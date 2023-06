"Niewidzialna" rewolucja w firmach trwa. Pracodawcy muszą działać, nim będzie za późno

Wielka rezygnacja nie była jedynie chwilowym zjawiskiem w okresie pandemii COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że zmiany, które wtedy się zaczęły, są prawdziwą rewolucją w kulturze pracy.

Raport PageGroup jednoznacznie dowodzi, że wielka rezygnacja, czyli masowe odchodzenie z pracy, dalej trwa i nie zwalnia. W 2022 r. odnotowano poziom odejść prawie trzykrotnie wyższy niż w 2021 r. (36 proc. wobec 14 proc.).

W Polsce, mimo słabych wyników makroekonomicznych, aż 74 proc. pracowników jest bardziej skłonnych do szukania pracy, zamiast reagować z zachowawczą ostrożnością.

W efekcie w niektórych przedsiębiorstwach rekrutacja będzie musiała być realizowana w trybie ciągłym, a nie w zależności od potrzeb.

Ponad połowa Polaków (51 proc.) jest zadowolona ze swojego aktualnego zatrudnienia, a jeszcze więcej osób (62 proc.) jest zadowolonych z pensji - wynika z badania Talent Trends 2023, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną PageGroup. Mimo to co ósma osoba, która rozpoczęła nową pracę w ciągu ostatniego roku, rozważyłaby zmianę pracodawcy.

Jest to spójne z globalnymi wynikami dotyczącymi osłabienia lojalności pracowniczej. Tradycyjne przywiązanie do pracodawcy stopniowo zanika, co dowodzi całkowitej transformacji kultury miejsca pracy, przejawiającej się otwartością na zmianę i dużą elastycznością. Spośród 933 osób, które wzięły udział w badaniu w Polsce, ponad połowa (60 proc.) stwierdziła, że aktywnie poszukuje pracy albo planuje szukać jej w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

- Kultura długoterminowego zatrudnienia w jednym przedsiębiorstwie staje się koncepcją przestarzałą. Ludzie są coraz bardziej otwarci na odkrywanie nowych możliwości, a częsta zmiana pracy stała się normą. Mobilność pracowników jest stymulowana przez dostęp do technologii. Kandydat poszukujący pracy ma w zasięgu ręki dwa potężne atuty. Po pierwsze łowcę talentów, który posługuje się aplikacjami, alertami e-mailowymi czy komunikatorami internetowymi. Po drugie – w dobie pracy zdalnej i hybrydowej ludziom łatwiej jest szukać nowych ofert i kontaktować się z rekruterami podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych w domowym zaciszu – komentuje Radosław Szafrański, managing director, country head of PageGroup Polska.

Zadowoleni pracownicy także są skłonni do zmiany