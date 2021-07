Nigdy więcej lockdownu. Nie chcą płacić za decyzje niezaszczepionych

Oczekujemy od Rządu jasnego i czytelnego sygnału: lockdownu więcej nie będzie. Wiemy, że epidemia może być dynamiczna, ale lockdown to jest gospodarcze zło. Nie widzimy możliwości przetrwania kolejnych obostrzeń - mówi prezes Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Autor: AT

• 8 lip 2021 11:58





Kolejne zatrzymanie gospodarki według ekspertów Izby byłoby dowodem na to, że wcześniejsza praca poszła na marne (fot. shutterstock)

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie wystosowali apel do Rządu wyrażając swój sprzeciw wobec kolejnego lockdownu.

Jak oceniają wprowadzenie lockdownu jesienią spowodowałoby nie tylko kolejne problemy natury finansowej i ekonomicznej, ale i poważnie podważyłoby zaufanie do instytucji publicznych i rządowych, które zachęcają przedsiębiorców do poświęceń i do promocji szczepień.

Według nich kolejne zatrzymanie gospodarki według ekspertów Izby byłoby dowodem na to, że wcześniejsza praca poszła na marne.

Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie z dużym niepokojem odbierają kolejne sygnały o możliwym wprowadzeniu jesienią lockdownu i obostrzeń. W związku z tym wystosowali apel do Rządu wyrażając swój sprzeciw wobec kolejnego lockdownu.

Jak oceniają wprowadzenie lockdownu jesienią spowodowałoby nie tylko kolejne problemy natury finansowej i ekonomicznej, ale i poważnie podważyłoby zaufanie do instytucji publicznych i rządowych, które zachęcają przedsiębiorców do poświęceń i do promocji szczepień. Kolejne zatrzymanie gospodarki według ekspertów Izby byłoby dowodem na to, że wcześniejsza praca poszła na marne.

Przedsiębiorcy oczekują jasnych deklaracji

Jak mówi prezes Hanna Mojsiuk inspiracją do wystosowania apelu do Rządu RP są wypowiedzi polityków i ministrów, którzy nie odcinają się od sugestii, że obostrzenia jesienią mogą powrócić.

W Europie pojawiają się kolejne warianty koronawirusa i w niektórych krajach widać już powroty obostrzeń. Z drugiej strony widzimy także, że wiele krajów odcina się od możliwości powrotu do blokady niektórych sektorów gospodarki.

- Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis powiedział, że w jego kraju lockdownu więcej nie będzie, bo nie wyobraża sobie, by chronić mniejszość, która nie chce się zaszczepić poświęcając komfort pracy i życia tych, którzy podjęli decyzje o zaszczepieniu. Oczekujemy od Rządu podobnej deklaracji - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak wyjaśnia byłby to sygnał dla niezaszczepionych, że nikt nie będzie dla ich nieodpowiedzialności poświęcać przedsiębiorców i ludzi, którzy chcą pracować, podróżować i wracać do tak oczekiwanej przez wszystkich normalności. Czytaj też: Domagają się odszkodowań dla przedsiębiorców poszkodowanych w pandemii - Nie wyobrażam sobie powrotu do twardego lockdownu. Rozmawiam z przedsiębiorcami, dla wielu wielomiesięczne zatrzymanie gospodarki to był prawdziwy koszmar. Jestem świadoma, że sytuacja makroekonomiczna Polski jest dobra, nikt jednak nie pyta jakim kosztem psychicznym dla przedsiębiorców - zaznacza Hanna Mojsiuk. Dodaje, że lockdown to złe rozwiązanie. - Zdajemy sobie sprawę, że koronawirus może ewoluować i stawać się bardziej niebezpieczny. Nie zmienia to faktu, że uważamy, że lockdown to złe rozwiązanie. Przedsiębiorcy stracą wiarę w to, że ich zaangażowanie np. w promocję szczepień miało sens - wyjaśnia Mojsiuk. - Oczekujemy od Rządu jasnego i czytelnego sygnału: lockdownu więcej nie będzie. Wiemy, że epidemia może być dynamiczna, ale lockdown to jest gospodarcze zło. Nie widzimy możliwości przetrwania kolejnych obostrzeń - dodaje. Lockdown sygnałem, że poświęcenia nie miały sensu Apel Północnej Izby Gospodarczy to efekt rozmów z przedsiębiorcami oraz ekspertami ekonomicznymi. - Nie możemy żyć w ciągłym strachu i niepewności czy jutro nie dosięgną nas skutki kolejnej wersji koronawirusa. Jako społeczeństwo ponieśliśmy ogromny wysiłek, nie tylko po to, żeby przyjmować bezrefleksyjnie zapowiedzi kolejnego lockdown-u gospodarki, tylko po to, żeby rząd mógł skutecznie zwalczać skutki pandemii w inny sposób, np. ograniczeniami dla niezaszczepionych - zaznacza Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Był czas, żeby większość społeczeństwa się zaszczepiła, zatem nie wyobrażamy sobie kolejnego zamknięcia gospodarki z powodu niefrasobliwości lub odmiennych poglądów osób niezaszczepionych. Kolejny lockdown nie ma sensu, ani gospodarczego ani społecznego. Dla gospodarki mógłby być ciosem poniżej pasa, a dla społeczeństwa tylko złym sygnałem, że wysiłek dot. szczepień nie miał większego sensu - wyjaśnia.

