia zespołu. Pandemia zmusiła ich do podjęcia tych decyzji. Jak pokazują badania home office pozwolił pracownikom na zwiększenie swojej produktywności, obniżenie stresu oraz zachowanie równowagi miedzy życiem zawodowym, a prywatnym – przekonuje Katarzyna Richter, międzynarodowy ekspert z zakresu HR i psychologii międzykulturowej.

Rosnąca rola rozwiązań cyfrowych

Dzięki prowadzeniu wideokonferencji z domu pracownicy mieli okazje zobaczyć siebie z innej perspektywy, bardziej „ludzkiej”: mniej formalne ubranie, bardziej wypoczęta i uśmiechnięta twarz. Wzrosła też produktywność pracowników, którzy codziennie spotykali się na krótkich video rozmowach z zespołem i dzielili się swoim planem dnia.

Liczne konferencje i szkolenia dla praktyków HR zaplanowane na drugi kwartał 2020 zostały odwołane, przeniesione na inny termin lub przekształcone w spotkania online.

- Wiele firm zdecydowało się na realizacje webinarów, co pozwoliło na wymianę doświadczeń i wiedzy, a dodatkowo stało się doskonałą okazją do wirtualnego spotkania z innymi osobami, pozytywnie wpływając na samopoczucie podczas pracy z domu. Patrząc po ilości dostępnych webinarów widać, że firmy się przekonały do tego rozwiązania i możliwe, że w przyszłości niektóre konferencje na stałe przeniosą się do Internetu – podkreśla Katarzyna Richter.

Krzysztof Herdzik w raporcie "Jak zarządzać firmą w czasach COVID-19” podkreślał, że przetrwają te firmy, które po początkowym chaosie i niepewności wdrożą innowacyjne rozwiązania, dostosowując się do sytuacji. Automatyzacja, praca zdalna i inwestowanie w zespół to według niego kluczowe ogniwa wsparcia biznesu w dobie pandemii.

Nowa rzeczywistość biurowa

Przed pandemią popularne wśród firm były coworkingowe przestrzenie, gdzie pracownicy nie mieli swoich stałych miejsc pracy, a środowisko ich pracy opierało się na interakcjach z liczną grupą osób. W wyniku pandemii pracodawcy zaczęli być bardziej ostrożni. O wiele ważniejsze stało się dla nich bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzeganie zasad higieny.

Reorganizacja przestrzeni biurowej, większe odstępy między biurkami to pierwsze z działań, na które zdecyduje się niejedna z firm. Zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami, maseczki, rękawiczki na dłoniach, a do tego płyny do dezynfekcji w ogólnodostępnej przestrzeni.

Zmianie ulec może również system pracy. Menedżerowie przekonali się, że wiele spraw można załatwić zdalnie, bez konieczności spotykania się osobiście z całym zespołem.

- Menedżerowie, którzy nie sądzili, że będą w stanie zarządzać zespołami, które są na odległość, dostrzegają nowe możliwości w reorganizacji biura. Okres ten był swoistym sprawdzianem dla firm, czy i jak zadziała u nich system pracy zmianowej, gdzie niektórzy pracują zdalnie, a reszta fizycznie w biurze. Myślę, że w wielu branżach te rozwiązanie zdało egzamin – przekonuje Katarzyna Richter.

Paweł Biarda, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w firmie Nexera, nie ma wątpliwości – jeśli wyniki badań przełożą się na realne efekty pracy, to dla wielu pracodawców rachunek będzie oczywisty. Praca z domu może oznaczać taką samą lub lepszą wydajność, która w dłuższej perspektywie przyniesie lepszą optymalizację kosztów związanych np. z wynajmem mniejszej powierzchni biura oraz jego utrzymaniem. 60 proc. badanych uczestniczących w sondażu Nexery jest zdania, że koronawirus zmieni nasze podejście do pracy i będziemy potem częściej pracować zdalnie. Oczywiście to nie oznacza, że większość firm przejdzie całkowicie na internetowy tryb pracy, ale pracodawcy – mając już pierwsze doświadczenia za sobą – będą bardziej otwarci na to, aby częściej zgadzać się na home office, a może nawet częściowo wprowadzić go w firmie.

– Home office uświadomił niektórym pracodawcom, że ich pracownicy mogą być tak samo lub jeszcze bardziej efektywni, bez względu na to, z jakiego miejsca wykonują obowiązki służbowe. 54 proc. badanych, którzy wzięli udział w sondażu Nexery, potwierdziło, że pracując w domu, są tak samo albo jeszcze bardziej produktywni – dodaje Paweł Biarda.

Po powrocie do biur w wielu firmach będzie konieczna również inwentaryzacja zasobów. Niektóre zespoły zostaną pomniejszone, niektórzy pracownicy nie wrócą do firm, a ci, którzy zostaną będą obarczeni większym zakresem obowiązków - również takich, na które nie byli przygotowani lub do wykonania których nie do końca posiadali kompetencje.

Wszystkie te czynniki będą powodować u nich frustracje i stres. Dlatego tak istotne będzie zadbanie managerów o wellbeing pracowników i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Natomiast zarządy będą musiały poświęcić szczególną uwagę samym managerom by przygotować ich na działanie podczas sytuacji kryzysowych oraz umiejętne dostosowanie firmy do nowej rzeczywistości.