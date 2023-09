Niskie bezrobocie ma drugie dno. Nie jest tak różowo, jak byśmy chcieli

Krytyczne jest to, że nie tworzymy więcej miejsc pracy niż do tej pory - mówi Krzysztof Inglot (fot. Michael Matloka/Unsplash)

- Krytyczne jest to, że nie tworzymy więcej miejsc pracy niż do tej pory. Maleje także liczba zarejestrowanych w urzędach pracy wakatów. To oznacza, że gospodarka nie tworzy miejsc pracy - wyjaśnia.

- Statystyki statystykami. To są tylko liczby - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service. Co może zwiastować pogorszenie sytuacji?

Zapowiadany od miesięcy kryzys nie dotyka zatem polskiego rynku. To jednak nie oznacza, że na rynek pracy powinno patrzeć się tylko i wyłącznie przez różowe okulary.

Potwierdzają to dane zarówno Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Grant Thornton i firmy Element. Z tych pierwszych wynika, że w Polsce na koniec drugiego kwartału 2023 roku było 113,2 tys. wolnych miejsc pracy. To o 1,7 tys. mniej niż w pierwszym kwartale tego roku i o 36,1 tys. mniej niż w analogicznym kwartale 2022 r. Blisko co piąty wakat był nowo utworzonym miejscem pracy (21,2 tys.).

Jak wynika z raportu Grant Thornton i firmy Element, pracodawcy w sierpniu 2023 roku ograniczyli liczbę otwartych procesów rekrutacyjnych. W ubiegłym miesiącu opublikowano o 7 proc. mniej ogłoszeń niż tok temu (293 tys. ogłoszeń). Oznacza to, że na rynek pracy trafiło około 23 tys. mniej ofert pracy niż rok wcześniej.

Autorzy raportu podkreślają, że spadki nadal są niewielkie i mogą mieć charakter krótkotrwały, wynikać przykładowo z zaburzeń sezonowych - złej pogody w sierpniu 2023 roku w porównaniu z sierpniem 2022 roku, co mogło wpłynąć na spadek rok do roku liczby ofert pracy w turystyce. Jak zaznaczają, to kolejne miesiące pokażą, czy to jednorazowe potknięcie czy początek dłuższego trendu.

- Niepokojące są pierwsze symptomy, które płyną z firm. Po dość dużych zamówieniach na nowych pracowników w lipcu, w sierpniu odnotowaliśmy duże spadki. Również wrzesień nie zapowiada powakacyjnego odbicia - wyjaśnia Inglot.

Spadki bezrobocia to efekt "bezpiecznego obrotu migracji wojennej"

Jak twierdzi Krzysztof Inglot, spadki bezrobocia, jakie notujemy na rynku pracy, spowodowane są m.in. "bezpiecznym obrotem migracji wojennej".

- Ponad 5,5 miliona osób przyjechało do Polski w pierwszym etapie działań wojennych. Na szczęście dla nas gros tych osób, około 3 mln, wyjechało dalej, do Niemiec, Kanady, Holandii czy Stanów Zjednoczonych, gdzie zastosowano bardzo atrakcyjną politykę wizową. Gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której postanowiliby zostać w Polsce, statystyki dotyczące bezrobocia byłyby mniej optymistyczne - wyjaśnia.

Z czerwcowych danych Eurostatu wynika, że na koniec czerwca 2023 roku w Niemczech zarejestrowanych było ok. 1,1 mln obywateli Ukrainy, w Polsce było to prawie 975 tys. Oznacza to, że od sierpnia 2022 roku liczba zarejestrowanych uchodźców w Polsce zmalała o ponad 350 tys. osób, a w Niemczech - wzrosła o ponad 410 tys. w tym samym czasie.

