Niewolnictwo nie istnieje? Czas zrobić rachunek sumienia

Większość łańcuchów dostaw to globalne sieci. Często sięgające do krajów, gdzie standardy społeczne i środowiskowe nie są przestrzegane.

Łamanie praw pracowniczych, praca dzieci czy praca przymusowa oraz brak dbałości o wymiar środowiskowy – to problemy, z którymi nadal nie poradził sobie biznes. Jako konsumenci, kupując produkt, który powstał z naruszeniem standardów społecznych, często nieświadomie wspieramy te praktyki.

O jakich sytuacjach mówimy? Na przykład o pracy przymusowej lub wymuszonej, pracy w warunkach niehigienicznych lub niebezpiecznych, pracy dzieci. Problem jest spory. Szacuje się, że na świecie co 5 minut z powodu złych warunków pracy ginie jedna osoba; rocznie jest to ponad 2,78 mln zgonów. Ponad 150 milionów dzieci na świecie musi pracować, z czego prawie połowa zaangażowana jest w pracę w warunkach niebezpiecznych.

Mimo nagłośnienia przez media takich sytuacji (jeden z najświeższych przykładów to przygotowania do Mundialu w Katarze), problem łamania praw człowieka przy pracy jest duży. I równie duże problemy wizerunkowe może przysporzyć firmom, które (często nieświadomie) współpracują z takimi organizacjami.

Społecznie odpowiedzialne podejście biznesu wymaga sprawdzenia, czy dostawcy, z jakimi firma współpracuje, przestrzegają praw człowieka i dbają o wymiar środowiskowy. Oczekują tego coraz bardziej świadomi klienci, a przy wsparciu rozwiązań prawnych być może uda się zaspokoić potrzeby wszystkich interesariuszy.

- Założenia koncepcji mogą wydawać się proste, jednak w praktyce sytuacja jest o wiele bardziej złożona, zwłaszcza jeśli spojrzymy na wszystkie procesy, jakie towarzyszą produkcji wyrobu. Biorąc za przykład koszulkę bawełnianą i śledząc wszystkie etapy, jakie potrzebne są do jej produkcji – od pola bawełny, poprzez przetwarzanie, farbowanie, szycie, transport, magazynowanie i sprzedaż – otrzymujemy złożony obraz powiązań i relacji występujących w łańcuchu dostaw. Im bardziej złożony produkt, tym więcej ogniw, w których mogą pojawić się wyzwania społeczne i środowiskowe - wyjaśnia dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

W Polsce obowiązku nie ma, ale weryfikacja się zdarza

- Polskie przepisy zasadniczo nie zobowiązują firm do weryfikacji, czy każdy z ich dostawców spełnia określone standardy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i praw człowieka. Najczęściej działania takie - jeśli są prowadzone - wynikają z dobrowolnej polityki danej firmy, wynikającej z jej zasad etyki w biznesie lub wymogów narzuconych przez kontrahenta, który stosuje wysokie standardy etyczne czy podlega bardziej wymagającym niż polskie regulacjom prawnym w tym zakresie - wyjaśnia adwokat Piotr Jaśkiewicz z kancelarii prawnej Baker McKenzie.

Spełnienie wymogów oczekiwanych przez partnerów biznesowych nie jest obowiązkowe, jest jednak niezwykle ważne.

- Spełnienie wymogów dotyczących przestrzegania praw człowieka (często również norm dbałości o środowisko, zapobiegania korupcji oraz innych kwestii z zakresu compliance), oczekiwanych przez partnerów biznesowych, lecz wykraczających poza minimum wymagane przez przepisy prawa polskiego, nie jest obowiązkowe. Należy jednak liczyć się z tym, że odmowa spełnienia takich wymogów lub poddania się audytowi w tym zakresie zazwyczaj uniemożliwi współpracę z takim kontrahentem - dodaje Jaśkiewicz.

Artur Pollak, prezes APA Group, w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że proces udowadniania, że firma nie łamie praw człowieka i nie współpracuje z firmami łamiącymi prawa człowieka, jest dla polskich menedżerów nowością. Jednak nie wynika to z faktu, że obowiązku raportowania w Polsce nie ma.

- To jest rzecz, nad którą managerowie się nie zastanawiają. Dla osób zajmujących się biznesem w Polsce czy w Europie, to nie jest temat zainteresowania ani rozmów. Z bardzo prostego powodu – dla nas takiego tematu nie ma. Niewolnictwo czy pojawiające się ewentualne pewne formy wykorzystywania kojarzą nam się z minionymi czasami. W bardzo dużym stopniu tematu współczesnego niewolnictwa dla polskich firm nie ma. Jednak gdy przejrzymy światowe raporty, okazuje się, że nie jest to marginalny problem. Dla przykładu, różne wyliczenia mówią, że na świecie ofiarą niewolnictwa pada 1 na 130 kobiet i dziewcząt. To są ogromne ilości. 40 mln ludzi na całym świecie pada ofiarą współczesnego niewolnictwa - podkreśla Artur Pollak.

