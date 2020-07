Nowa rada nadzorcza Facebooka zacznie prace dopiero jesienią

Z zamieszczonego na Twitterze oświadczenia wynika, że chociaż nowa rada nadzorcza Facebooka nie może doczekać się, aż "oficjalnie rozpocznie pracę dotyczącą moderacji treści na platformach należących do Facebooka", to niestety żałuje, że "będzie to możliwe dopiero za jakiś czas".

"Skupiamy się na budowaniu silnej struktury, która będzie w stanie długoterminowo dostarczać konkretne rozwiązania" - napisano w oświadczeniu.

Rada, w której pełnym składzie zasiadać ma łącznie 40 osób, decydować będzie o tym, jakie treści powinny być dopuszczalne na Facebooku oraz Instagramie, i ma zajmować się głównie treściami kontrowersyjnymi, tj. materiałami zawierającymi mowę nienawiści lub wpisami agresywnymi i zagrażającymi bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

Na początku maja Facebook ujawnił pierwsze nazwiska członków rady, znalazły się wśród nich takie osobistości, jak była premier Danii Helle Thorning-Schmidt, były amerykański sędzia federalny i ekspert ds. wolności religijnej Michael McConnell, a także jemeńska aktywistka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Tawakkul Karman.

Rada miała rozpocząć pracę bezzwłocznie, zaś pierwsze decyzje miały zostać wydane już latem. Teraz - jak zauważają obserwatorzy - wygląda na to, że jej prace ruszą dopiero po wyborach prezydenckich w USA. Oznacza to, że rada wbrew wcześniejszym obietnicom Facebooka, nie będzie miała nadzoru nad treściami pojawiającymi się na platformie w czasie kampanii, w tym dezinformacją.