Podróż do przeszłości

- Każda organizacja, która przechodzi przez taki proces, robi rachunek sumienia - tłumaczy Artur Pollak.

Bardzo trudny rachunek sumienia. APA Group z takim zadaniem zetknęła się przy realizacji jednego z projektów.

- Musieliśmy udowodnić przed naszym klientem, że mamy spełnione wszystkie procedury wykluczające powstawanie sytuacji zmierzających do nowoczesnego niewolnictwa, wykorzystywania swojej przewagi czy pozycji w stosunku do innych osób. To był trudny moment, w pierwszym momencie bowiem trzeba się zastanowić, czym są te sytuacje, by móc zweryfikować, czy mamy z nimi do czynienia. Gdy już wewnętrznie wiedzieliśmy, że z takimi sytuacjami nie mamy do czynienia, musieliśmy udowodnić to przed naszym klientem - opowiada prezes firmy.

Praca nad spełnieniem postawionego przez kontrahenta wymogu skutkowała ostatecznie stworzeniem raportu dotyczącego społecznej odpowiedzialności firmy.

- Do tej pory nastawieni byliśmy na konkretny biznesowy cel. Dziś wchodzimy na europejski, a nawet światowy poziom. Raportowanie jest oznaką transparentności. Pokazujemy, że jako firmy jesteśmy gotowi na to, by dobrze funkcjonować na rynku, nie ukrywamy niczego, nie robimy niczego, czego sami nie chcemy doświadczyć, że jesteśmy zaangażowani w poprawę świata i lokalne społeczności. Jeśli nie będziemy szli w jednym kierunku, trudno będzie nam zrealizować cele wpływające na funkcjonowanie całego świata - dodaje Pollak.

Nadchodzą zmiany

Badanie etyki dostawców wymusi Unia Europejska. Rok temu Europejska Służba Działań Zewnętrznych (European External Action Service) opublikowała wytyczne dla przedsiębiorstw z UE w sprawie przeciwdziałania ryzyku wykorzystywania pracy przymusowej w ich działaniu oraz łańcuchu dostaw. Stosowanie się do tych wytycznych jest dobrowolne, lecz jest to jedynie wstęp do nowych, wiążących regulacji na poziomie unijnym.

- Nowe wytyczne wpisują się w ogłoszoną w lutym 2021 r. strategię handlową UE, opartą m.in. na zrównoważonym rozwoju. Strategia ta zakłada, w odniesieniu do łańcuchów dostaw, wprowadzenie wiążącego obowiązku badania due diligence łańcuchów dostaw z zakresie (i) środowiskowym, (ii) przestrzegania praw człowieka oraz (iii) przestrzegania praw pracowniczych. Komisja Europejska uruchomiła już inicjatywę o nazwie "Zrównoważony ład korporacyjny", której celem jest przygotowanie regulacji unijnych w zakresie prawa spółek i ładu korporacyjnego, wspierających zrównoważony rozwój - wyjaśnia Piotr Jaśkiewicz.

Jakie są nowe wytyczne EEAS w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu pracy przymusowej w łańcuchach dostaw? W przypadku wytycznych dla spółek, wskazują one na następujące kluczowe elementy:

- badanie due diligence powinno być proporcjonalne do rozmiaru i zakresu działania spółki;

- polityki wewnętrzne powinny uwzględniać zapobieganie ryzyku wykorzystywania pracy przymusowej oraz opierać się na zasadzie "zero tolerancji" dla takiego zjawiska;

- polityki wewnętrzne powinny zapewnić brak działań odwetowych wobec sygnalistów zgłaszających wykorzystywanie pracy przymusowej.

Na co szczególną uwagę powinny zwracać spółki? Piotr Jaśkiewicz wylicza:

- profil ryzyka danego państwa (np. państwa, które nie ratyfikowały najważniejszych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, państwa ograniczające prawo do strajku);

- ryzyka związane z migracją i nieformalnym zatrudnieniem (np. pracownicy bez pisemnej umowy o pracę, pracownicy nieformalni, duża ilość imigrantów, w tym osób o nieuregulowanej sytuacji prawnej, pracownicy mieszkający w nieruchomości zapewnionej przez pracodawcę, pracownicy nieposługujący się językiem państwa, w którym pracują);

-ryzyka wynikające z zadłużenia pracowników (np. istnienie programów kredytowych dla pracowników, nadmierne potrącenia z pensji, brak dostępu pracowników do ich dokumentów).

- Zgodnie z opublikowanym w marcu projektem dyrektywy unijnej, firmy spełniające określone progi (próg ogólny zatrudnienia ponad 500 pracowników i uzyskiwanie rocznych przychodów netto w skali światowej przekraczających 150 mln euro, lub zatrudnianie ponad 250 pracowników i uzyskiwanie rocznych przychodów netto w skali światowej w wysokości ponad 40 mln euro, jeśli co najmniej połowa tych przychodów uzyskana została w jednym z sektorów wskazanych w dyrektywie - m.in. produkcja lub sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, żywności czy napojów) będą zobowiązane do stosowania "należytej staranności" w obszarze praw człowieka i ochrony środowiska - wyjaśnia.